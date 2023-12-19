الثلاثاء 19 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

73 يوما وحماس لم تهزم

إسرائيل هيوم
إسرائيل هيوم

 أرئيل كهانا   19/12/2023

انتقاد في الكابينت على نية رئيس الوزراء إقرار إعادة سكان الى شمال القطاع وعلى إمكانية ان يتمكن موظفو السلطة الفلسطينية من المشاركة في الحكم في غزة في اليوم التالي للحرب.اضافة اعلان
يفكر رئيس الوزراء نتنياهو بالاستناد الى موظفي السلطة الفلسطينية الذين يسكنون في غزة كجسم يدير الحياة في القطاع، وذلك بعد انهاء المرحلة الأولى من الحرب – هذا ما علمت به "إسرائيل اليوم". وقد فحصت الفكرة كجزء من جملة إمكانيات ولم يتخذ فيها بعد قرار نهائي.
تحدث نتنياهو مرات عديدة ضد تسليم إدارة الحياة في القطاع الى السلطة الفلسطينية. في محيطه يقولون معقبين على ذلك انه في كل حال سيصر على ان يكون الجسم الذي يسير الإدارة المستقبلية نقيا من العنف ومن التحريض عليه. ومع ذلك، في محيط نتنياهو لم يستبعدوا فكرة الاستناد الى موظفي السلطة كمن يشاركون في الحكم المستقبلي.
وجاء من مكتب رئيس الوزراء التعقيب التالي: "التقرير ليس صحيحا. رئيس الوزراء نتنياهو هو الذي يتصدر السياسة التي تقول إنه لن يسيطر في قطاع غزة بعد تصفية حماس أي محفل يعلم القتال، يمول العنف ويدفع لعائلات المهاجمين".
ومن جهتنا انتقد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش هذا الميل قائلا ان "الترتيبات التي ستكون في غزة في اليوم التالي للحرب ستصمم بقدر كبير أمن إسرائيل ومكانتها السياسية والاقتصادية لسنوات طويلة. وإعادة سكان شمال غزة في هذه المرحلة هي سخافة وهي ليست من صلاحيات وزير الدفاع. وهكذا هو أيضا حديث نتنياهو عن استخدام موظفي السلطة الفلسطينية لليوم التالي".
أما ايتمار بن غفير وزير الامن القومي فقال: "بعد 73 يوما من القتال حماس لم تهزم. عندما يراد ان تهزم لا ينقل مال لاي موظف حتى لو كان من الوكالة. عندما يراد أن تهزم لا تكون هدن ولا يسمح للعدو بطرح شروط صادمة على تحرير المخطوفين. من مناطق الاخلاء الإنساني يطلقون الصواريخ ونحن نواصل خطوات إنسانية وبادرات إنسانية. حان وقت الحسم".
هذا وعقد أمس لقاء ثان في غضون ثلاثة أيام لرئيس الموساد دادي برنياع مع رئيس الحكومة القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وحسب تقارير في وسائل اعلام اجنبية، فقد عقد اللقاء في وارسو وشارك فيه رئيس السي.اي.ايه ومسؤولون اميركيون آخرون. وعلمت "إسرائيل اليوم" بانه توجد قنوات أخرى تحاول إسرائيل فيها العمل على صفقة مخطوفين وإن كان مسار رئيس الموساد هو المركزي.
التقدير هو أن مجرد استئناف الحوار مع القطريين يدل على أنه يوجد احتمال للوصول في نهاية المطاف الى صفقة أخرى. ومع ذلك، توجد المحادثات في مراحلها الأولية وما يزال يبدو أنه سيكون صعبا جدا الوصول الى مخطط متفق عليه.

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