آرسنال يحتفظ بأمل إحراز اللقب بتغلبه على مانشستر يونايتد

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مدن- استعاد آرسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه على مضيفه مانشستر يونايتد بهدف نظيف أمس الأحد، ضمن الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.وأحرز لياندرو تروسارد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 20.وارتقع رصيد آرسنال بهذا الفوز إلى 86 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام مانشستر سيتي قبل جولة واحدة على النهاية، علما بأن للأخير مباراة مؤجلة أمام توتنهام غدا الثلاثاء.وكان آرسنال الطرف الأفضل في شوط المباراة الأول، وهدد مرمى مضيفه في الدقيقة الخامسة، عندما مرر مارتن أوديجارد إلى بوكايو ساكا الذي سيطر الحارس أندي أونانا على تسديدته بسهولة.ورد يونايتد في الدقيقة السابعة، عندما مرر أماد ديالو إلى أليخاندرو خارناتشو الذي ارتدت محاولته من الدفاع وعلت المرمى.ومرر كاسيميرو المرة إلى ظهير يونايتد ديوجو دالوت الذي هيأ نفسه للتسديد، لكن كرته ابتعدت كثيرا عن المرمى في الدقيقة 16.وتقدم آرسنال بالنتيجة في الدقيقة 20، عندما وصلت الكرة إلى كاي هافيرتز الذي تقدم بها في الناحية اليمنى، قبل أن يضعها أمام تروسارد الذي تابعها بلمسة واحدة في الشباك من مسافة قريبة.وتراجع آرسنال إلى المناطق الخلفية بعد الهدف، ما حرم مانشستر يونايتد من تشكيل الخطورة المطلوبة، وحصل أماد ديالو على الكرة في الناحية اليمنى، وتقدم بها قبل أن يتعرض للإعثار على حافة منطقة الجزاء، بيد أن الحكم أمر بمواصلة اللعب في الدقيقة 39.وانتهى الشوط الأول دون أن يتمكن مانشستر يونايتد من توجيه تسديدة واحدة بين الخشبات الثلاث، حيث ارتدت تسديدة جارناتشو من الدفاع إثر تمريرة من سفيان امرابط في الوقت بدل الضائع.وضغط مانشستر يونايتد مع بداية الشوط الثاني لمعادلة النتيجة، بيد أنه اصطدم بدفاع محكم من آرسنال، ونفذ ساكا في المقابل ركلة ركنية، حاول زميله ويليام ساليبا متابعتها في المرمى، بيد أن الكرة علت المرمى في الدقيقة 57.واستقبل جارناتشو تمريرة من أرون وان بيساكا، في الناحية اليسرى، قبل أن يطلق تسديدة متسرعة نحو المدرجات في الدقيقة 59.وحصل آرسنال على فرصة لمضاعفة النتيجة في الدقيقة 64، عندما تلقى أوديجارد تمريرة من هافيرتز، فهيأ الكرة لنفسه قبل أن يطلق تسديدة منخفضة تصدى لها أونانا.ودخل جابرييل مارتينيلي إلى تشكيلة آرسنال عوضا عن تروسارد، ولم يستطع ديالو إكمال المباراة بسبب الإصابة، فدخل البرازيلي أنتوني عوضا عنه في تشكيلة يونايتد.والتقط حارس آرسنال دافيد رايا تسديدة أنتوني السهلة في الدقيقة 73، وتلقى جارناتشو تمريرة من سكوت ماكتومبناي، لكنه سدد في الشباك الجانبية من الخارج بالدقيقة 77.وكاد آرسنال يضيف هدفا ثانيا في الدقيقة 79، عندما انطلق مارتينيلي في الجهة اليسرى، قبل أن يتخطى وان بيساكا ويدخل منطقة الجزاء، لكن أونانا تصدى لتسديدته ببراعة.وأرغمت الإصابة ساكا على الخروج من الملعب، ليدخل مكانه جابرييل جيسوس، وكاد وان بيساكا يضع الكرة برأسه في مرمى فريقه بطريق الخطأ، لولا براعة أونانا الذي بدوره، تصدى لتسديدة محكمة من لاعب وسط آرسنال ديكلان رايس في الدقيقة 83. -(وكالات)