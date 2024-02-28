الأربعاء 28 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

5 مرات أطلق الجيش النار بالخطأ على إسرائيل

هآرتس
هآرتس

بقلم: بار بيلغ

 

دبابات الجيش الإسرائيلي أطلقت بالخطأ على إسرائيل خمس مرات على الأقل منذ بداية الحرب، هذا حسب معلومات وصلت الى "هآرتس". في إحدى المرات أطلقت دبابة قذيفتين في كيبوتس حنيتا قرب الحدود مع لبنان وأصابت بيتين. في أعقاب ذلك تمت إقالة قائد فصيل. في حادثة أخرى أصابت قذيفة أطلقت من القطاع مبنى بلدية سدروت. وقد جاء من الجيش الإسرائيلي أن جميع الحالات تم التحقيق فيها وتم استخلاص الدروس.اضافة اعلان
الضرر الذي لحق بحنيتا كان في كانون الاول (ديسمبر). عندها، في أعقاب تحذير استخباري عن تهديد في منطقة الحدود في الجليل الغربي حاولت دبابة العثور على خلايا مقاومين في المنطقة. وحسب أحد جنود اللواء، فإن قائد الكتيبة قال: "إنه توجد مصادقة على إطلاق النار على أي هدف يتم تشخيصه". نتيجة تشخيص خاطئ داخل أراضي اسرائيل تم إطلاق قذيفتين إلى داخل حنيتا، اللتان أصابتا البيتين.
في تحقيق للجيش الإسرائيلي وصل إلى الصحيفة كتب أنه: "لم يتم التمييز بين مستوى الإلحاحية العملياتية للواقع، الأمر الذي أدى إلى قرار عملياتي خاطئ". وكتب أيضا أنه: "بسبب هذه الإلحاحية  كان هناك تجاوز للتعليمات: لم يتم تنفيذ المراحل السابقة لإطلاق النار. قائد الفصيل الذي تمت إقالته في أعقاب هذا القرار، برتبة ملازم، كان أيضا هو الذي قاد الدبابة التي أطلقت النار.
"نحن خرجنا بخسائر ضئيلة"، قال للصحيفة احد السكان في حنيتا. بسبب نوعية القذائف، فإن الضرر الذي أصاب البيتين في حنيتا قليل نسبيا، تحطم نافذة وضرر في الجدران الخارجية. لو أنه تم إطلاق قذائف تحتوي على مواد متفجرة لكانت النتيجة أصعب بكثير وكان يمكن تعريض حياة الناس للخطر. من الكيبوتس، جاء أنه: "منذ اندلاع الحرب فرقة الطوارئ في حنيتا تعمل بتعاون وثيق مع الجيش وتساعد القوات على الأرض في المهمات الأمنية والاحتياجات اللوجستية".
في حادثة أخرى في كانون الثاني (نوفمبر)، فإن القذيفة الفارغة التي أطلقت على مبنى في قطاع غزة أصابت مبنى بلدية سدروت، هذا حسب التحقيق الذي أجراه الجيش الإسرائيلي. ضرر قليل لحق بالقسم الخارجي للمبنى وإحدى الغرف في الداخل. والجيش أبلغ البلدية بالحادثة. في ذلك الوقت كانت البلدية سعيدة جدا، لأنه فقط مؤخرا تقرر السماح للسكان بالعودة إلى بيوتهم وإلى أطر التعليم في سدروت، رغم استمرار الحرب.
في الأحداث الأخرى، أطلقت دبابة النار على موقع مراقبة في الأراضي الإسرائيلية، ودبابة أخرى استخدمت الرشاشات نحو إسرائيل وأدت إلى إطلاق صفارات الإنذار في عين هشلوشه ونيريم ونير عوز. في حادثة أخرى، انفجرت قذيفة مضادة للدروع في منطقة مفتوحة في عين هبسور. في الجيش الإسرائيلي قالوا ردا على ذلك: "أثناء الحرب في غزة، حدث عدد قليل من حالات انحراف نار قواتنا من منطقة العمليات إلى الأراضي الاسرائيلية". وجاء أيضا أن كل حالة معروفة لنا ويتم التحقيق فيها، وأنه "ليس لدينا علم عن إصابات، لكن نحن نعرف عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات".
عن الحادثة في حنيتا جاءنا من الجيش الرد: "في أعقاب تشخيص مشبوه، فإن قوات الجيش الإسرائيلي هاجمت من أجل إزالة التهديد. أثناء الهجوم لحق ضرر ضئيل بمنزلين في الكيبوتس. الحادثة تم التحقيق فيها وتم إعطاء رد انضباطي للجهات ذات الصلة وتم استخلاص الدروس المطلوبة". وجاء أيضا أن "الجيش الإسرائيلي يأسف على كل ضرر في المباني وفي الأثاث، وهو يعمل بقدر المستطاع من أجل تقليص الأضرار في المستوطنات نتيجة نشاطات القوات. أيضا ترميم وإصلاح الأضرار التي حدثت".

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مجموعة من الجنود الصهاينة الأسرى لدى المقاومة الاسلامية - (وكالات)

هكذا فقدت إسرائيل أوراق المساومة

منذ1 ساعة
هآرتس

كارثة بيئية في غزة ستنتقل إلى إسرائيل

منذ1 ساعة
هآرتس

مطلوب قرار حاسم بن غوريوني

منذ1 ساعة
شرطة الاحتلال تحول بين المصلين والمسجد الأقصى المبارك - (أرشيفية)

السنوار لم يخطئ: الوضع الراهن في الحرم هو حقا في خطر

26 شباط 2024
هآرتس

إسرائيل ترفض منح تأشيرات لموظفي الإغاثة لدخول الضفة وغزة

26 شباط 2024
هآرتس

ليست "شرطة عظمة يهودية"

26 شباط 2024
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

أهواء ومصالح

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

الانتخابات الأميركية والأجندة الشرق أوسطية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هذه ليست هدنة.. هذا تجريع للسم

ماهر أبو طير |اليوم

تصفير البيروقراطية

موسى الساكت |اليوم

تعديل "التقاعد المدني" يعود للأضواء!

د.خليف الخوالدة |اليوم

اختراقات مدروسة

مالك العثامنة |اليوم

غزة تموت جوعا

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
فلسطينية نازحة في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

سراب الدولتين‏: كيف تُكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ ‏(2-2)

ترجمات | منذ1 ساعة
1

سراب الدولتين‏: كيف تكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ (2-1)

ترجمات | منذ23 ساعة
جانب من آثار الدمار الحاصل بمستشفى الشفاء في شمال غزة-(وكالات)

تدمير النظام الصحي في قطاع غزة يتجاوز مستشفياته

ترجمات |26 شباط 2024
تظاهرة مؤيدة لوقف الحرب في غزة بالعاصمة البريطانية، لندن - (المصدر)

الحرب في غزة تسمم السياسة البريطانية

ترجمات |26 شباط 2024
‏متظاهرون يدعون إلى وقف إطلاق النار في غزة، أمام البيت الأبيض في واشنطن - (أرشيفية)

كيف تغير الحرب بين إسرائيل وحماس العالم

ترجمات |26 شباط 2024
عناصر من المقاومة العراقية التابعة لفصائل قوات الحشد الشعبي - (أرشيفية)

لماذا أوقفت المقاومة العراقية التصعيد ضد أميركا؟

ترجمات |25 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
محاضرة

محاضرة

العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة منذ24 ساعة

حمزة حجاج- العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة

المواطن الأردني 26 شباط 2024

حمزة حجاج- المواطن الأردني

انتشار مادة الكريستال المخدرة في شوارع الأردن 25 شباط 2024

حمزة حجاج- انتشار مادة الكريستال المخدرة في شوارع الأردن

نصيحة ! 24 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج نصيحة !

صمود أهل غزة 23 شباط 2024

c09c8610-e907-4882-b90a-9e6639f3ed1a (1) copy
 
 