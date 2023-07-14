آرسنال يعلن ضم تيمبر.. وبايرن يوشك على استقدام ووكر

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مدن - أعلن آرسنال أمس الجمعة، تعاقده رسميا مع مدافع أياكس أمستردام الهولندي، يورين تيمبر، في إطار فترة الانتقالات الصيفية الحالية.ونشر الحساب الرسمي لآرسنال على "تويتر"، مقطع فيديو قصير للإعلان عن انضمام تيمبر.وقال ميكيل أرتيتا، المدير الفني للجانرز: "متحمسون للغاية لانضمام يورين إلينا. إنه مدافع شاب متعدد المهارات، سيتناسب مع نظامنا ويزود فريقنا بالكثير من الجودة".وأضاف: "يورين لاعب شاب حقق الكثير بالفعل، لقد اختبر شعور الذهاب للمشاركة في بطولة دولية كبرى، في أكثر من مناسبة، بالإضافة إلى الألقاب التي فاز بها مع أياكس.. نتطلع للترحيب به وإدماجه في الفريق".من جانبها، ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن آرسنال ضم تيمبر، في صفقة تبلغ قيمتها 45 مليون يورو، وهي الثانية للفريق اللندني هذا الصيف، بعد التعاقد مع كاي هافرتز قادما من تشلسي.وقضى تيمبر (22 عاما) 9 سنوات في أياكس، بعد انضمامه للفريق من الغريم التقليدي فينورد في عام 2014.وشارك اللاعب الهولندي الشاب في 121 مباراة بقميص أياكس.ووكر قريب من بايرناقترب بايرن ميونيخ من الظفر بتوقيع أحد أهدافه الرئيسية في سوق الانتقالات هذا العام، لتعزيز خط دفاع الفريق قبل انطلاق موسم 2023-2024.النادي الألماني دخل في محادثات مكثفة طوال الفترة الماضية مع الإنجليزي كايل ووكر، ظهير مانشستر سيتي، لإقناعه بالقدوم إلى ملعب أليانز أرينا.وبحسب شبكة "سكاي ألمانيا"، فإن ووكر أعطى موافقته على العرض البافاري، مقررا إدارة ظهره لمانشستر سيتي، الذي حاول إقناعه بتجديد عقده في الأيام الماضية.وأفادت الشبكة: "هناك اتفاق شفهي بين بايرن ومدافع سيتي بشأن التعاقد معه حتى صيف 2025، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي".ولعب المدرب الألماني توماس توخيل دورا كبيرا في إقناع الدولي الإنجليزي بعدما تواصل معه بشكل شخصي، لإطلاعه على أفكاره ودوره مع الفريق.ومن المتوقع أن يرضخ مانشستر سيتي لرغبة لاعبه، فيما قد تبلغ قيمة الصفقة 15 مليون يورو حال توصل الناديين لاتفاق في الساعات المقبلة.فيليكس يرفض عرض فيلاأفادت تقارير صحفية أمس، بأن أتلتيكو مدريد، ما يزال يبحث عن مخرج للتخلص من نجمه البرتغالي جواو فيليكسوبعد مغادرة الدولي البرتغالي لأتلتيكو مدريد في فترة الانتقالات الشتوية الماضية نحو تشيلسي على بيل الإعارة، قدم أتلتيكو أفضل ما لديه، ويبدو من الواضح أنه ليس لدى فيليكس مكان طبيعي في التشكيلة الأساسية تحت قيادة دييجو سيميوني.وذكرت صحيفة "ماركا"، أن فيليكس، رفض عرضا للانضمام إلى أستون فيلا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.وأضافت "ماركا"، أن سبب الرفض يعود إلى رغبة اللاعب البرتغالي في اللعب بمسابقة دوري أبطال أوروبا الوسم المقبل.وتم ربط اسم فيليكس بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، كما أشارت تقارير صحفية سابقة، أن باريس سان جيرمان مهتم بضم اللاعب، خصوصا في رحل كيليان مبابي عن صفوفليفربول مهتم بكايسيدوأكدت تقارير صحفية أمس، بأن ليفربول، قد يعرقل مساعي تشلسي لضم أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز.وذكرت إذاعة "توك سبورت"، أن ليفربول، سيفكر في التقدم بعرض لم لاعب برايتون مويسيس كايسيدو، في حال خسر خدمات قائده جوردان هندرسون لصالح الاتفاق السعودي وأهلي جدة لصالح اتحاد جدة.ونجم برايتون هو أحد أكثر الأهداف المطلوبة هذا الصيف، بعد تألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وأجرى تشلسي محادثات مع برايتون خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكن لم يتم الاتفاق بين الطرفين بعد.ولن يكون سعر كايسيدو زهيدا، لأن برايتون يقدره قيمته بـ100 مليون جنيه إسترليني.وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلى توصل هندرسون إلى "اتفاق شفهي" للانضمام إلى زميله السابق، المدرب ستيفن جيرارد في الاتفاق، بينما حصل فابينيو على اهتمام من الاتحاد، مع استعداد النادي لتقديم عرض بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني للاعب خط الوسط.تعاقد ليفربول بالفعل مع لاعبين اثنين في خط وسط هذا الصيف، بعد ضم أليكسيس ماك أليستر من برايتون، ودومينيك سوبوسلاي من لايبزج.-(وكالات)