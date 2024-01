يعيش والشظايا في كامل جسمه.. ممثل إسرائيلي يتعرض لإصابات خطيرة في غزة

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الإثنين 8 يناير/كانون الثاني 2024، إصابة المطرب والممثل الإسرائيلي الشهير "عيدان عميدي" بجروح خطيرة في معركة بقطاع غزة، وقد غزت صورته أبرز صفحات نشطاء الاحتلال على موقع "إكس".



هيئة البث الإسرائيلية قالت: "أصيب المغني والممثل عيدان عميدي، اليوم (الإثنين)، بجراح خطيرة في قطاع غزة (دون تحديد المكان)".



يخدم "عميدي" في قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي منذ اليوم الأول للحرب في سلاح الهندسة، وقُتل صديقه المقرب "أليكسي شميكلوف" في غزة، بحسب المصدر ذاته.





Idan Amedi was interviewed just minutes before being critically injured in Gaza.



Pray for him. Pray for all our soldiers. 🙏 pic.twitter.com/qcToR2zPEQ