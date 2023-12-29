يجب إعادة المخطوفين الآن حتى بثمن إطلاق سراح سجناء

هآرتس

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بقلم: إيهود أولمرت 29/12/2023احتمالية الوصول الى تدمير كامل لحماس لم تكن موجودة منذ اليوم الأول الذي أعلن عنه بنيامين نتنياهو كهدف رئيسي للحرب. منذ ذلك الحين كان واضحا لكل عاقل أن التدمير المطلق لهذه المنظمة هو أمنية لا توجد فرصة عسكرية لتحقيقها، حتى في ظل معطيات مختلفة عن القائمة في قطاع غزة.كانت تكفي المعلومات المحدودة جدا، كما يبدو، التي كانت لدينا قبل 7 تشرين الأول (اكتوبر) من أجل أن نفهم بأن شبكة الأنفاق المتشعبة تمتد على كل أرجاء القطاع. كان يكفي ما عانيناه من الأنفاق الهجومية في عملية الجرف الصامد قبل تسع سنوات من أجل أن نفهم أن شبكة الأنفاق في غزة الموجودة تحت المستشفيات وتحت مبان عامة كثيرة أخرى في هذه المنطقة الصغيرة نسبيا من القطاع والتي لا تسمح بعملية عسكرية قصيرة وسريعة وحاسمة يمكن أن تصفي هذه المنظمة حتى في ظروف مريحة أكثر، هي عدو غير سهل.نتنياهو، بالطبع، يعرف مسبقا أن خطابه لا أساس له من الصحة، وأن الأمر سينتهي به الى الانفجار أمام الواقع العسكري والإنساني الذي سيجبر إسرائيل على الوصول الى نقطة النهاية لما يسمى في هذه الأثناء بـ"حرب السيوف الحديدية". هذا الوقت حان. هزيمة حماس بعيدة. نحن لا نقترب حتى من المرحلة التي فيها تهتز سيطرته على الجدول الزمني للأحداث التي بدأتها في 7 تشرين الأول (اكتوبر).أفضل الجنود في الجيش النظامي وفي الاحتياط يحاربون بتصميم وشجاعة ومهنية مؤثرة. التعاون بين أذرع الجيش والتنسيق والتزامن بين سلاح البحرية وسلاح الجو وسلاح البر والاستخبارات فعال أكثر مما كان في كل المواجهات العسكرية منذ حرب يوم الغفران. لم تعمل في أي يوم كل الأذرع القتالية في إسرائيل بتنسيق مثير للانطباع كهذا، سواء في حرب لبنان الأولى أو حرب لبنان الثانية أو في كل العمليات العسكرية في الضفة الغربية. هذا يشمل عملية السور الواقي التي كانت في أساسها مواجهة عنيفة مع عدد من مخيمات اللاجئين التي لا توجد فيها بنى تحت الأرض يمكن أن تهدد قواتنا. أيضا عملية السور الواقي لم تؤد الى تصفية تنظيمات المقاومة في الضفة الغربية، رغم أنها قللت أبعادها بصورة دراماتيكية. مرت عدة سنوات الى كان يمكن القول إن العملية انتهت.أيضا العمليات في القطاع، الرصاص المصبوب والجرف الصامد وحارس الأسوار، وكل العمليات العسكرية، لم تكن تثير الانطباع مثل القتال الجاري الآن. ولكن التوهم وكأنه بعملية كهذه يمكن تدمير "حماس" هو تضليل للنفس، إلا إذا كان الأمر يتعلق بعملية خداع تم التخطيط لها مسبقا تستهدف أبعاد إنهاء الحرب بقدر الإمكان عن أحداث 7 تشرين الأول (اكتوبر) من أجل خلق فترة للراحة، التي ربما ستمنع غرق نتنياهو السريع في الهاوية التي يستحق أن يرمي فيها.نحن نتوقع أياما صعبة، وعدد قتلى أصبح أكثر فأكثر يزعج ويثقل، ومشاهد قاسية من الدمار والخراب في قطاع غزة، التي تلقي بظل ثقيل على دولة إسرائيل وتقوض أكثر الدعم والتسامح الذي تظهره لنا الدول الصديقة جدا لنا.ما الذي يجب فعله؟ أنا أعتقد أنه قد حان الوقت للإعلان عن استعداد إسرائيل لوقف القتال. نعم، وقف القتال. ليس هدنة أو وقفا مؤقتا لبضعة أيام، 3-4 أيام، بل وقف القتال. نقطة. في هذه الأثناء يجب على إسرائيل إعادة المخطوفين، الأحياء والأموات. إذا انتظرنا، فبعد فترة ليست بعيدة سيمكننا فقط إعادة الأموات لأنه لن يبقى أي من المخطوفين على قيد الحياة. وقف القتال يجب أن يكون متفقا عليه على أساس إطلاق سراح جميع المخطوفين حتى آخر واحد منهم، سواء الجنود أو جثث المخطوفين المحتجزة لدى حماس منذ سنوات، الجميع حتى آخر شخص.في الوقت نفسه، يتوقع أن تضطر إسرائيل الى إطلاق سراح سجناء حماس الذين يوجدون لديها. أنا رفضت عقد الصفقة التي عرضت علي في حينه من أجل إطلاق سراح جلعاد شليط. الصفقة التي تم عرضها علي كانت أفضل بكثير، ومعقولة أكثر من التي نفذها في النهاية نتنياهو، التي أطلق فيها سراح 1027 من الأسرى الفلسطينيين، وعلى رأسهم من يسميه الآن رئيس الحكومة يحيى السنوار. لقد أطلق سراح كل هؤلاء، ومن بينهم سكان من شرقي القدس ومواطنون عرب من إسرائيل مقابل جندي واحد ووحيد.أنا، الذي تنازلت عن الكرامة المشكوك فيها في الاحتفال المتوقع لإطلاق سراح شاليط لأنني خشيت من أن إطلاق سراح عدد أقل بكثير من السجناء حتى من دون أن تكون أيديهم ملطخة بالدماء هو خطوة غير مقبولة تماما، أقول الآن: أطلقوا سراحهم.اذا لم يكن هناك أي طريقة أخرى لإعادة المخطوفين، فإنه لا مناص من التنازل في هذه القضية. وواجب الدولة تجاه مواطنيها الذين تم اختطافهم من بيوتهم، أكبر من الخجل الذي ينطوي عليه هذا التنازل المطلوب.إسرائيل يجب أن تعلن بأن وقف القتال سيكون مقرونا بتجميد انتشار القوات العسكرية في المكان الذي سيكونون فيه في اليوم الذي سيتم فيه الإعلان عن وقف القتال. في المقابل، إسرائيل ستعلن بأنها ستبدأ التفاوض مع الفلسطينيين على مستقبل قطاع غزة بوساطة مصرية.