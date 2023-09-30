آرسنال يهزم بورنموث برباعية ومانشستر يونايتد يواصل التعثر

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عاد آرسنال إلى مسيرة الانتصارات عقب تعادله مع ضيفه وغريمه توتنهام (2-2) في ديربي شمال لندن، واكتسح مستضيفه بورنموث بأربعة أهداف دون رد السبت في إطار المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.وافتتح بوكايو ساكا التسجيل لآرسنال في الدقيقة 17 وأضاف مارتن أوديغارد قائد المدفعجية الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 44 من ركلة جزاء.وفي الشوط الثاني افتتح الألماني كاي هافيرتس سجله التهديفي مع آرسنال بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، قبل أن يحرز بن وايت الهدف الرابع لأرسنال من ضربة رأس رائعة.ورفع آرسنال رصيده إلى 17 نقطة بعد أن حقق انتصاره الخامس مقابل تعادلين فيما تلقى بورنموث خسارته الرابعة مقابل 3 تعادلات وتجمد رصيده عند 3 نقاط.فيما تعرض فريق مانشستر يونايتد للهزيمة من كريستال بالاس بهدف دون رد، ضمن مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز "البريميرليغ"، مساء اليوم السبت.واستقبل مانشستر يونايتد نظيره كريستال بالاس على ملعب "أولد ترافورد" في الجولة السابعة للدوري الإنكليزي الممتاز.وشهدت المباراة مشاركة المغربي سفيان أمرابط أساسيًا في تشكيل فريقه مانشستر يونايتد.وتقدم كريستال بالاس بالهدف الأول في الدقيقة 25 من عمر اللقاء عن طريق يواكيم أندرسن.ولم ينجح مانشستر يونايتد في فك شفرة دفاع كريستال بالاس لتحسم المباراة بهزيمته بهدف دون مقابل.وتعد تلك الهزيمة الرابعة لمانشستر يونايتد هذا الموسم، ويتوقف رصيده عند النقطة 9 في المركز العاشر، وكريستال بالاس رفع رصيده للنقطة 11 في المركز التاسع.