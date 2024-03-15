يجب عدم الانجرار إلى حرب لبنان الثالثة

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في 12 تموز 2016، قدت حكومة إسرائيل إلى اتخاذ قرار بشأن رد عسكري شامل في أعقاب هجوم حزب الله على دورية للجيش الإسرائيلي على خط الحدود مع لبنان قرب موشاف زرعيت. في بداية هجوم حزب الله، قتل 10 جنود كانوا في سيارتين مدرعتين. في الوقت نفسه، تم إطلاق الصواريخ على شمال البلاد، من الشرق والغرب. الحكومة الإسرائيلية أجرت نقاشا طويلا، وقررت أن مهاجمة حزب الله تقتضي ردا شاملا، الذي سيعيد من جديد تحديد قواعد اللعب على الحدود الشمالية، وينهي الهجمات التي لا تنقطع لحزب الله، التي شوشت لفترة طويلة على روتين الحياة في المنطقة. في 14 آب، بعد شهر أو أكثر بقليل على اندلاع الحرب، دخل إلى حيز التنفيذ وقف إطلاق النار في أعقاب قرار مجلس الأمن 1701.حرب لبنان الثانية، كما تقرر تسميتها، أثارت في حينه نقاشا شديدا في إسرائيل. كثيرون جدا، ومن شبه المؤكد أغلبية الجمهور الإسرائيلي، كانوا على قناعة في حينه بأن الحرب كانت فاشلة وأضرت بشكل كبير بالردع العسكري. خبراء في الاستراتيجية العسكرية ومحللون سياسيون وجنرالات متقاعدون وخصوم سياسيون لي وللحكومة، وجهوا انتقادا شديدا لمواصلة الحرب، غياب صورة انتصار واضحة في نهايتها، العملية البرية في الساعات الـ48 الأخيرة التي حسب المحللين كانت زائدة، وللإخفاقات في عمل القوات البرية.رئيس الأركان السابق، موشيه بوغي يعلون، أضاف وقال "إن دخول ثلاث فرق للجيش الإسرائيلي إلى داخل لبنان في نهاية المعركة بالضبط كان مناورة إعلامية فاسدة من أجل تحقيق صورة انتصار". عمليا، منذ توقف إطلاق النار في لبنان في 14 آب 2006، وفي أعقاب قرار مجلس الأمن 1701، فإن 15 جنديا في الجيش اللبناني قاموا باحتلال منطقة الحدود مع إسرائيل، وأضيف إليهم 12 ألف جندي من قوات الأمم المتحدة (اليونفيل)، الذين شملوا الكثير من المقاتلين من دول أوروبية. حزب الله قام بإخلاء جنوب لبنان وانسحب إلى ما وراء نهر الليطاني، على بعد عشرات الكيلومترات عن الحدود مع إسرائيل. منذ تلك الفترة، خلال 17 سنة، كانت حدود إسرائيل الشمالية هي المنطقة الأكثر هدوءا والأكثر حماية والأكثر ردعا مقارنة مع كل مناطق التماس في إسرائيل مع سكان معادين، في شمال شرق سورية، في شرقي المناطق المحتلة من قبل إسرائيل، وبالطبع في قطاع غزة.محاولة حزب الله خرق القرار 1701 بواسطة نقل السلاح إلى لبنان استقبلت بالرد الحازم. إرساليات السلاح التي جاءت من إيران، تركيا وسورية، تمت مهاجمتها وتدميرها من قبل إسرائيل. عمليا، خلافا للانطباع المشوه الذي يحاول من يؤيدون الحرب الآن خلقه، انسحب حزب الله إلى خط الليطاني واختفى من منطقة الحدود الجنوبية لبضع سنوات.حرب لبنان الثانية تظهر الآن كإنجاز استراتيجي، رغم أن عددا غير قليل ممن انتقدوها ما يزالون يستمرون في التحدث عن فشلها. سكان الشمال الذين تواجدوا لسنوات كثيرة على خط النار، وبعد ذلك تم تخليصهم من رعب التهديد الفوري لحزب الله وحصلوا خلال سنوات كثيرة على الهدوء والأمن والردع بالتأكيد يشتاقون إلى الأيام الهادئة التي أصبحت فيها منطقة الشمال مزدهرة.كريات شمونة الفارغة والتي تم إخلاء سكانها في هذه الفترة تشتاق إلى تلك السنوات، التي فيها الملاجئ في المدينة التي ضربها العنف، لم تكن قيد الاستخدام. الشبيبة أبناء الـ17 الآن، الذين ولدوا وترعرعوا في كريات شمونة وفي منطقة الشمال، لم يناموا ليلة واحدة في الملاجئ، التي كانت في السابق مكان لجوء لكثيرين من أبناء المنطقة بسبب الصواريخ التي أطلقت نحوهم في فترات متقاربة.في هذه الأثناء، جميع سكان الشمال تم إخلاؤهم من قبل الحكومة. عشرات آلاف السكان المخلين اضطروا إلى الانتقال إلى مناطق بعيدة عن الحدود، والمنطقة الأمنية لم تعد جزءا من تاريخ لبنان، بل أصبحت موجودة في المناطق السكنية والحية في دولة إسرائيل.الآن، نحن نقف أمام قرار له أهمية استراتيجية: هل سننجر إلى مواجهة شاملة مع حزب الله أو سنبحث عن حل بواسطة التفاوض، بهدف التوصل إلى اتفاق يمنع الاحتكاك العسكري العنيف الذي أخذ ينتشر على الحدود الشمالية، وإعادة الهدوء إلى المنطقة التي ساد فيها أكثر من 17 سنة.في العام 2006، قدت دولة إسرائيل إلى حرب لبنان الثانية. الآن في العام 2024، أوصي بعدم الانجرار إلى مواجهة عسكرية شاملة، التي يمكن تجنبها.إعلانات الحرب لحسن نصر الله من حصنه الذي يعيش فيه منذ 17 سنة، لا يمكن أن تخفي حذره النسبي. من الواضح لحسن نصر الله أننا نحن أيضا نلاحظ خوفه من المواجهة الشاملة، حرب "الجميع ضد الجميع" التي ستندلع إذا لم تتوقف تحديات حزب الله التي لا تتوقف.بالتالي، ما الذي يمكن ويجب فعله؟أولا، أنا أوصي زعماء الدولة، رئيس الحكومة ووزير الدفاع والقيادة العليا، بإنهاء فصل التهديدات العنيفة لحزب الله. فهذه التهديدات لا تبث الثقة بالنفس، وهي لا يتوقع أن تعيد أي شخص من المخلين إلى بيته.هناك احتمالية معقولة أن هذه التهديدات والتحذيرات والظهور المتكرر للمتحدثين بلسان الحكومة في وسائل الإعلام مع التصريحات القاطعة، فقط ستشجع حزب الله على الاستمرار في إطلاق الصواريخ على أهداف كثيرة في منطقة الشمال، وإطلاق النار المتبادل، هذا يمكن أن يجرنا إلى معركة شاملة، يمكن تجنبها.خلافا لحماس، فإن حزب الله الذي هو أيضا منظمة متعصبة يعمل تحت غطاء دولة لبنان، وهو ملزم بأن يأخذ في الحسبان خطر أن توسيع جبهة القتال يمكن أن يتسبب بخراب مناطق عيش عدد كبير من السكان المدنيين الذين يندمج في داخلهم الحزب وهو بحاجة إلى دعمهم. ليس بالصدفة أن هيئات التقدير العسكرية لدينا تعتبر نشاطات حزب الله حتى الآن عدم الرغبة في استخدام صواريخ بعيدة المدى. عندما سينطلق الصاروخ الأول من وراء إلى ما بعد المنطقة الشمالية، نحو مركز البلاد، ويتم فتح حرب متوحشة، فهي ستلحق ضررا كبيرا بمناطق في إسرائيل كانت حتى الآن خارج مرمى النار. لكن بالتأكيد أيضا ستؤدي إلى دمار كل البنى التحتية الاستراتيجية في لبنان. وستؤدي إلى تدمير حي الضاحية الذي تم تدميره في حرب لبنان الثانية، وستؤدي إلى هرب مئات آلاف سكان منطقة جنوب لبنان إلى داخل الدولة، وستحدث فوضى تؤدي إلى انهيارها.حزب الله له مصلحة في تجنب توسيع جبهة القتال، أيضا لنا.الطريقة لتحقيق ذلك بعد وقف تبادل التهديدات العنيفة بين الطرفين، هي إعادة، إلى جدول الأعمال، الحوار بيننا وبين لبنان حول حل الخلاف على الحدود بين الدولتين.رغم الخطاب الفارغ لحسن نصر الله، يمكن بالتأكيد رؤية في قرار مجلس الأمن 1701 الأرضية المريحة للتوصل إلى تسوية مع لبنان تعيد الوضع الذي كان سائدا على الحدود الشمالية لسنين بعد انتهاء القتال في 2006.أيضا توجد لإسرائيل مصلحة في تنفيذ القرار 1701. بعد حرب لبنان الثانية، انشغل بنيامين نتنياهو في التحريض غير المنقطع ضد حكومتي، وكأن هذا القرار كان وصفة للخضوع، لكنه كان يعرف بشكل جيد في حينه بأن رجال حزب الله قد انسحبوا حقا إلى ما وراء نهر الليطاني، الذي يبعد عن الحدود مع إسرائيل. فقط ضعف الحكومات برئاسته مهد الطريق أمام عودة قتلة حزب الله نحو الحدود، وأدى في النهاية إلى إخلاء معظم سكان الشمال من بيوتهم بمبادرة من الحكومة.يجب التذكر بأن المنطقة الأمنية في جنوب لبنان ليست جزءا من أرض الوطن التاريخية لشعب إسرائيل، التي حكومة نتنياهو تعهدت بالحفاظ عليها تحت حكمها إلى الأبد. هذه هي بالضبط "الورقة" التي يمكن استخدامها لتجنب الانجرار إلى حرب أخرى، التي سيكون ثمنها مؤلما جدا أيضا بالنسبة لإسرائيل، التي لا جدوى منها ولا هدف لها ولا حاجة إليها.