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Jordan News النسخة المطبوعة

11.500 طفل قتلوا في غزة

واحدة من صور الفظاعة المرتكبة من قبل الاحتلال بحق الأطفال في قطاع غزة-(وكالات)
هآرتس

جدعون ليفي  4/2/2024

حوالي 260 اسما لأطفال في عمر صفر؛ وأسماء أطفال لم يحتفلوا بعيد ميلاد واحد، ولن يحتفلوا أبدا، وهاكم أسماء بعضهم: عبد الجواد هوسو، عبد الخالق بابا، عبد الرحيم عواد، عبد الرؤوف الفرا، مراد أبو سيف، نبيل العايدي، نجوى رضوان، نسرين النجار، عدي السلطان، زياد البهبهاني، زين الجاروشة وزينة شتات. ما الذي حلم به آباؤهم أن يحدث معهم؟ بعد ذلك مئات الأسماء الذين في جيل سنة أو سنتين، أطفال في جيل 3 و4، أطفال أبناء 5 و6 و7 و8 وحتى الفتيان أبناء الـ17.اضافة اعلان
آلاف الأسماء، اسم تلو الآخر، من بين الـ11.500 طفل الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي في الأشهر الأربعة الأخيرة في غزة. القائمة تمر مثل قائمة الأسماء في نهاية فيلم طويل، وموسيقا حداد في الخلفية. قناة "الجزيرة" عرضت في نهاية الأسبوع قائمة الأسماء المعروفة لها، نحو نصف الـ11.500 طفل الذين قتلوا حسب وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحماس. هناك طفل يقتل في كل ربع ساعة، واحد من بين كل مائة طفل في غزة يموت.
حولهم بقي الأطفال الذين شاهدوا موت أعزائهم أمام ناظريهم، والوالدان اللذان دفنا أطفالهما الرضع، والذين تم إخراج جثامينهم من النار ومن بين الأنقاض، آلاف الأطفال المعاقين وعشرات آلاف الأطفال المصابين بالصدمة الدائمة. حسب بيانات الأمم المتحدة، فإن نحو 10 آلاف طفل أصبحوا أيتاما في هذه الحرب، التي يقتل فيها في كل ساعة اثنتان من الأمهات.
لا يمكن لأي تفسير أو مبرر أو ذريعة أن تغطي على هذه الأعمال الفظيعة الى الأبد. من الأفضل ألا تحاول الدعاية الإسرائيلية حتى فعل ذلك. سواء قصص "حماس هي المذنبة في ذلك" أو "مبررات الاختباء في داخل المدنيين". أعمال فظيعة بهذا الحجم لا يوجد لها أي تفسير، باستثناء وجود حكومة وجيش ليس لهما حدود قانونية وأخلاقية.
يجب علينا التفكير في هؤلاء الأطفال الذين ماتوا في الأسرّة والأطفال الذين حاولوا الهرب من أجل النجاة بحياتهم عبثا، يجب علينا إغماض العيون للحظة وتخيل عشرات آلاف الجثث الصغيرة، واحدة الى جانب الأخرى، وأن نفتح العيون ونشاهد القبور الجماعية وغرف الاستقبال المتفجرة وسيارات الإسعاف التي تلقي من داخلها المزيد من الأطفال الذين يتم حملهم بسرعة وبذعر ولا تتم المعرفة إذا كانوا أحياء أو أمواتا. هذا يحدث الآن أيضا على بعد مسافة ساعة سفر أو أكثر بقليل عن تل أبيب. هذا يحدث من دون أن تتم تغطيته إعلاميا في إسرائيل ومن دون إجراء نقاش عام حول هذا التطاول العنيف الذي سمحت به إسرائيل لنفسها في هذه المرة أكثر من أي وقت مضى. هذا أيضا يحدث من دون أن يقدم أي شخص لنفسه تقريرا عن نتيجة هذا القتل، وما الذي ستكسبه إسرائيل بالضبط منه، وما الثمن الذي ستدفعه مقابل ذلك. يجب أن تحافظوا على الهدوء، نحن نقتل الأطفال.
الكليشيهات بائسة ومعيبة. "هم الذين بدأوا"، "لا يوجد خيار آخر"، "ماذا تريدون أن نفعل"، "الجيش الإسرائيلي يفعل كل ما في استطاعته لتجنب قتل الأبرياء". ولكن الحقيقة هي أن كل ذلك لا يهم إسرائيل، وهي حتى لا تهتم ومن وجهة نظر القتلة، فإن الفلسطينيين في نهاية المطاف لا يحبون أولادهم، وفي الأصل هؤلاء كانوا سيكبرون ويصبحون مخربين. في هذه الأثناء، إسرائيل تقوم بمحو أجيال في غزة، وجنودها يقتلون الأطفال بأعداد تنافس الأعداد في أكثر الحروب وحشية. هذا لن يُنسى لها ولا يمكن أن يُنسى. كيف يمكن لشعب أن ينسى من قتل أطفاله بهذا الشكل. وكيف يمكن لأصحاب الضمائر في كل العالم الصمت على قتل جماعي للأطفال كهذا؟. وحقيقة أن إسرائيل لا تتأثر من داخلها ولا تذرف الدموع ومن دون ضمير وفقط هي تريد المزيد من هذه الحرب حتى "الانتصار الكامل"، لا تلزم العالم. هناك هم يشاهدون ويشعرون بالصدمة.
الحقيقة هي أنه لا يمكن الصمت. حتى أن إسرائيل الغارقة جدا في الحداد والقلق على مصير المخطوفين؛ حتى إسرائيل التي جربت هي نفسها الأعمال الفظيعة في 7 تشرين الأول (اكتوبر) لا يمكنها تجاهل ما يحدث في غزة؛ 7 دقائق استغرق عرض أسماء آلاف الأطفال القتلى الذين يمرون أمام العيون بالسرعة نفسها التي مرت فيها حياتهم البائسة وبطريقة لا يمكن الصمت عليها؛ 7 دقائق من الاختناق والألم والخزي الكبير.
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