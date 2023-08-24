يمكن إنهاء المعركة من دون حسم قاطع

هآرتس

بقلم: يونتان ليس



عملية الحزام الأسود، عملية حارس الأسوار وعملية الدرع الواقي، هي فقط بعض العمليات العسكرية في القطاع التي انتهت في السنوات الأخيرة من دون حسم واضح. خلافا للخطاب الهجومي لأعضاء الحكومة ورئيسها، الآن تبين أن السعي لإنهاء القتال ليس صدفة. فعليا، مسودة وثيقة "نظرية الأمن لرئيس الحكومة"، التي كشفت الآن للمرة الأولى يمكن أن توضح استعداد نتنياهو للتوقف حتى من دون حسم المعركة بشكل قاطع. اضافة اعلان

نتنياهو أكمل كتابة الوثيقة قبل خمس سنوات. الوثيقة التي تعرض "نظرية الأمن للعام 2030"، هي إحدى المشاريع الطموحة لولايته، وقد صاغها على مدى سنتين. الوثيقة استهدفت عرض التهديدات المتوقعة لإسرائيل من 2020 وخلال عقد، أيضا الاستثمار المطلوب لبناء القوة والطريقة التي فيها إسرائيل ستواجه الأعداء في الأوقات العادية، وفي أوقات الطوارئ. الوثيقة السرية عرضت في حينه على أعضاء الكابنت والقيادة العليا في جهاز الأمن. ولكنها لم تكشف للجمهور.

الوثيقة التي كشفت بمساعدة جمعية "هتسلحاه"، هي احدى مسودات "نظرية الأمن" لنتنياهو. في الأصل اعتبرت الوثيقة "سرية جدا"، لكن بعد ذلك أصبحت غير سرية. الوثيقة المطبوعة والتي بقيت محفوظة في جزء منها تشمل في طياتها تعديلات وتدقيق لغوي بخط اليد، التي يمكن أن تدل على الجوانب المختلفة من أفكار رئيس الحكومة، في حينه والآن أيضا، فيما يتعلق بنظرية الأمن التي يسوقها.

الوثيقة التي انتهى العمل عليها في السنة السبعين على إقامة الدولة، تفصل كيف يجب مواجهة التهديدات التي تواجهها الدولة "لضمان وجود دولة اسرائيل للسبعين سنة المقبلة". كلمات "السبعين سنة المقبلة" حذفت بقلم الحبر وبدلا منها كتب "في المستقبل المنظور". وحسب عقيدة نتنياهو يجب على إسرائيل "أن تردع أو تهزم أي عدو يهدد بالمس بنا بشكل قاتل أو تدميري". حسب الوثيقة يجب على إسرائيل فعل ذلك بواسطة التطوير المستمر لأربعة أشياء قوة: الأمنية، السياسية، الاقتصادية، وفوقها كلها "قوة الروح".

كجزء من نظرية أمن الدولة الوثيقة تورد أيضا أهمية الطابع الديمقراطي لإسرائيل ومناعتها القومية، المفهومان اللذان يقوم نتنياهو نفسه بتحديهما وبحق مع الدفع قدما بالانقلاب النظامي. هكذا، في الفقرة التي تتناول "عدالة الصهيونية"، التي هدفت في الأصل، إلى تأكيد أهمية القيم الديمقراطية في الدولة، شطب بقلم الحبر التعبير الذي ينسب لإسرائيل "نظام ديمقراطي متنور". ذكر الديمقراطية الإسرائيلية، يظهر في مكان آخر في السطر نفسه، بالصيغة المعتادة التي تقول:"إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، تحافظ على الحق القومي للشعب اليهودي في دولة خاصة وعلى حقوق الفرد لمواطنيها".

في الجزء الذي يتناول قوة إسرائيل العسكرية، كتب أن "تفوقنا النسبي على أعدائنا بمناعة الشعب القومية وبمقاتلينا الذين روح الصهيونية تنبض في قلوبهم ومصير المعركة موضوع على أكتافهم". سننتصر بالدمج بين القدرات التكنولوجية والعملية والتفوق الجوي والاستخباري، والإدراك أن من هو غير مستعد للقتال لأجل وجوده لن يبقى".

نتنياهو تطرق أيضا في الوثيقة إلى تحالفات إسرائيل الدولية، على رأسها "التحالف الاستراتيجي والقيمي مع الولايات المتحدة". وقال: "إن التحالف سيساعد الدولة في أوقات الحرب". ولكنه أوضح، "يجب علينا دائما أن نكون مستعدين للدفاع عن أنفسنا بقوتنا الذاتية". وكتب في المسودة أيضا، "بين الحروب سنعمل على المس بعمليات بناء قوة العدو من تحت منسوب الحرب. نحن لن نسمح بالزدياد قوة أعدائنا باجتياز عتبة لا يمكن التراجع عنها (تم شطب كلمات "لا يمكن التراجع عنها" واستبدلت بـ "محتملة")، و"إعطاء تحذير بمفاجأة استراتيجية" (شطبت واستبدلت بـ "سنوجه ضربة استباقية").

وكتب أيضا في المسودة، أن "الجيش الإسرائيلي سيهزم القوة العسكرية للعدو بصورة قاطعة وبسرعة، من أجل أن يخرج الجبهة الداخلية من مدى الاصابة ومنع العدو من تحقيق إنجازات مهمة (مثل احتلال بلدات قرب الحدود).

هزيمة العدو ستتحقق عندما سيتم تحييد رغبته في الاستمرار في القتال وعندما سيتم ضرب قوة صموده بشكل كبير. هكذا سنبعد الحرب المقبلة".

في أحد البنود كتب، أن "إسرائيل ستبقى القوة المسؤولة عن الأمن على كل الأراضي، وستحافظ على حرية العمل حسب الاحتياجات الأمنية. في آب (أغسطس) 2018، بعد أن عرضت الوثيقة النهائية على الكابنت، أصدر نتنياهو تصريحا جاء فيه: "بسبب أرضنا الصغيرة وتركز السكان وازدياد التهديدات حولنا ستكون الاحتياجات الأمنية لإسرائيل دائما أكبر مما هي في أي دولة بحجم مشابه. اقتصاد إسرائيل الآن قوي بما فيه الكفاية، كي يمكن من هذه الإضافة. وفي كل الأحوال الزيادة ستتم من خلال الحفاظ على إطار ميزانية مسؤول".