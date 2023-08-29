الثلاثاء 29 آب 2023
النسخة المطبوعة

يغيرون أنظمة العالم

معاريف
معاريف

 زلمان شوفال
عندما كتب ويندل ويلكي، مرشح سابق لرئاسة الولايات المتحدة خسر لفرنكلين روزفيلت في 1944 لكنه كان مشاركا في الكثير من مواقفه، كتابه عالم واحد في 1943، كان العالم الواحد في وجه كابوس الحرب العالمية الثانية بعيدا عن التحقق. أما الآن بعد أن أصبح في نهاية الحرب العالمية الثانية جزئيا على الأقل ما أمل به ويكلي يخيل أنه يندفع بوتيرة سريعة إلى التفكك عندما تسعى تجمعات جديدة لان تقرر أنظمة عالمية جديدة.اضافة اعلان
ليست فوضى على الهوة، لكنها أيضا ليست فجرا جديدا. العالم الغربي، أميركا الشمالية وأوروبا، وان كان بقي موحدا الى هذا الحد أو ذاك لكن مكانه في الوضعية العالمية متعلق بقيادة الولايات المتحدة التي ما يجري فيها هذه الأيام ليس مشجعا على نحو خاص. فالحدث السياسي– الاقتصادي الذي يجري هذه الأيام في جنوب افريقيا بإخراج الصين ليبدو بالفعل كمحاولة ملموسة ومخططة لاعادة كتابة فصول المستقبل.
ظاهرا، توجد مفارقة في أن الصين، التي تواجه أزمة اقتصادية واجتماعية ستعطي الآن بالذات إشارة الانطلاق لمبادرتها لرفع مستوى كتلة "بريكس" بتركيبة البرازيل، روسيا، الهند، جنوب أفريقيا والصين – من حلف اقتصادي شبه ناء الى كتلة ذات تطلعات جغرافية سياسية عالمية حيال الغرب. غير أن للمفارقات أيضا يوجد أحيانا منطق. مثل المانيا النازية، التي علقت عشية الحرب العالمية الثانية في أزمة اقتصادية حادة لكنها اعتقد بانه من خلال احتلالاتها بالشرق ستتمكن من ملء النواقص. للصين الشيوعية وان لم تكن مخططات لاحتلالات عسكرية لكن مثلما قال في حينه نابليون: "الصين هي جبار نائم، حاذروا حين يستيقظ".
للصين بقيادة شي جن فينغ طموح واضح لتوسيع نفوذها الاقتصادي والسياسي على حد سواء بواسطة كتل دول البريكس بضم أعضاء جدد كالارجنتين، مصر، اثيوبيا، الإمارات، السعودية وإيران. وكما وصفت ذلك "الفايننشال تايمز" البريطانية: تأمل بيجين في أن تقلب الكتلة المعززة أنظمة العالم في صالح أعضائها – وبأثر مباشر في صالح الصين.
في المجال الاقتصادي تتطلع الصين لخلق وزن ضد الجي 7، وحسب رأيها فان المعطيات الاقتصادية ستسمح بذلك. في مجال النفط، الغاز، المواد الخام أيضا يوجد تفوق واضح للبريكس المعززة. من ناحية سياسية، تبنت الكتلة الجديدة معظم الميول الصينية العامة، ضمن أمور أخرى تغييرات في المنظمات والاتفاقات الدولية المختلفة بما فيها الأمم المتحدة، مع التشديد على توسيع عدد الدول الأعضاء فيها. بند واحد يدعو الى زيادة عدد الأعضاء في مجلس الامن، وسيكون لهذا تأثير مباشر على مكانة وقدرة قرار الولايات المتحدة – الموضوع الذي يقلق إسرائيل أيضا. بقدر ما تذكر الكتلة الجديدة بكتلة "عدم الانحياز" في العهود السابقة، التي اكثر مما كانت غير منحازة كانت مضادة للغرب بوضوح.
من الصعب أن نتوقع مسبقا كم مما ذكر أعلاه سيتحقق عمليا. فليس فقط اثنان من العناصر المركزية في الكتلة، الصين والهند توجدان في خصومة على مدى كل الجبهات تقريبا، مثلما هي أيضا حقيقة أن قسما من الدول الأعضاء فيها هي ديمقراطية وأخرى النقيض من ذلك، بل ان ضعفها الأساس، الاقتصادي أساسا لبعض منها لن يلغيه حتى انضمامها إلى الإطار الجديد.
إسرائيل توجد في وضع خاص، سياسيا، أمنيا واقتصاديا. فهي لا تفكر بالانتماء إلى الكتلة الجديدة لكنها أيضا لا يمكنها الا تتطرق اليه – والدليل، العلاقات الاقتصادية المهمة مع الصين، التي تخلق مشاكل مع الولايات المتحدة أيضا. ومع ذلك، لإسرائيل مكانة خاصة سواء بفضل قوتها الاقتصادية، التكنولوجية، العلمية، الأمنية وطابعها الديمقراطي المستقر – أم بسبب علاقاتها الخاصة مع الولايات المتحدة. ولعلها بالذات كنتيجة لذلك يمكنها ان تشكل جسرا بين دول مختلفة أعضاء في الكتلة الجديدة، والعالم الاقتصادي الآخر برئاسة الغرب.
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