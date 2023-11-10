59 % من الجمهور مع وقف النار مقابل تحرير مخطوفين

معاريف

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موشيه كوهن 10/11/2023على خلفية الضغط الأميركي المتعاظم ورفع مسألة المخطوفين الى رأس سلم الأولويات في أوساط الجمهور، فإن 59 % من الإسرائيليين يؤيدون بشكل مشروط وقف نار إنسانيا في غزة، على أن يكون الشرط الأساس من ناحيتهم هو إعادة كل المخطوفين(39 %) أو على الأقل (16 %). هكذا يتبين من استطلاع "معاريف" أجراه معهد لزار للبحوث برئاسة د.مناحم لزار.كما يتبين من الاستطلاع أن نحو 30 % من الإسرائيليين يعارضون وقف النار، دون صلة بموضوع المخطوفين، مقابلهم، 3 % فقط ينادون بوقف نار غير مشروط. هذا و 8 % آخرون من عموم المستطلعين ليس لهم موقف في هذا الشأن.ويتبين من تحليل معطيات الاستطلاع، أنه حتى في أوساط المشاركين العرب، كان الرأي السائد (41 %) هو أنه يتوجب اشتراط وقف النار بخطوات تتعلق بالمخطوفين. 21 % منهم يؤيدون ذلك دون صلة بوقف النار و 32 % بلا رأي في الموضوع. 6 % منهم يعارضون وقف نار إنسانيا في كل وضع.كما يتبين من الاستطلاع، أن الإسرائيليين ينقسمون في آرائهم بالنسبة لمصير قطاع غزة بعد أن تهزم حماس. 41 % يؤيدون الخروج من القطاع معظمهم يشترطون هذا بنقله الى سيطرة دولية (33 %) و8 % فقط يؤيدون نقل السيطرة الى السلطة الفلسطينية. 44 % يريدون أن تبقى إسرائيل تحكم القطاع، سواء بسيطرة أمنية فقط (22 %) أو أن يتضمن الأمر أيضا إقامة بلدات مدنية (22 %).في أوساط المستطلعين العرب، يبرز المعدل العالي (37 %) ممن ليس لهم موقف في الموضوع. قلة منهم فقط (15 %) تؤيد بقاء إسرائيليا في القطاع. 31 % يؤيدون الخروج وأساسا ضمن نقل السيطرة الى جهات دولية (31 %، مثل المشاركين اليهود).في التوزيع الداخلي لأجوبة المشاركين اليهود، كان التأييد الأعلى للبقاء في القطاع، بما في ذلك إقامة بلدات مدنية من جانب المتدينين (44 %) والحريديين (48 %).ومن حيث خريطة المقاعد في الكنيست في حالة إجراء انتخابات، كانت النتائج الآتية: المعسكر الرسمي 40، الليكود 18، يوجد مستقبل 14، إسرائيل بيتنا 9، شاس 9، يهدوت هتوراة 9، قوة يهودية 5، الجبهة/العربية 5، الموحدة 5، ميرتس 4، الصهيونية الدينية 4، فيما بقي حزب العمل (1.1 %) والتجمع الديمقراطي (1.0 %) دون نسبة الحسم.وفي الجواب عن سؤال حول الملاءمة لرئاسة الوزراء، حصل غانتس على 52 %، فيما حصل نتنياهو على 26 % فقط.وكان الاستطلاع أجري في 8-9 من الشهر الحالي، وضم 515 مشاركا يمثلون السكان الراشدين في إسرائيل من يهود وعرب، وبلغت نسبة الخطأ في العينة 4.3 %.