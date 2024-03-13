الخميس 14 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

آرتيتا يشكر جماهير آرسنال بعد التأهل إلى دور الثمانية

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مدرب آرسنال الإسباني ميكيل أرتيتا
مدن - وجه الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، التحية لجماهير فريقه التي تواجدت في ملعب الإمارات، بعد الفوز على بورتو.
وتأهل آرسنال لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد إقصاء بورتو بركلات الترجيحية 4-2، أول من أمس، على ملعب الإمارات، إثر انتهاء الزمنين الأصلي والإضافي بتقدم الفريق اللندني 1-0، وهي النتيجة التي آلت إليها مباراة الذهاب في البرتغال.اضافة اعلان
وقال أرتيتا في تصريحات لشبكة "تي إن تي سبورتس": "شكرًا جزيلًا لكم، نحن نحبكم تمامًا، ونقدر طاقتكم وإيجابيتكم ومساهمتكم في التأهل، لقد جعلتونا نفوز.. الأمر بهذه البساطة".
وأضاف: "ما حدث أمر لا يصدق، هذا هو المكان الذي نريد أن نكون فيه، لقد تحلينا بالصبر، وعملنا بجد واتخذ الكثير من الأشخاص قرارات جيدة وأظهروا الشجاعة في لحظات صعبة".
وتابع: "أنا سعيد جدًا، لقد مر 14 عامًا على آخر مرة وصلنا فيها للدور ربع النهائي، وهي فترة طويلة بالنسبة لنادٍ مثل آرسنال، وتظهر مدى قيمة صعوبة الأمر".
وأكمل: "كان علينا حقًا البحث للعثور على اللحظة السحرية في النهاية، لقد بدأنا في خلق طاقة لا تصدق في الملعب، وكنا جميعًا نبذل قصارى جهدنا لإنجاز ذلك وقد فعلنا ذلك معًا.. تتوتر للغاية عندما تشاهد ركلات الترجيح، وتأمل بحدوث الأفضل، لكنك تعلم أن الأمر أشبه باليانصيب".
وواصل: "لقد استعددنا جيدًا لهذا السيناريو في اليوم السابق للمباراة، لذا فإن الفضل يعود لمدربي حراس المرمى وكل من ساهم في ذلك".
وأكد: "من الصعب حقًا اللعب ضد بورتو، إنهم منافسون أقوياء، لم نحصل على العديد من اللحظات التي تمكنا من خلالها السيطرة على المباراة، إنهم فريق جيد حقًا.. لقد سجلنا هدفًا في لحظة مهمة جدًا، حاولنا خلق الفرص، أنت تدافع عن فريقك في كل قرار وهذا جزء من اللعبة".
في الجهة المقابلة، اتهم سرجيو كونسيساو مدرب بورتو، ميكيل أرتيتا بإهانة أسرته خلال المباراة، وهو الأمر الذي ينفيه آرسنال.
وقال المدرب البرتغالي خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة: "إن أرتيتا وجه إهانات لأسرته على مقاعد البدلاء باللغة الإسبانية خلال المباراة".
وأضاف: "يجب أن يركز على تدريب فريقه. النتيجة كانت غير عادلة، كنا نستحق النجاح".
وتعليقا على ذلك، نفت مصادر من آرسنال قيام أرتيتا بإهانة كونسيساو، وأشارت إلى أنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها موقف بهذا الأسلوب مع مدرب بورتو، الذي سبق أن اتهم توماس توخيل بأفعال مماثلة على سبيل المثال.
وسئل أرتيتا في مؤتمر صحفي عن الحديث الغاضب الذي جرى مع البرتغالي بعد المباراة، لكنه لم يرغب في التعليق على أي شيء. -(وكالات)
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