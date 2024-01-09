يعيش والشظايا في كامل جسمه.. ممثل إسرائيلي يتعرض لإصابات خطيرة في غزة

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الإثنين 8 يناير/كانون الثاني 2024، إصابة المطرب والممثل الإسرائيلي الشهير "عيدان عميدي" بجروح خطيرة في معركة بقطاع غزة، وقد غزت صورته أبرز صفحات نشطاء الاحتلال على موقع "إكس".

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هيئة البث الإسرائيلية قالت: "أصيب المغني والممثل عيدان عميدي، اليوم (الإثنين)، بجراح خطيرة في قطاع غزة (دون تحديد المكان)".



يخدم "عميدي" في قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي منذ اليوم الأول للحرب في سلاح الهندسة، وقُتل صديقه المقرب "أليكسي شميكلوف" في غزة، بحسب المصدر ذاته.





Idan Amedi was interviewed just minutes before being critically injured in Gaza.



Pray for him. Pray for all our soldiers. 🙏 pic.twitter.com/qcToR2zPEQ — Eli Kowaz (@elikowaz) January 8, 2024

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، تم نقل "عميدي" بعد إصابته في معركة بالقطاع، إلى مستشفى شيبا في تل هشومير (قرب تل أبيب)، ويخضع للتخدير والتنفس الصناعي، مع وجود شظايا في كافة أنحاء جسده، ومن المقرر أن يخضع لعملية جراحيةٍ الليلة.



وتداول العديد من نشطاء الاحتلال على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للمغني والممثل الإسرائيلي، وبثوا لقطات من مشاركته في مسلسل "فوضى".



كما أعادوا نشر مقطع فيديو لآخر مقابلة تلفزيونية له مع قنوات الاحتلال، يقولون إنها كانت قبل دقائق قليلة من إصابته.





وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كتب "عميدي" على إنستغرام، أنه "مستعد لعدم الغناء لمدة عام، من أجل مواصلة القتال".

Idan Amedi was interviewed just minutes before being critically injured in Gaza.



Pray for him. Pray for all our soldiers. 🙏 pic.twitter.com/qcToR2zPEQ — Eli Kowaz (@elikowaz) January 8, 2024

كما أضاف وقتها: "لا يجب التخلي عن مواطني الجنوب والشمال مرة أخرى، وأي شيء غير القضاء على حماس في غزة والتعامل بشكل جذري مع حزب الله بجنوب لبنان، يشكل خطراً مباشراً على أطفالنا".



وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، ظهر "عميدي" على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يوثق عملية تفجير مدرسة بحي الشجاعية بقطاع غزة، وفق الصحيفة ذاتها.

و"عميدي" من مواليد 1988، وهو مغنٍّ وكاتب أغانٍ وممثل إسرائيلي، سبق أن حصلت أغنيات له على جائزة "أغنية السنة" في 2011 و2013.



ومنذ بداية الحرب، قُتل 510 جنود إسرائيليين، منهم 194 منذ بداية الحرب البرية بقطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي أصيب خلالها أيضاً 1042 جندياً، وفق بيانات الجيش الإسرائيلي.



ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الأحد 22 ألفاً و835 قتيلاً و58 ألفاً و416 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية. -عربي بوست

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