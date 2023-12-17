آرسنال يعود لدرب الانتصارات.. وأستون فيلا مستمر في حصد النقاط

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مدن - تصدر آرسنال ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتا، بفوزه على ضيفه برايتون بهدفين نظيفين أمس، ضمن الجولة السابعة عشرة.وأحرز جابرييل جيسوس (53) وكاي هافيرتز (87) هدفي آرسنال.وارتفع رصيد آرسنال بهذا الفوز إلى 39 نقطة، بفارق نقطتين أمام ليفربول الذي يلعب لاحقا أمام ضيفه مانشستر يونايتد في قمة الجولة، فيما بقي رصيد برايتون 26 نقطة في المركز التاسع.أول تسديدة على المرميين جاءت في الدقيقة الثانية عشرة، عندما اخترق نجم آرسنال بوكايو ساكا من الجهة اليمنى، قبل أن يوجه تسديدة سيطر عليها فيربروجن حارس برايتون بسهولة.وبعدها بثلاث دقائق، تلقى قائد أرسنال مارتن أوديجارد الكرة في الجهة اليسرى، وهيأ لنفسه الفرصة للتسديد بقدمه اليمنى، بيد أن كرته مرت بجانب القائم الأيسر.وجرب جيسوس حظه بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، استقرت في مكان وقف الحارس في الدقيقة التاسعة عشرة.ولم يجد فيربروجن صعوبة في السيطرة على رأسية مدافع آرسنال جابرييل ماجالهاييس، بارتقاء مميزة فوق لاعب برايتون جيمس ميلنر في الدقيقة 23.ومرر أوديجارد كرة أنيقة خلف المدافعين إلى ساكا، الذي تقدم بها وأعادها للوراء إلى جابرييل مارتينيلي، لكن الأخير سدد بعد مضايقة من مدافع فوق المرمى في الدقيقة 32.وشق مارتينيلي طريقة في الناحية اليسرى، قبل أن يوجه عرضية منخفضة قصيرة، أبعدها الحارس، لتصل الكرة إلى الدولي الألماني كاي هافيرتز الذي وقف الدفاع أمام محاولته في الدقيقة 41.واختتم ساكا مسلسل فرص آرسنال في الشوط الأول، عبر تسديدة مرتفعة علت المرمى، في الوقت المحتسب بدل الضائع.ونفذ ساكا ركلة ركنية لآرسنال، حاول المدافع فان هيكي إبعادها من أمام مرمى برايتون، لتصل إلى جيسوس الذي تابعها رأسية في الشباك بالدقيقة 53.وانتظر برايتون حتى الدقيقة 64، ليوجه أول تسديدة على مرمى آرسنال، عندما تابع البديل هينشيلووث كرة عرضية برأسه، أمسك بها الحارس دافيد رايا بسهولة.وقام قائد برايتون لويس دونك بتدخل بطولي في الدقيقة 68، عندما أبعد برأسه كرة ظهير آرسنال بن وايت فوق المرمى.وحرم الحارس فيربروجن آرسنال من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 74، وبعدها بدقيقة واحدة، تابع هافيرتز عرضية مارتينيلي من الناحية اليسرى فوق العارضة.ودخل إيدي نكيتياه ولياندرو تروسارد إلى تشكيلة آرسنال عوضا عن جيسوس ومارتينيلي، وأهدر برايتون فرصة معادلة النتيجة في الدقيقة 82، عندما تابع بجانب القائم القريب كرة من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية زاحفة من ميتوما.واقتحم لاعب وسط آرسنال ديكلان رايس، منطقة جزاء برايتون قبل أن يسدد كرة بيسراه تصدى لها الحارس بالدقيقة 84.لكن آرسنال قضى على أمل برايتون في العودة إلى مجريات اللقاء في الدقيقة 87، عندما انفرد هافيرتز بالحارس إثر تمريرة من نكيتياه، ليضع الكرة في الشباك.وكاد آرسنال يضيف الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع، لكن الحارس تصدى ببراعة لتسديدة البديل إميل سميث رو المباشرة.في السياق ذاته، أفلت أستون فيلا من فخ مضيفه برينتفورد، وتقدم للمركر الثاني مؤقتا، بعدما تغلب عليه بصعوبة بالغة 2-1، في المرحلة التي شهدت أيضا فوز وست هام يونايتد 3-0 على ضيفه وولفرهامبتون.وافتتح برينتفورد التسجيل عن طريق كين لويس بوتر في الدقيقة 45، قبل أن ينتفض أستون فيلا في الدقائق الأخيرة، بعدما أحرز أليكس مورينو هدف التعادل في الدقيقة 77، فيما تكفل أولي واتكينز بتسجيل الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 85.وأنهى كلا الفريقين المباراة بعشرة لاعبين، حيث تلقى بن مي، لاعب برينتفورد بطاقة حمراء في الدقيقة 71، بينما تم طرد بوبكر كامارا، لاعب أستون فيلا في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.وارتفع رصيد أستون فيلا، الذي حقق فوزه الـ12 في المسابقة هذا الموسم مقابل تعادلين و3 هزائم، إلى 38 نقطة في المركز الثاني مؤقتا، بفارق نقطة أمام ليفربولفي المقابل، توقف رصيد برينتفورد، الذي نال خسارته الثامنة في البطولة هذا الموسم والثالثة على التوالي، عند 19 نقطة في المركز الثالث عشر.من ناحية ثانية، كشف تقرير صحفي أمس، عن قرار جديد بشأن مباراة لوتون تاون وبورنموث.ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، من المقرر إعادة مباراة لوتون وبورنموث كاملة، عقب إلغائها بسبب تعرض توم لوكيير لاعب لوتون لسكتة قلبية.وتوقفت المباراة قي الدقيقة 59 عندما كانت النتيجة (1-1)، بينما كان المسعفون يتوجهون لإنقاذ لوكيير.وتنص لوائح الدوري الإنجليزي على إعادة أي مباراة يتم إلغائها بموافقة الحكم، مع قيام رابطة البريميرليج بتأكيد التاريخ ووقت انطلاق المباراة.وتتمتع رابطة البريميرليج بسلطة طلب إعادة المباراة التي لم يتم إكمال 90 دقيقة منها، سواء إعادة كلية أو جزئية، أو السماح ببقاء النتيجة كما هي في وقت التوقف.إلى ذلك، أعرب الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن أسفه لإهدار نقطتين أمام كريستال بالاس.وفقد مانشستر سيتي، نقطتين مهمتين في سباق الحفاظ على لقب البريميرليج، أمام ضيفه كريستال بالاس، بعدما تعادلا بهدفين لمثلهما أول من أمس على ملعب الاتحاد.وسجل هدفي سيتي كلا من جاك جريليش (24) وريكو لويس (54)، بينما أحرز هدفي كريستال بالاس جون فيليب ماتيتا (76)، ومايكل أوليسيه (90+5) من علامة الجزاء.وقال جوارديولا، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "لقد أهدرنا نقطتين، لكننا قدمنا أداء جيدا.. لقد سيطرنا على التحولات الهجومية لهم بشكل جيد حقا، لكن الهدف الثاني لكريستال بالاس لا يمكن أن يأتي بهذه الطريقة".وأوضح: "لقد اتخذنا قرارات سيئة في منطقة الـ18 يارده، وتمت معاقبتنا".وتابع: "علينا أن نكون أكثر هدوء في هذه المواقف، هذه ليست المرة الأولى، ولكن هذا هو الحال".وختم: "الأمر صعب للغاية، بسبب لياقتهم البدنية، لكن نعم، لا يمكن أن تمنحهم ركلة جزاء بهذه السهولة وفي هذا التوقيت، لقد حدث ذلك، وفي النهاية عاقبونا".وتعد هذه المباراة هي الأخير لسيتي، قبل مواجهة أوروا ريد الياباني، يوم غد الثلاثاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.وبتلك النتيجة، رفع سيتي رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع، بينما رفع كريستال بالاس رصيد إلى 17 نقطة.على صعيد آخر، أعرب ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي، عن سعادته الغامرة بالانتصار الذي حققه فريقه على حساب ضيفه شيفيلد يونايتد 2-0 أول من أمس.وقال بوكيتينو في تصريحات عقب المباراة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "أنا سعيد للغاية، قدمنا أداء جيدا أمام فريق يلعب بقوة كبيرة وبدفاع متراجع".وأضاف: "في الشوط الثاني غيرنا مركز كل من بالمر ورحيم سترلينج وحاولنا وضع بالمر ومودريك في مواقع أفضل أمام المرمى".وتابع: "أتحلى بالثقة حتى في حالة الخسارة أنا أؤمن كثيرا باللاعبين والنادي الأمر يتعلق الآن باستغلال هذا الفوز في ربع نهائي كأس الرابطة".وعن كول بالمر قال: "بالنسبة لي هو صانع ألعاب قادر على ربط الفريق، كما يملك القدرة على التسجيل وصناعة الأهداف، مساهمة كول بالمر من اليوم الأول هائلة".وأتم بالتعليق على كريستوفر نكونكو: "لم نرغب في المخاطرة به، وفضلنا منحه المزيد من الوقت للتعافي".سيري أيبدو أن الفوز الذي حققه ميلان في منتصف الأسبوع خارج الديار على نيوكاسل يونايتد الإنجليزي (2-1) في نهاية مشواره في دوري أبطال أوروبا، أعطاه الدفع المعنوي محليا وذلك بفوزه الكبير على ضيفه مونزا 3-0 أمس في المرحلة 16 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.وبفوزه العاشر للموسم والثالث من أصل ثلاث مواجهات جمعته حتى الآن في الدوري مع جاره اللومباردي مونزا، استعاد فريق المدرب ستيفانو بيولي توازنه بعد الخسارة في المرحلة الماضية أمام أتالانتا 2-3 بهدف في الوقت القاتل.ورفع ميلان رصيده الى 32 نقطة في المركز الثالث بفارق خمس نقاط خلف غريمه يوفنتوس الثاني، المتعثر الجمعة أمام جنوا (1-1)، ومثلها أمام نابولي حامل اللقب الفائز أول من أمس على كالياري 2-1.ودخل رجال بيولي اللقاء بعد فوزهم في منتصف الأسبوع على أرض نيوكاسل، من دون أن يكون ذلك كافيا للتأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال بسبب فارق المواجهتين المباشرتين مع باريس سان جرمان الفرنسي، لكنهم سيكملون المشوار القاري في مسابقة "يوروبا ليغ" حيث يخوضون ملحق ثمن النهائي.ضرب ميلان باكرا بتقدمه بعد أقل من ثلاث دقائق بهدف رائع للهولندي تيجاني رايندرز الذي تلاعب بخمسة لاعبين قبل أن يضع الكرة بعيدا عن متناول الحارس ميكيلي دي جريجوريو، ليسجل ابن الـ25 عاما هدفه الثاني بقميص فريقه الجديد.وقال الهولندي لشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية عن هدفه الأول في ملعب سان سيرو "شعرت بسعادة كبيرة. إنه لشرف أن ألعب هنا. تسجيل هدف أول لي في سان سيرو أمر جميل جدا".ورأى أن على فريقه مواصلة الإيمان بحظوظه في إحراز اللقب، قائلا "بالطبع، يجب أن نؤمن على الدوام. لم نصل حتى الى منتصف الموسم. يجب أن نواصل على المنوال ذاته وهذه كانت بداية جيدة".واضطر بيولي إلى إجراء تبديل اضطراري بعد 24 دقيقة فقط نتيجة إصابة تومازو بوبيجا الذي ترك مكانه في وسط الملعب لابن 18 ربيعا الصربي يان-كارلو سيميتش الذي، وبعد تألق دي جريجوريو في صد محاولتين لأليساندرو فلورنزي، منح أصحاب الأرض الهدف الثاني في الدقيقة 40 بعد تمريرة من البرتغالي رافايل لياو، محققا بذلك أفضل بداية ممكنة مع الفريق الأول.وعن 18 عاما و229 يوما، بات سيميتش ثالث أصغر هداف لميلان منذ اعتماد الثلاث نقاط للفوز الموسم 1994-1995، خلف ألبرتو بالوسكي الذي كان يبلغ 17 عاما و11 شهرا و16 يوما حين سجل في كانون الأول (ديسمبر) 2007، والبرازيلي ألكسندر باتو الذي كان يبلغ 18 عاما و4 شهور و11 يوما حين سجل في كانون الثاني (يناير) 2008.ويبقى جاني ريفيرا صاحب الرقم القياسي المطلق لأصغر هداف في تاريخ ميلان وقد كان يبلغ 17 عاما وشهرين و19 يوما حين سجل في الدوري ضد يوفنتوس (4-3) في 6 تشرين الثاني (نوفمبر) 1960.وكان ميلان قريبا من إنهاء الشوط الأول بهدف ثالث لكن الحظ عاند الأميركي كريستيان بوليسيتش بعدما ارتدت محاولته من العارضة (44).وبدأ الشوط الثاني بفرصة لمونزا لكن الحارس الفرنسي مايك مانيان تألق في وجه أندريا كولباني (61)، ثم وجه ميلان الضربة القاضية لضيفه بهدف ثالث سجله بديل آخر هو السويسري نواه أوكافور بعد تمريرة من الفرنسي أوليفييه جيرو (76).لكن فرحة ابن الـ23 عاما لم تكتمل، إذ تعرض للإصابة واضطر إلى ترك مكانه للنيجيري صامويل تشوكويزي (80).وحقق فيورنتينا فوزا صعبا على ضيفه فيرونا 1-0 سجله الارجنتيني لوكاس بيلتران (79).وأهدر البوسني ميلان ديوريتش ركلة جزاء للضيوف في الدقيقة الثالثة.وصعد فيورنتينا إلى المركز الخامس مؤقتا برصيد 27 نقطة بفارق نقطتين أمام روما الذي حل ضيفا على بولونيا لاحقا.وفرط أودينيزي في فوز في المتناول على ضيفه ساسوولو وخرج متعادلا 2-2.وتقدم أودينيزي بهدفين للورنزو لوكا (36) والأرجنتيني روبرتو بيريرا (55)، لكن نقطة التحول كانت طرد لاعب وسطه الأرجنتيني مارتن باييرو في الدقيقة 59 حيث استغل ساسوولو النقص العددي وسجل هدفين بواسطة هدافه الدولي دومينيكو بيراردي (75 و88 من ركلتي جزاء).البوندسليجاصعد فرايبورج الى المركز السادس مؤقتا بفوزه على ضيفه كولن بثنائية نظيفة أمس، في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الالماني لكرة القدم.وسجل البديلان النمساوي مايكل جريجوريتش (72) والمجري رولاند سالاي (90+5) الهدفين.وتقدم فرايبورج مركزَين مستفيدا من خسارة هوفنهايم امام لايبزج 1-3 أول من أمس، وأصبح في رصيده 24 نقطة بفارق نقطتين فقط عن بوروسيا دورتموند الخامس، فيما يقبع كولن في المركز السادس عشر ضمن منطقة الخطر بـ 10 نقاط.وكانت لحظة المباراة المفصلية طرد لاعب كولن جوليان شابوت في الدقيقة 62 اثر نيله بطاقتين صفراوين، فأتى بعدها بعشر دقائق هدف فرايبورج الاول عن طريق جريجوريتش الذي سجل في المباريات الثلاث الأخيرة وذلك بعد سبع دقائق فقط من دخوله كبديل، قبل ان يضيف البديل الآخر سالاي هدف حسم النتيجة في الوقت بدل عن الضائع (90+5).ليج 1حقق ستراسبورج أمس، ثاني انتصار على التوالي بالفوز على لوريان 2-1 في إطار الجولة السادسة عشرة من دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.تقدم ديلان داكوا لستراسبورج (14) من المباراة وأضاف كيفن جاميرو الهدف الثاني (49)، بينما قلص أحمد بمبا مباكي دينج الفارق لصالح لوريان (53) ليرتفع رصيد ستراسبورج إلى 20 نقطة في المركز التاسع.بينما تجمد رصيد أصحاب الأرض إلى 12 نقطة في المركز الـ17 وقبل الأخير.وفي مباراة أخرى في الجولة نفسها، عاد مونبلييه إلى درب الانتصارات بالفوز على ميتز بهدف نظيف سجله ماكسيم ستيف (9).وتعد هذه الخسارة الثالثة لميتز على التوالي بعد الهزيمة أمام بريست بهدف وأمام ليل بهدفين نظيفين.بهذه النتيجة ارتفع رصيد مونبلييه إلى 17 نقطة في المركز الـ12، بينما تجمد رصيد ميتز عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما سقط رين في فخ التعادل السلبي أمام تولوز ليرتفع رصيد رين إلى 16 نقطة في المركز الـ13، وارتفع رصيد تولوز إلى 14 نقطة في المركز الـ15.وكان بريست قد فاز على نانت في وقت سابق بهدفين نظيفين سجلهما هوجو ماجنيتي (49) وستيف مونييه (57) ليحقق ثاني على التوالي.بهذه النتيجة ارتفع رصيد بريست إلى 28 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد نانت إلى 18 نقطة في المركز الثاني عشر. -(وكالات)