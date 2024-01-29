يرقصون على الدم

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بقلم: بن كسبيت 29/1/2024في كل يوم معين، كانت تكفي غمزة غاضبة من مكتب رئيس الوزراء لأجل تفريق العصبة الهاذية والراقصة، أول من أمس، في مباني الأمة في القدس. دبكة الراقصين الهاذية، التي ضمت 30 نائبا ووزيرا من الائتلاف، بمن فيهم أعضاء الحزب الحاكم، ألحقت بإسرائيل ضررا استراتيجيا لا مرد له في الساحة الدولية المهمة جدا لمواصلة شرعية الحرب. لكننا لسنا في "يوم ما". نحن في عصر لا يوجد فيه ملك في إسرائيل. رئيس الوزراء هو دمية قطنية يُفعلها ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش. من المرة السابقة التي طرح فيها موضوع استئناف الاستيطان اليهودي في قطاع غزة على جدول الأعمال، سارع نتنياهو لنشر تصريح بالانجليزية أعلن فيه بأن هذا لن يحصل وإسرائيل لا تنوي تجديد حكمها في غزة. افترض أنه تلقى في حينه بلاغا صريحا بأن هذا يجب أن يكون البيان الصريح الأخير له في هذا الموضوع. أما الآن فهو يصمت.كل الناطقين بلسان الحكومة، الائتلاف ونتنياهو، يروجون لنا بأنه محظور ممارسة السياسة الحزبية الآن. محظور الحديث عن "اليوم التالي"، محظور الحديث عن انتخابات، عن لجنة تحقيق رسمية، عمن هو المسؤول ومن الذي قادنا الى الحفرة التي وقعنا فيها. وها هم، أول من أمس، اجتمعوا في ميدان المدينة كالعرسان والعرائس (لكن بانفصال!) في يوم عرسهم، ورقصوا. على ماذا؟ على "اليوم التالي". على السياسة الحزبية الصرفة. فتجديد الحاضرة اليهودية في غزة هو السياسة الحزبية الأكبر في العالم والأكثر إثارة للخلاف في البلاد. هم يأخذون الإجماع النادر حول هذه الحرب، ويفككونه الى عناصر. في ظل الرقص. فعلى ماذا يحتفلون هناك، أولئك الأشخاص الهاذون، المنقطعون والمتعرقون؟ لقد بدا هذا كخليط بين فرحة بيت هشوأفا ورقصات المظليين في المبكى فور تحرير القدس. لكن هذا لم يكن هكذا. هم يرقصون في ذروة الحرب، في ذروة إحدى المصائب الأكبر التي وقعت للشعب اليهودي. هم لم ينجحوا بعد في البدء في إعادة مئات آلاف اللاجئين الى بيوتهم في إسرائيل. إقليمان مزدهران، لا يوجد حولهما أي خلاف، تحولا الى منطقتين جبهويتين، الى حزامي أمن خاضعين لرحمة نصرالله والسنوار. وهم ليسوا حتى قريبين من إعادة هؤلاء الأشخاص الى بيوتهم، لكنهم يحتفلون منذ الآن بتجديد الاستيطان اليهودي في غزة.بينما هم يرقصون، فإن 25 عائلة تجلس أيام الحداد السبعة. بينما هم يرقصون، تصلي مئات العائلات لمصير أعزائها، بعضهم كبار في السن، مرضى ونساء، محتجزين في أنفاق الإرهاب في غزة. بينما هم يحتفلون، تحاول إسرائيل الدفاع عن نفسها في وجه هجمة دولية منسقة في محكمة العدل الدولية، في محاكم عديدة أخرى، في ميادين المدن، في الشبكات الاجتماعية. منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) ونحن نحاول الإثبات بأنهم ذبحونا وقتلونا، بأننا لم نبادر الى العنف وليست لدينا نوايا احتلال وضم جديدة وأننا ضحية الحدث. أما هذه العصبة فقد جاءت لتزج إصبعا وسطى في عين كل هذا. من خشبة القفز.عندما سُئل عن هذا نتنياهو، أول من أمس، في مؤتمر صحفي له، تملص كعادته. السياسة في قطاع غزة قال (ليس بهذه الكلمات) يقررها الكابينت الموسع. "الموسع"، لأن فيه يجلس أيضا قائدا المؤامرة، بن غفير وسموتريتش. لم يعد قادرا على أن يقول بصوته ما يفترض بكل زعيم إسرائيلي سوي العقل أن يقوله في هذا الوقت، بينما نحن معلقون تماما في استمرار إرساليات الذخيرة من الولايات المتحدة، استمرار الإسناد العسكري، استمرار المظلة السياسية: لا، ليس لنا نية لإعادة إقامة غوش قطيف من جديد. توجد لنا نية واحدة فقط، وهي تفكيك وتقويض وإبادة حكم حماس. هذه الجملة هي لب قلعة الشرعية التي نقاتل في سبيلها الآن. ما حصل، أول من أمس، في مباني الأمة في القدس، يقوض هذه القلعة ويجعلها نكتة.خذوا نتنياهو، أغلقوا عليه في غرفة، اربطوه في جهاز كشف الكذب واستجوبوه إذا كان في العالم أي احتمال بإعادة إقامة المستوطنات في غزة. هو سيقول الحقيقة. هو يعرف الحقيقة. عندما يخرج من الغرفة، سيخاف، سيسكت أو سيكذب، كعادته. لا يوجد ثمن هو ليس مستعدا لأن يدفعه كي يواصل الحيازة بحكومة الـ64 المهزوزة التي أقامها هنا. كما قيل هنا مرات عديدة: هو ليس مؤهلا لشيء. فبالتأكيد ليس لإدارة دولة في أزمة عميقة بهذا القدر. أحد وزرائه شوهد، أول من أمس، يتجول مع قبعة كاسكيت وعليها شعار نتنياهو الجديد "النصر التام". الرجل الذي اتهم، أول من أمس، عائلات المخطوفين بتعزيز حماس، الرجل الذي تهجم على قطر بدعوى تمويل حماس، نسي أنه هو من أحدث كل هذا: هو الذي جلب المبعوث القطري الى غزة. هو وليس أي أحد آخر. هو المسؤول عن القوة التي ترعرعت هنا، هو المسؤول عن المذبحة والقتل والاختطاف، والآن هو يتهم الرسول، بالمسوؤلية عن الضحايا.