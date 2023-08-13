يجب وقف النضال ضد الاحتلال

هآرتس

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جدعون ليفي 13/8/2023الناس الأفضل في الدولة يتجمعون في مظاهرات كابلن في زاوية "الكتلة ضد الاحتلال"، هناك مكان رجال الضمير الذين يفهمون أنه لا يوجد ديمقراطية مع وجود استبداد عسكري في ساحتها. هذا جميل ومشجع. ولكن هذه الزاوية يجب إخلاؤها، وطي الاعلام وتغيير الشعارات. النضال في 2023 ضد الاحتلال معناه النضال ضد قوى الطبيعة. ليس بالإمكان هزيمة الفيضانات او الهزات الأرضية. ومثلها الاحتلال لم يعد بالإمكان هزيمته. هو موجود هناك من أجل أن يبقى، مع اكثر من 700 الف مستوطن (بما في ذلك في أجزاء القدس المحتلة) والذي لن تخلى في يوم من الأيام ومع وجود مشروع ضخم لتخليده، ليس بالإمكان هزيمة الاحتلال.علاوة على ذلك، الاحتلال لم يعد منذ فترة طويلة احتلالا. ان نسمي ما يحدث في المناطق الفلسطينية احتلال هذا يعني تخليده، بالضبط مثلما هي الثرثرة عن حل الدولتين والذي لن يحدث ولن يكون هنالك نية لدى احد في إسرائيل على تطبيقه. الاحتلال العسكري حسب تعريفه هو حكم مؤقت. بعد 56 عاما وبدون نهاية تلوح في الأفق، لم يعد بالإمكان الحديث عما يحدث في المناطق كحديث عن أمر مؤقت. واذا لم يكن مؤقتا فان هذا ليس احتلالا. مؤقتية الاحتلال انتهت ومعها انتهى مفعول اعتباره احتلالا. لهذا الحديث في كابلن عن الاحتلال هذا امر عفا عليه الزمن. النضال ضده في اطار النضال من اجل الديمقراطية – هو امر ليس ذا صلة. في كابلن يقولون انهم يحاربون من اجل الديمقراطية. الديمقراطية هي مساواة قبل كل شيء آخر.يجب التوقف عن ذلك. يجب عدم النضال ضد بناء المستوطنات، وعدم الحلم بخرائط انسحاب مهووسة ومتخيلة وعدم التفكير بمصطلحات "كفى للاحتلال". هذا الاحتلال لم يعد لديه ما يكفيه. كابلن هي المكان، الفرصة والساعة لتبديل القرص، وتغيير الاجندة والبدء بشيء ما جديد، يبعث الامل ويكون ذا صلة اكثر. في كابلن يجب بدء النضال من اجل المساواة في الحقوق في المنطقة ما بين نهر الأردن والبحر. صوت واحد لكل شخص مثلما هو الحال في اقل الدول الديمقراطية. كل رعايا الدولة، والبالغ عددهم 15 مليون نسمة، من دان وحتى ايلات، من رفح وحتى جنين والذين جميعهم خاضعين لسلطتها، يجب أن يكونوا متساوين في الحقوق. بدون هذا إسرائيل ليست دولة ديمقراطية. اتركوا "اليهودية" لاعتصامات يوم الكارثة. ليس هنالك يهودية مع ديمقراطية. في كابلن يجب ان يفهموا هذا، بربكم. اذا لم يكن في كابلن إذن أين سيكون ذلك؟ نضال كابلن ضد التشريع غير الديمقراطي هو مهم ولكن أيضا خطير، نظرا لانه يطمس الواقع ويجمله: اذا الغوا التشريع، هل ستصبح إسرائيل ديمقراطية؟ الانقلاب النظامي الحقيقي الذي حل بالدولة هو تحويلها الى دولة أبرتهايد، عندما تحول الاحتلال الى أبدي. الى جانبها، الغاء ذريعة المعقولية ليس اكثر من ذبابة مزعجة يجب طردها. الاحتجاج الحقيقي يجب بناء على ذلك ان يركز على هذا الانقلاب. ابرتهايد ام ديمقراطية هذا هو السؤال وليس هنالك سؤال اكثر مصيرية منه حتى وان كان احد زعماء المقاتلين من اجل الحرية وزعماء الرأي المهمين لديهم، موشيه ريدمان يعتقد انه بالإجمال يدور الحديث عن "جودة حياة الفلسطينيين" في مقابلة مع نير غونتاج، ملحق "هآرتس" اول امس.الزاوية ضد الاحتلال في كابلن يجب اخلاؤها ويجب من الان فصاعدا رفع اعلام سوداء جديدة وشعارات جديدة في كل مكان. بدلا من الاحتلال يجب الحديث عن مساواة، وعن حق انتخاب للجميع، وعن دولة ديمقراطية واحدة للجميع. بدلا من ان نكون ضد المستوطنات، أن نكون مع دولة كل مواطنيها – وهل يوجد دولة ديمقراطية في العالم والتي هي ليست دولة كل مواطنيها؟ إذن لم هي؟ هل هي دولة دينية؟ على بعد ساعة ونصف سفر من كابلن محظور على الناس التظاهر من اجل أي شيء، وباي طريقة وباي وسيلة، ومحظور عليهم الدفاع عن أنفسهم او الاحتجاج أو المعارضة. هذا الأمر يتوجب تغييره، قبل أي شيء آخر هذا يجب أن يبدأ في كابلن. بدون هذا فإن كابلن تخون دورها. هذا ليس موضوع لزاوية في كابلن. هذا هو الموضوع الذي من أجله وقع تجمع كابلن. نضال من أجل ديمقراطية للجميع ومن أجل دولة ديمقراطية، غير يهودية وغير فلسطينية، ديمقراطية. وهل يوجد شيء آخر يسمى ديمقراطية؟