الإثنين 15 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"يديعوت أحرونوت": ليلة الهجوم الإيراني كانت مهزلة استراتيجية لـ"إسرائيل"

الحرس الثوري الإيراني استخدم مئات الطائرات المسيرة في الهجوم على إسرائيل (رويترز)
الحرس الثوري الإيراني استخدم مئات الطائرات المسيرة في الهجوم على إسرائيل (رويترز)

أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الإثنين، أنّ ليلة الرد الإيراني على استهداف القنصلية في دمشق كانت "مهزلةً استراتيجيةً" بالنسبة للاحتلال.

اضافة اعلان


وتحدّثت الصحيفة عن "فشل استراتيجي" مُنيت به "إسرائيل" بعد الرد الإيراني، وذلك نظراً لحقيقة أنّ "إسرائيل استُعبدت لأسبوعين، في إثر توتر يصيب بالشلل، بعد إقدامها على الاغتيال (وفي هذا إشارة إلى الترقب والقلق اللذين سادا في انتظار الرد، بعد التهديدات منذ مطلع هذا الشهر)". 


وشكّكت الصحيفة في ما إذا كان باستطاعة الإسرائيليين، أن يقولوا "لماذا تم تنفيذ اغتيال يمكن أن يقود إلى مواجهة أكثر تعقيداً بمليون مرة مما هي عليه في الشمال والجنوب، بينما القصة هناك أيضاً بعيدة من أن تنتهي".


وتساءلت الصحيفة ساخرةً: "كيف يُفترض أنّ يقوم القادة، الذين سبق أن أقرّوا عدة مرات خططاً لغزو رفح، والذي لم يحدث بعد، بتهديد طهران؟".


وأمام ذلك، وجدت "يديعوت أحرونوت"، أنّ الجواب هو "جواب كلاسيكي إسرائيلي آخر"، ومفاده: "خطأ، مخطئون، أخطأنا".


كذلك، لفتت الصحيفة إلى أنّ التقدير الاستخباري، كان يفيد بأنّ إيران "لن تغيّر طريقة عملها"، في حال أقدم "الجيش" الإسرائيلي على اغتيال شخصية لها في دمشق، في أرض سيادية بالنسبة لطهران.


وفي إشارة إلى سوء التقدير الإسرائيلي، رأت الصحيفة أنّ المسؤولين الإسرائيليين "نسوا أنّ إسرائيل لم تعد تظهر بصورة المهدِّد، وأنّ لديها حكومةً لا تتمتّع بالثقة، وأنّ جيشها أخطأ أكثر من مرة، ولا يعرف كيف يتعافى من ذلك".


بالإضافة إلى ذلك، تساءلت الصحيفة عما إذا كانت عملية الاغتيال "ملحّةً"، علماً بأنّ "إسرائيل كانت على وشك التعرّف عن كثب إلى حلقة النار التي أقيمت حولها".


وتابعت بأنّه "مرة أخرى، ثبت أنّ إسرائيل لا تحبّ التفكير بصورة مختلفة، عندما يتعلّق الأمر بخطوات دراماتيكية من جانب العدو".


وفي هذا الإطار، عادت الصحيفة إلى معركة "سيف القدس" عام 2021، والتي "اعتقدت فيها إسرائيل أنّ حماس لن تقصف القدس وتخاطر بمعركة شاملة، وإلى الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر، حين "اعتقدت أنّ حماس مردوعة".


وكذلك، فإنّ اغتيال القادة في الحرس، في استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق بُنِيَ، خطأً، "على تردّد إيراني، تحوّل إلى هجوم تاريخي"، بحسب "يديعوت أحرونوت".


ويأتي ما كتبته الصحيفة في سياق تعليقات إعلام الاحتلال على الرد الإيراني، التي أبدت خشيةً من "تغيّر قواعد اللعبة في أي مواجهة مع طهران"، حيث تحدّثت عن "التعرّض لإهانة ثقيلة وغير مسبوقة"، إذ إنّ "الردع الإسرائيلي الذي تحطّم في غزة ولبنان، تحطّم في طهران أيضاً". الميادين

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1713109632143902600

هل ينقصنا الآن حرب مع إيران؟

منذ19 ساعة
مستوطنون مسلحون خلال هجماتهم على مناطق الفلسطينيين-(وكالات)

مستوطنون يحرقون منزلا ومركبة فلسطينية شمال الضفة- (فيديو)

11 نيسان 2024
فلسطينيان ينقلان جثمان شهيد من مجمع الشفاء بعد انسحاب الاحتلال منه.-(وكالات)

حرب لم يكن لها مثيل

07 نيسان 2024
معاريف

ليعرف بايدن.. سلاح المستوطنين أميركي

07 نيسان 2024
هآرتس

جميعنا شركاء بالتجويع الجماعي في غزة

07 نيسان 2024
مظاهرات في "تل أبيب" للمطالبة بعقد صفقة تبادل للأسرى

هآرتس: يجب أن تنتهي الحرب

07 نيسان 2024
افكار و مواقف

النسخة المخففة من الحرب الإقليمية

ماهر أبو طير |اليوم

ما الذي فعلته إيران في ردها؟

موفق ملكاوي |اليوم

ثلاثة سيناريوهات لموعد الانتخابات المقبلة

جهاد المنسي |اليوم

بعد الهجوم الإيراني.. حرب أم تسوية سياسية؟

نضال منصور |اليوم

الرؤية الأردنية للحل !

يعقوب ناصر الدين |اليوم

الأردن.. الدور الأخطر

سميح المعايطة |اليوم

تلك الصفعة التي لم تكتمل

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1713095065533332800

في دعم "دولة فلسطين"

ترجمات | منذ19 ساعة
1713087807612991000

كيف تقوض قضية الإجهاض حظوظ ترامب الانتخابية

ترجمات | منذ19 ساعة
1713004767501566600

أسطورة إسرائيل كـ"حاملة طائرات أميركية" في الشرق الأوسط‏

ترجمات |13 نيسان 2024
رجل أمن روسي أمام مكان الحفل المحترق في قاعة مدينة كروكوس بعيد هجوم 22 آذار (مارس) الماضي في موسكو - (أرشيفية)

هجوم موسكو يعنى أن "داعش" حي وعلى الغرب الحذر

ترجمات |08 نيسان 2024
فلسطينيون يتجمعون في مقر للأونروا في رفح، قطاع غزة، في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

لماذا الحملة لإلغاء (الأونروا)؟ ‏

ترجمات |06 نيسان 2024
الخلاف بين أربيل والسليمانية يهدد استقلال إقليم كردستان العراق - (أرشيفية)

بيت منقسم: هل يستطيع إقليم كردستان الحفاظ على استقلاليته؟

ترجمات |06 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

بقايا المسَّيرات في الأردن

أول يوم دوام بعد العيد 13 نيسان 2024

hajjaj copy

السوبر ماركت 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - السوبر ماركت

هدر 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - هدر

عزيمة 05 نيسان 2024

hajjaj copy

بس 04 نيسان 2024

بس
 
 