6 فلسطينيين قتلوا في السجن وقت الحرب

هآرتس

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بقلم: هاجر شيزافأربعة فلسطينيين ماتوا في السجون الإسرائيلية، وعلى الأقل مات اثنان في معتقلات الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب. "هآرتس" علمت عن وجود جثماني اثنين منهم كانت عليهما كدمات. بخصوص جزء من هذه الحالات، هناك شهادات على وجود عنف سبق موتهم أو إهمال طبي. في حالة من الحالات شهادة سجين تم إطلاق سراحه وتقرير تشريح جثة أجراه طبيب العائلة، تشير الى أن العنف يمكن أن يكون السبب الذي أدى الى موت المعتقل الإداري. مع ذلك، لم يتم تحديد سبب الوفاة. ازدياد حالات الموت يأتي على خلفية شهادات قدمها سجناء ومعتقلون للمحامين والمحاكم العسكرية عن عنف تعرضوا له في السجون، واستنادا الى شهادات سجناء تم إطلاق سراحهم في إطار الصفقة مع حماس.عبد الرحمن مرعي، أحد سكان قراوة بني حسان، مات في سجن مجدو في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) وكان عمره 33 وبعد اعتقاله إداريا في شهر شباط (فبراير). بعد عشرة أيام، أجري تشريح له بعد الوفاة في معهد الطب الشرعي في أبو كبير وبحضور طبيب من منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" بناء على طلب من عائلته. وحسب كل نتائج التشريح لهذا الطيبب التي وصلت الى "هآرتس"، فإنه كان على صدر مرعي آثار ضرب وكانت ضلوعه وعظام صدره مكسورة.كتب في التقرير أيضا أنه كانت علامات ضرب خارجية أيضا على رأسه ورقبته. ظهره ومؤخرته ويده اليسرى والورك. وكتب أيضا أنه كان بصحة جيدة وليست لديه أمراض سابقة، ويمكن الافتراض بأن العنف الذي تعرض له والعلامات التي تدل على ذلك كانت ظاهرة على جسمه تسببت بوفاته. مع ذلك، أشير إلى أنه في هذه المرحلة لا يمكن تحديد سبب الوفاة، وأن فحوصات أخرى التي سيتم إجراؤها لاحقا يمكن أن تسلط الضوء على الموضوع. وكتب أيضا أنه في تقرير الشرطة الذي تم عرضه على معهد الطب الشرعي كتب أن مرعي كان يخضع للتكبيل بالقوة مدة ستة أيام قبل وفاته.تضاف للتقرير شهادة لسجين أطلق سراحه في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) من سجن مجدو، قال إنه كان مع مرعي في الزنزانة. وقد قدم إفادته لـ"أطباء من أجل حقوق الإنسان" في محادثة هاتفية بعد إطلاق سراحه.وحسب قوله، فإنه منذ بداية الحرب، اعتادت قوات من وحدات مختلفة تابعة لمصلحة السجون الدخول الى السجن في أيام الأحد والثلاثاء كل أسبوع، وتكبيل أيدي السجناء وراء ظهورهم والقيام بضربهم. وقد قال إنه كان شاهدا على الضرب الذي تعرض له مرعي قبل بضعة أيام من إطلاق سراحه هو نفسه. "لقد قاموا بتكبيل أيدينا وراء ظهورنا وبدأوا في حفل الضرب"، حسب شهادته التي وصلت "هآرتس". "لقد قاموا باستفزاز أحد السجناء هو مرعي، وقاموا بشتم والده المتوفى منذ فترة قصيرة. مرعي بدأ يصرخ وبعد ذلك هاجمه حوالي 15 شخصا من رجال القوة. جميعهم أحاطوا به وقاموا بضربه بشكل مبرح. الضرب استمر لخمس دقائق وقد ركزوا الضرب على رأسه وبعد ذلك أخذوه وبعدها لم نعرف أي شيء عنه". بعد أسبوع قال إن السجناء عرفوا عن موته.السجين الأخير الذي توفي أثناء وجوده في السجن هو ثائر أبو عصب، من قلقيلية (38 سنة). وقد توفي في سجن كتسيعوت في 18 تشرين الثاني (نوفمبر). أبو عصب كان مسجونا في إسرائيل منذ 2005 بتهمة محاولة قتل. بعد بضعة أيام على وفاته قدمت عائلته بواسطة المحامي سليمان شاهين طلبا للتحقيق في سبب موته بمرافقة طبيب العائلة بدعوى أن موته لم يكن طبيعيا. في اليوم نفسه، ردت الدولة بأن تشريح الجثة أجري بعد يومين على وفاته، لأن المحكمة صادقت على إجرائه من دون إبلاغ العائلة والحصول على موافقتها بسبب صعوبة الاتصال مع سكان المناطق في فترة الحرب. وكتب أيضا بأنه حتى الآن لم يتم تسلم تقرير نهائي حول سبب موته.مع ذلك، في الأيام الأخيرة في ظل إطلاق سراح سجناء أمنيين في إطار صفقة التبادل نشرت شهادات يمكن أن تسلط الضوء على ظروف موت أبو عصب. في قناة الإعلام "شبكة القدس الإخبارية" نشرت في يوم الجمعة الماضي مقابلة مع سجين اسمه محمد الكتناني (18 سنة) من مخيم عسكر للاجئين في منطقة نابلس، وهو من الجهاد الإسلامي. حسب قوله كان في الغرفة نفسها مع أبو عصب. وقد قال إن أبو عصب توفي بعد ضربه بشكل مبرح على يد وحدة "كيتر" التابعة لمصلحة السجون، المسؤولة عن الإخلال بالنظام في السجون. وقد قال في مقابلة موثقة نشرت في الشبكات الاجتماعية "دخلوا الى الغرفة وبدأوا بضربنا من دون سبب. لقد أخذوا الشهيد أبو عصب الى المراحيض وقاموا بضربه بعصا على رأسه. السجان شاهد أنه ينزف من رأسه وعندها استمر في ضربه على كتفه وكسره. بعد ذلك ضربه مرة ثالثة وسقطت قطعة من رأسه على الأرض. وقد شاهدنا شيئا يسقط بيننا". وحسب قوله، غادر السجانون الغرفة بعد ذلك. "لم نعرف ماذا نفعل. بدأنا نصرخ بأنه لا يتحرك. وطلبنا أن يأتي شخص لمساعدتنا"، قال الكتناني. "حاولنا فحص نبضه، لكنه في هذه الأثناء كان قد توفي. فقمنا بتغطيته بأيدينا". وحسب قوله، بعد ساعتين وصل سجان الى المكان ولاحظ أن أبو عصب مرمي على الأرض. السجانون نقلوه على حمالة وبعد بضع دقائق أبلغوا السجناء بأنه توفي.في شهر تشرين الأول (أكتوبر) توفي في معتقلات مصلحة السجون اثنان آخران وهما عمر ضراغمة (58 سنة)، العضو في حماس والذي اعتقل إداريا بعد يومين على اندلاع الحرب وتم احتجازه في سجن مجدو وتوفي في 23 تشرين الأول (أكتوبر) في حماس اعتبروا موته عملية اغتيال. محامي ضراغمة أثناء إجراءات الاعتقال، أشرف أبو اسنينة، قال للصحيفة إنه في يوم وفاته تم عقد جلسة في المحكمة والتي حضرها بواسطة التوثيق بالفيديو. "النقاش كان عاديا. سألته: كيف تشعر.قال لي: على ما يرام. وقد أوضح لي بأن الوضع في السجن بشكل عام صعب وأن سلوك مصلحة السجون سلوك عنيف"، قال المحامي. وحسب قوله بعد بضع ساعات على الجلسة تم إبلاغه بأن ضراغمة توفي. وبعد وفاته اتخذ قرارا من المحكمة بالمصادقة على أمر الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر.في اليوم التالي توفي عرفات حمدان (25 سنة) في سجن عوفر. في هيئة الأسرى الفلسطينيين قالوا إن حمدان اعتقل قبل يومين من وفاته. وحسب أبناء عائلته هو كان مريض سكري، وقالوا إن السلطات الإسرائيلية عرفت ذلك. الأب ياسر حمدان قال للصحيفة في محادثة إن رجلا من الشاباك اتصل معه وطلب منه إرسال أدوية. "هآرتس" تحدثت مع معتقل تم إطلاق سراحه مؤخرا من سجن مجدو هو أيضا كان مريضا بالسكر. وحسب قوله، رغم حقيقة أن السلطات في السجن عرفت بأنه مريض إلا أنه لم يحصل على الدواء بشكل منظم. " لقد أعطوني مرتين الدواء في الوقت الذي كان يجب أن آخذه ثلاث مرات في اليوم"، قال سامر الطبيب، الذي هو طبيب في مهنته، بأن الكثير من المعتقلين معه لم يحصلوا على الأدوية التي يحتاجون اليها.إضافة الى ذلك، مثلما كشف في "هآرتس"، فإن معتقلين من غزة توفيا أثناء وجودها في معتقل للجيش في المعسكر في عناتا وفي سجن عوفر في الضفة الغربية. الاثنان كانا من العمال من غزة واللذان تم اعتقالهما بعد أن قامت إسرائيل بإلغاء تصاريح العمل بشكل جماعي بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر)، وقامت باحتجاز العمال في معتقلات عسكرية الى حين نقلهم الى القطاع في تشرين الثاني (نوفمبر). حسب الشهادات التي وصلت "هآرتس"، فإن رجا سمور (46 سنة) وهو أب لأربعة أولاد في غزة، كان مريضا بالسكري وقد توفي بعد عدم حصوله على العلاج الذي طلبه بعد اعتقاله في معسكر عنتوت. المعتقل الثاني هو ماجد زقول (32 سنة)، الذي حسب تقارير وسائل الإعلام الفلسطينية كان مريضا بالسرطان وكان يعيش بالفعل في الضفة. عائلة زقول تلقت نبأ وفاته فقط بعد ما نشر في الصحيفة. في حين أن عائلة سمور لم تحصل حتى الآن على أي بلاغ رسمي عن وفاته من السلطات. موعد الوفاة الدقيق لهما غير معروف لأن الجيش الإسرائيلي لم يعلن عن ذلك.موت السجناء في السجون يضاف الى عدد آخذ في الازدياد لشهادات سجناء تم إطلاق سراحهم، أو شهادات خطية ظهرت في محاضر الجلسات لمناقشة الاعتقالات في المحاكم العسكرية حول العنف الشديد الذي مورس عليهم منذ اندلاع الحرب. هكذا، في الجلسة التي عقدت في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) بشأن أحد المعتقلين الإداريين، قال هذا المعتقل إنه تم ضربه في سجن عوفر وقد كسر أنفه نتيجة لذلك.وحتى أنه طلب من القاضي عدم إنهاء الجلسة من دون وعده بألا يتم ضربه مرة أخرى. بسبب الشكوى ضد العنف، أمر القاضي بأن يتم نقل نسخة من محضر الجلسة الى مصلحة السجون، وإلى النائب العام في الضفة الغربية في النيابة العسكرية.وقد جاء من مصلحة السجون الرد: "حسب أوامر مصلحة السجون، فإن وفاة السجين تحتاج الى لجنة تحقيق إذا لم يكن هناك تحقيق للشرطة أو أي جهة تحقيق أخرى. وبشأن كل السجناء الذين توفوا منذ بداية الحرب يتم إجراء فحوصات والإجراءات لم تنته بعد. لذلك فإنه في هذه المرحلة لا يمكننا إعطاء أي تفاصيل حول ظروف الوفاة".وقد جاء من المتحدث العسكري الرد: "اثنان من سكان غزة توفيا أثناء وجودهما في معتقل في مركز البلاد. ومعتقل توفي أثناء وجوده في السجن، واثنان توفيا أثناء دخولهما الى المعتقل.وقد توفيا بسبب وضع صحي معقد عند وصولهما الى المعتقل. الآن يتم إجراء فحص حول ظروف وفاتهما. وأي ادعاء يطرحه المحامون في الجلسات ضد العنف أو أي مس آخر بحقوق المتهمين أو المشبوهين يتم توثيقه في محاضر الجلسات، والحالات المناسبة يتم نقلها بقرار قضائي الى مصلحة السجون وجهات أخرى ذات صلة ليتم فحصها من قبلها".