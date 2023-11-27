يخافون من السنوار

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هآرتسبقلم: روغل الفر27/11/2023الانتفاضة الثانية قضت على اليسار الاسرائيلي وحلم الدولتين وأثارت في اوساط الجمهور بالاساس عدم الثقة المطلق بالفلسطينيين، وخلقت الثأر لديهم. المذبحة التي نفذتها حماس في 7 تشرين الاول واختطاف الاسرائيليين الى غزة، ستدفن في الواقع الاسرائيلي حل الدولتين في الاعماق التي يدفنون فيها النفايات الاشعاعية، هكذا فانه لن تتم رؤيته مرة اخرى. من غير الواضح من أين تتلقى الادارة الاميركية هذا التفاؤل من اجل احيائه في اليوم التالي للحرب. في كل ما يتم قوله للمواطنين الاسرائيليين لا يوجد فيه أي ذكر لامكانية تطبيقه سياسيا.أولا، موجودة امامنا كما قلنا سابقة الانتفاضة الثانية. الانفجار الفلسطيني العنيف الذي جبى حياة المدنيين وأدى الى تغيير في التفكير، الذي بدوره أدى الى تعزز اليمين في كل البلاد. الآن، في اعقاب 7 تشرين الاول فان رواية اسرائيل التي تبلورت هي أن حماس تساوي غزة وتساوي كل الفلسطينيين. هذه هي المعادلة الجديدة. جميع الفلسطينيين، بما في ذلك الموجودون في الضفة، سيعتبرون من الآن فصاعدا يستحقون الموت. الجمهور ووسائل الاعلام لا يبالون تماما بموت الغزيين من كل الاعمار والجنس في عمليات القصف لسلاح الجو، هذا في افضل الحالات. طيف اخلاق اسرائيل يشمل ايضا اوامر للقضاء عليهم أو الاذن بالقضاء عليهم طبقا للحاجة العملياتية.في الخطاب الاسرائيلي يتم التأكيد على أن النظرة الانسانية تجاه الغزيين هي طلب لـ"العالم". حياة الفلسطينيون لم تكن في أي يوم الى هذه الدرجة في نظر الاسرائيليين. الخوف الكارثي تعزز؛ هذا "حدث مرة اخرى". الشعور بـ"نحن على حق" ازداد بحسب ذلك، وهكذا ايضا الضحايا التي تولد الشعور بالأحقية في ارض البلاد. ايضا مشاعر التفوق على الاغيار ازدادت. ويجب عليهم عدم تقديم المواعظ لنا. شكرا لبايدن، لكن يجب عليه ألا يتجرأ على القول لنا ما الذي يجب أن نفعله وما شابه. اللاسامية تزداد وهي تغذي الخوف الاسرائيلي كمزاج وجودي. النتيجة هي أن العدوانية الدينية والقومية تتعزز، حل الدولتين هو جنون، ضعف ذهني وخيانة.القيود المفروضة على قيم الغرب الليبرالي آخذة في التزايد. ظاهرة الهوية البارزة في اعقاب المذبحة هي رغبة الكثير من الاسرائيليين اليهود في التشبه بالصورة النمطية العربية. في حركة ديالكتيكية تتم تغذيتها بشكل متناقض على يد العنصرية والخوف، فان العربية تتماها الآن مع القوة والكرامة والانتصار. في الرواية الجديدة، ما بعد الصدمة، يتم التأكيد على أن الفيلا في الغابة يجب أن تتوقف عن أن تكون فيلا وأن تتحول الى غابة وأن تتصرف حسب قواعد هذه الغابة. الفيلا غير قابلة للبقاء. الاسرائيليون ينظرون الآن الى العقلية العربية على أنها عقلية عنيفة ومنتصرة باسم الله والارض. القيم الليبرالية الاسرائيلية يتم عرضها كسذاجة ستنتهي بالدمار. كثيرون يعتبرون نتنياهو هو المسؤول عن الفشل، لكنهم يخافون من يحيى السنوار أكثر مما يخافون منه. المذبحة ولدت الانطباع بأن جميع الفلسطينيين يريدون ذبح كل اليهود، وبناء على ذلك فانه يجب على اليهود أن يسبقوهم ويقومون بقتلهم. افضل اليسار في اسرائيل "يستيقظ" ويرفض عزو أي سياق للمذبحة، حماس جاءت من فراغ. كل اسرائيل مصابة بالصدمة من اليسار العالمي. وفي نفس الوقت تتعزز العلاقة الفكرية والعاطفية مع اليمين المتطرف العالمي، المصاب برهاب الاسلام.النظرة الانتقادية للاحتلال يتم نبذها الى خارج حدود المعسكر الاسرائيلي. ارهاب المستوطنين يحصل على الدعم من معظم الجمهور تقريبا، حتى لو كان ذلك بالصمت. في نهاية المطاف نتنياهو لن يستقيل، الامر الذي سيؤدي الى نتيجة من اثنتين. إما أنه تحت أمر "معا سننتصر" سيتلاشى الاحتجاج ضده، أو أنه بعد الحرب التي سيمددها بقدر استطاعته ستندلع هنا حرب اهلية. على أي حال، وجود نتنياهو سيقضي على أي احتمالية لنقاش جدي في قضية الدولتين.