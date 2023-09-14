يجب إعادة الصهيونية الدينية إلى حجمها الطبيعي

هآرتس

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بقلم: هاني زبيدي وبني نورئيليفي مساء يوم الخميس، 7 ايلول 2023، ازاء فشل مظاهرة اليمين، جلس في استوديو القناة 14 في برنامج "نهاية الأسبوع" الذي يقدمه امير ايفغي، عدد من اليمينيين الذين شاركوا في اللقاء. لقد قاموا بمناقشة ما تم وصفه للوهلة الاولى بكمية الاصلاح والازمة الشديدة في الائتلاف. الائتلاف الاكثر عنصرية والاكثر فاشية الذي شهدته دولة اسرائيل في أي يوم (لم ينقصها قبله ائتلافات سيئة اخرى).النقاشات راوحت بين مواضيع مختلفة، ولكن للحظة تألق شمعون ريكلين، المحلل والمقدم والبوق في القناة 14. ريكلين عثر على المتهمين بالازمة: الشرقيون. وحسب ادعائه "جمهور الشرقيين لا يثق بنفسه... ليس لديه ما يكفي من الجرأة والحكمة". بعد ذلك ذهب بعيدا وسماهم "البيبيون". هذه ليست المرة الاولى التي يقول فيها ريكلين اقوالا عنصرية عن الذين جاؤوا من الدول العربية والاسلامية. فقد فعل ذلك في السابق. ودائما ايضا سارع الى سحب ورقة "الأم من تونس ومكبوبتها" بشكل فولوكلوري قبيح.جميع المشاركين في الندوة صمتوا باستثناء آيفغي، وهو شخص معروف بأنه يميني، الذي رفض المقاربة العنصرية لمندوب الصهيونية الدينية. وقد سارع الى وقف ريكلين عند حده وقال له: "لا تقدم لنا المواعظ الدينية. أنا لم أتحدث عن الصهيونية الدينية. ولا تقدم لنا مواعظ اخلاقية، يمكن أن صهيونيتك الدينية ايضا، يا ريكلين، اخذت جمهور الشرقيين الذي تتحدث عنه الى مكان لم يرغب في الوصول اليه".الصهيونية الدينية اصبحت مشهورة بمواقفها العنصرية حتى تجاه اليهود. مثلا، افنر حايشكي، هاجم المفدال التاريخي. وايلي اوحانا هاجم البيت اليهودي واعلان شركة "أموناه"، الذي هاجم الذين جاؤوا من الدول العربية والاسلامية، وفيلم "بلاك فيس" لطالبات المعهد الفاخر من المدرسة العنصرية للصهيونية الدينية. مع ذلك، خلال السنين تم استخدام "شرقي أليف"، وحتى أحد القادمين من اثيوبيا، كورقة تين تستر فيها قائمة الصهيونية الدينية عورتها.من غير المفاجئ أن النجاح الاكبر لهذه المجموعة هو ربط قسم من القادمين من الدول العربية والاسلامية بمقاربة الابرتهايد خاصتهم بهذه الصورة، "يد تربت وترحب بملابس دينية مسيحانية، واليد الاخرى تستخف وتتعمل بعنصرية واستهزاء".في هذا السياق، عالمة الاجتماع سيغال رون، اظهرت كيف أنه خلال السنين تم وصف الشرقيين في وسائل الاعلام بعديمي الحنكة المدنية، وبشكل عام بالمتهمين بصعود حكم اليمين. هذه الاقوال سائدة ايضا الآن في اوساط من يعارضون الانقلاب النظامي. وريكلين قال نفس الاقوال من الجانب اليميني في الخريطة السياسية. الشرقيون عادوا الى مكانهم بين مطرقة وسندان السياسة. يصعب على اليمين المسيحاني التراجع. فقد بدأ يرى مثل مجموعات – قوى اخرى.عندما تشرعن اوريت ستروك قانون لجان القبول العنصري، بالتعاون مع حركة الكيبوتسات وبدعم اعضاء الكنيست المؤيدين للابرتهايد مثل الون شوستر والاصدقاء يوجد مستقبل والمعسكر الرسمي – الامر اثار الاستغراب – يتم طرح السؤال لماذا؟ وكيف يمكن أنهم "هم"، الصهيونية الدينية، يتعاونون مع حركة الكيبوتسات؟ ما الذي يحدث هنا؟ ولم لا يفهم فان هذه ايضا الصهيونية الدينية.مثلا، بتسلئيل سموتريتش الذي اشتكى من احتفالات العرب وقال "زوجتي وبحث ليست عنصرية. ولكنها بعد الولادة تريد الاستراحة، ولا تريد الحفلات العامة الدارجة في اوساط عائلات الولادات العربيات". نحن نعتقد أن سموتريتش لم يقصد العرب. هم يدركون جيدا الرقابة الاجتماعية ويدركون البيئة المعادية لهم في المستشفيات. ووفقا لذلك هم يميلون الى أن يكونوا مرضى "مريحين" أكثر من اليهود. خلافا لذلك فان الذين يحتفلون بالولادة في المستشفى هم بالذات الذين جاؤوا من الدول العربية والاسلامية. عائلة سموتريتش لها مشكلة مع اليهود الذين لا يشبهونهم.في يوم الخميس الماضي المشاهدون رأوا في القناة 14 ما يعرفه بعضنا منذ زمن طويل: ذيل الكلب الذي يهتز اجتاز منذ فترة الحدود، لذلك يجب ضبطه. نحن مضطرون الى إعادة الصهيونية الدينية الى حجمها الطبيعي وابقائها لوحدها. اليهود الديمقراطيون والمعياريون لا يجب أن يكونوا شركاء لها.