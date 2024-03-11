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Jordan News النسخة المطبوعة

يمكن تحقيق الأهداف بدون خسارة دعم العالم

واحدة من تظاهرات الأميركيين المناهضة للحرب على غزة-(وكالات)
واحدة من تظاهرات الأميركيين المناهضة للحرب على غزة-(وكالات)
بقلم: يوآف ليمور  11/3/2024


حاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أول من أمس جعل مواجهته مع الرئيس بايدن إلى خلاف بين الدولتين، فقد قال إن الإسرائيليين يقفون من خلف سياسة الحكومة التي أساسها هزيمة حماس وإعادة المخطوفين.اضافة اعلان
نتنياهو، محق بالطبع، بالنسبة لمبادئ الحرب، لكن على عادته يعرض صورة جزئية ومغرضة. الإسرائيليون يؤيدون هذين الهدفين، وإبعاد حزب الله عن حدود الشمال، دون صلة بهوية الحكومة أو رئيسها. عمليا، العكس هو الصحيح: هم يعربون عن عدم ثقة بالحكومة وبرئيسها الذي يحظى منذ خمسة أشهر بانعدام ثقة واضحة وثابتة في كل الاستطلاعات.
في واشنطن أيضا يؤيدون هذين الهدفين، لكنهم يختلفون مع إسرائيل حول الطريق. فقد رفع بايدن الستار عن المشاكل الثلاثة التي لا تنجح إسرائيل إعطائها حلا في هذه اللحظة، وضمنا، عن مشكلة أكبر أيضا، يمكن لحلها أن يساعد في حل المشاكل الثلاثة الأولى.
المشكلة الأولى هي استمرار الحرب. فالأميركيون وإن كانوا قاتلوا لفترات زمنية أطول في أفغانستان وفي العراق، لكن بايدن يعتقد أن هذا كان خطأ، وفي اختبار نتيجة انهيار الإستراتيجية الأميركية تجاهها – فقد كان هذا بالفعل خطأ. حذر إسرائيل في أقواله من أن تعلق في وضع مشابه في غزة، وضعية هي ممكنة إذا ما واصلت إسرائيل التلعثم في مسألة رفح، ولم تجد جهة فاعلة تنتقل إليها بالتدريج المسؤولية عن القطاع.
المشكلة الثانية هي الأزمة الإنسانية المحتدمة في غزة. بخلاف منشورات مختلفة، فإن من اختارت إقامة الرصيف الذي تنقل عبره المساعدات من القطاع هي إسرائيل بالذات، لكن الخطة مليئة بالثقوب – من غياب رصيف عائم (تعهد الأميركيون بجلبه، لكنه ليس واضحا من أين ومتى)، وحتى التساؤل من سيحصل على البضائع ويكون مسؤولا عن توزيعها. في إسرائيل وإن كانوا يبحثون عن جهات محلية مختلفة في غزة تأخذ على عاتقها المسؤولية، لكن احتمال ذلك متدن في ضوء الخوف الجارف من أن تعود حماس لتسيطر فتنتقم ممن تعاون مع إسرائيل.
المشكلة الثالثة هي مسألة المخطوفين. فالإدارة الاميركية تبذل جهدا جما في محاولات الوساطة، لكن حماس تتخذ نهجا متصلبا، بانتظار اندلاع عنف واسع في رمضان، أو على أمل أن يخضع العالم إسرائيل تحت الأزمة الإنسانية المحتدمة في غزة. لإسرائيل لا توجد حلول بديلة، وكذا إعلانها بأن الضغط العسكري يحشر حماس في الزاوية يستوجب إعادة تقويم بعد أن مر أكثر من 100 يوم منذ الصفقة السابقة. أما المشكلة التي تحوم من فوق، فهي الشكل الذي تتصرف فيه إسرائيل. فهي تقاد من جهات متطرفة، يعتبرون في العالم الغربي والعربي غير شرعيين. يمكن إلغاء هذا والادعاء بأن هذا تدخلا أجنبيا في شؤوننا الداخلية، لكن هذا سيكون خطأ: في إبقائهم تصبح إسرائيل بالتدريج دولة منعزلة ومكروهة، ومن شأنها أن تقف قريبا أمام مطلب متصاعد لفرض العقوبات والمقاطعات. ولم تكن أقوال بايدن إلا طرف الجبل الجليدي للقلق من جانب زعماء في العالم يجدون صعوبة في الوقوف في وجه الرأي العام في بلادهم.
إسرائيل يمكنها وينبغي لها أن تتصرف بشكل مختلف. أن تتحدث مع من يمكن أن تتحدث معه، أن تنسق وتبحث معا في حلول تتيح "هذا وذاك معا" مواصلة الحرب حتى تحقيق أهدافها واتخاذ خطوات تفيد بأنها بالفعل منصتة للمسائل التي تقلق العالم، على حد سواء. مجال عملها وإن كان تقلص جدا في الأسابيع الأخيرة، على خلفية أخطاء ارتكبتها، لكنه لم يغلق تماما: لا يزال ممكنا إصلاح المسار والمواصلة لتحقيق الأهداف، دون فقدان دعم العالم.
لسوء الحظ، الحكومة تفعل العكس بالضبط وليس فقط تجاه العالم. في الداخل أيضا بدلا من ربط كل الطاقات التي نبعت من 7 تشرين أول (أكتوبر) الماضي في شعار "نعم ننتصر" حقيقي وإيجابي، توجد الآن مسيرة سلبية وخطيرة. دليل عليها يمكن أن نجده في قانون التجنيد الذي يدل على أن أجزاء واسعة جدا من الشعب لم تستوعب الشرخ الذي وقع هنا، والحاجة إلى إصلاحه.
هنا أيضا، لا يزال يوجد للحكومة وقت للإصلاح. إذا اختارت ذلك، فستجد إلى جانبها الأغلبية الساحقة من الإسرائيليين، الذين يواصلون البحث عن ما يوحدهم. إذا فشلت، وواصلت بالتوازي توزيع أموال ائتلافية والدفع قدما بافكار هاذية، ستكتشف أن الأزمة الدولية التي تتصدى لها تتقزم مقارنة بالأزمة الداخلية التي من شأنها أن تحل عليها.
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