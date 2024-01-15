الإثنين 15 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

يديعوت أحرونوت: غالبية مقاتلي وقادة حماس على قيد الحياة

يحيى السنوار
يحيى السنوار

كشفت بيانات مؤقتة نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد 14 يناير/كانون الثاني 2024، بشأن الحرب على قطاع غزة، أن تقديراته تشير إلى أن غالبية مقاتلي وقادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة على قيد الحياة بعد 100 يوم من الحرب، وفق ما جاء في تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

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بينما زعمت بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تمكن من قتل حوالي 9 آلاف من عناصر المقاومة الإسلامية "حماس"، وأشار إلى أن عدد مقاتلي حماس يبلغ نحو 30 ألفاً. وقال أيضاً إنه تمكن من قتل 170 شخصاً في الجبهة الشمالية، حيث يخوض الاحتلال مواجهات متقطعة مع حزب الله اللبناني وفصائل من المقاومة الفلسطينية.


كما أظهرت بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم 30 ألف هدف في قطاع غزة منذ بدء عدوانه في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينما استهدف 750 هدفاً في الجبهة الشمالية، حسب ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت".


بينما اخترق نحو 9 آلاف صاروخ أطلق من قطاع غزة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ اندلاع الحرب، ونحو 2000 صاروخ من لبنان ونحو 30 صاروخاً من سوريا.


كما أشارت بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أنه منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، قُتل 522 جندياً في معارك يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وفي مناورات برية في قطاع غزة، وفي معارك في جنوب لبنان، وأوضح أن 188 من الجنود قتلوا في معارك القطاع. -وكالات

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