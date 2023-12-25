الإثنين 25 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"آسيوي اليد" يحدد مكان إقامة بطولتي "الشباب والناشئين" بمشاركة الأردن

1703506339234522600
جانب من مشاركة المنتخب الوطني للناشئين في البطولة العربية بتونس - (من المصدر)
عمان - الغد - قرر الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، إقامة البطولة الآسيوية للشباب في مدينة الدمام السعودية خلال الفترة من 20 ولغاية 29 تموز (يوليو) 2024، (تصفيات بطولة العالم)، والمقررة في بولندا صيف العام 2025، كما قرر الاتحاد الآسيوي إقامة البطولة الآسيوية للناشئين في العاصمة الإيرانية طهران خلال الفترة من 25 آب (أغسطس)، ولغاية 3 أيلول (سبتمبر) 2024 (تصفيات بطولة العالم)، والتي تقام في سلوفينيا صيف العام 2025 أيضا.اضافة اعلان
ويشارك في هاتين البطولتين المنتخبان الأردنيان للشباب والناشئين، حسب ما أكده الاتحاد الأردني في بيان صدر عنه  قبل أيام، في الوقت الذي يخضع فيه المنتخبان حاليا إلى تدريبات مكثفة تشتمل على التدريبات الفنية وتدريبات القوة واللياقة البدنية.
ويعول الاتحاد الأردني كثيرا على المنتخب الوطني للشباب ليكون نواة لمنتخب الرجال في المرحلة المقبلة، وتحديدا بعد البطولة الآسيوية للشباب، حيث سيتم تسمية المنتخب الوطني من اللاعبين المشاركين في البطولة، يضاف إليهم مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة، وتحت إشراف الجهاز الفني الذي يقوده المدير الفني المصري محمد عبدالرحمن ومساعده الوطني محمد طه.
كما تأتي مشاركة المنتخب الوطني للناشئين ضمن برامج الاتحاد التي تهدف إلى رفع المستوى الفني لدى اللاعبين من خلال منحهم الكثير من خوض اللقاءات الرسمية القوية، والفريق انتظم في برنامجه التدريبي قبل أيام بقيادة المدرب الوطني مهند المنسي ومساعده صدام أبو رمان، بعد أن خضع للراحة عقب مشاركته في البطولة العربية، والتي أقيمت في مدينة المهدية التونسية.
من ناحية أخرى يخضع المنتخب الوطني لكرة اليد الشاطئية للناشئين إلى تدريبات مكثفة بقيادة الجهاز الفني المكون من المدربين موفق فتح الله وبهاء فتح الله وسلمان الدعجة، حيث يستعد الفريق لخوض البطولة الآسيوية المقررة خلال شهر نيسان (أبريل) 2024، وهي التصفيات المؤهلة إلى بطولة العالم، التي تستضيفها مدينة الحمامات التونسية صيف العام 2025.
وسبق للمنتخب الوطني للناشئين، أن شارك في البطولة الآسيوية في نسختها الأخيرة، والتي أقيمت العام الماضي في إيران، وفيها حقق إنجازا غير مسبوق بحصوله على المركز الثاني، وتأهله إلى بطولة العالم، التي جرت في اليونان.
وينتظر أن يعلن الاتحاد الأردني برئاسة الدكتور تيسير المنسي عن التفاصيل المتعلقة بهذه البطولة  خلال الأيام المقبلة بعد تحديد الدولة التي ستستضيفها.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1703507333044594100

"النشامى" يغادر إلى طرابلس اليوم ويواجه لبنان الخميس

منذ2 ساعة
istock-1128789429

"الشطرنج" يرعى بطولة النادي الوطني لمنافسات "السريع"

منذ2 ساعة
1703495927734135100

الأرثوذكسي يتوج بلقب "طاولة الأولى".. وحمادة بطلا لـ"السيدات"

منذ2 ساعة
1703495188284108100

الإنجليزية وشباب بشرى يحققان "العلامة الكاملة".. والأرثوذكسي الأقوى هجوما

منذ2 ساعة
1703500135414272400

نتائج لافتة ليرموك البقعة وشفا بدران بـ"قوى بورصة الدولية"

منذ2 ساعة
410

فرق السلط والأهلي وعمان وكفرسوم وكفرنجة تتوج بألقاب الموسم

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

2024 عام استثنائي في أجندة الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

تدمير صندوق دعم الطالب الجامعي

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

2023.. اقتصاديا

سلامة الدرعاوي |اليوم

الإيرادات.. نحو اقتصاد أكثر تنوعا

رعد التل |اليوم

الأردن دائما مستهدف

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

كيف ستنتهي الحرب؟

سميح المعايطة |اليوم

الأردن بين الدولة الخامسة والدولة البديلة

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
ناشطون يطالبون بالسلام في كل فلسطين - (أرشيفية)

كذبة الدولتين‏

ترجمات | منذ3 ساعة
السياسي الفرنسي جان لوك ميلانشون - (المصدر)

جان لوك ميلانشون: ما يحدث في غزة "ليس دفاعا مشروعا عن النفس وإنما إبادة عرقية"

ترجمات |24 كانون الأول 2023
أهالي الإسرائيليين المحتجزين في غزة، ‏‏الانتظار الذي لا نهاية له – (المصدر)

‏إسرائيل لا تعرف ما تفعله بشأن الأسرى في غزة ‏

ترجمات |23 كانون الأول 2023
تاريخ "حي الشجاعية" المقاوٍم الذي يجهله الصهاينة - (أرشيفية)‏

سر "الشجاعية" – الحي الغزي الباسل الذي لا تستطيع إسرائيل كسره

ترجمات |23 كانون الأول 2023
1703201597110113500

حملة القصف الإسرائيلية الفاشلة على غزة

ترجمات |22 كانون الأول 2023
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

موت إسرائيل‏

ترجمات |20 كانون الأول 2023
 