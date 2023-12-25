"آسيوي اليد" يحدد مكان إقامة بطولتي "الشباب والناشئين" بمشاركة الأردن

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عمان - الغد - قرر الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، إقامة البطولة الآسيوية للشباب في مدينة الدمام السعودية خلال الفترة من 20 ولغاية 29 تموز (يوليو) 2024، (تصفيات بطولة العالم)، والمقررة في بولندا صيف العام 2025، كما قرر الاتحاد الآسيوي إقامة البطولة الآسيوية للناشئين في العاصمة الإيرانية طهران خلال الفترة من 25 آب (أغسطس)، ولغاية 3 أيلول (سبتمبر) 2024 (تصفيات بطولة العالم)، والتي تقام في سلوفينيا صيف العام 2025 أيضا.ويشارك في هاتين البطولتين المنتخبان الأردنيان للشباب والناشئين، حسب ما أكده الاتحاد الأردني في بيان صدر عنه قبل أيام، في الوقت الذي يخضع فيه المنتخبان حاليا إلى تدريبات مكثفة تشتمل على التدريبات الفنية وتدريبات القوة واللياقة البدنية.ويعول الاتحاد الأردني كثيرا على المنتخب الوطني للشباب ليكون نواة لمنتخب الرجال في المرحلة المقبلة، وتحديدا بعد البطولة الآسيوية للشباب، حيث سيتم تسمية المنتخب الوطني من اللاعبين المشاركين في البطولة، يضاف إليهم مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة، وتحت إشراف الجهاز الفني الذي يقوده المدير الفني المصري محمد عبدالرحمن ومساعده الوطني محمد طه.كما تأتي مشاركة المنتخب الوطني للناشئين ضمن برامج الاتحاد التي تهدف إلى رفع المستوى الفني لدى اللاعبين من خلال منحهم الكثير من خوض اللقاءات الرسمية القوية، والفريق انتظم في برنامجه التدريبي قبل أيام بقيادة المدرب الوطني مهند المنسي ومساعده صدام أبو رمان، بعد أن خضع للراحة عقب مشاركته في البطولة العربية، والتي أقيمت في مدينة المهدية التونسية.من ناحية أخرى يخضع المنتخب الوطني لكرة اليد الشاطئية للناشئين إلى تدريبات مكثفة بقيادة الجهاز الفني المكون من المدربين موفق فتح الله وبهاء فتح الله وسلمان الدعجة، حيث يستعد الفريق لخوض البطولة الآسيوية المقررة خلال شهر نيسان (أبريل) 2024، وهي التصفيات المؤهلة إلى بطولة العالم، التي تستضيفها مدينة الحمامات التونسية صيف العام 2025.وسبق للمنتخب الوطني للناشئين، أن شارك في البطولة الآسيوية في نسختها الأخيرة، والتي أقيمت العام الماضي في إيران، وفيها حقق إنجازا غير مسبوق بحصوله على المركز الثاني، وتأهله إلى بطولة العالم، التي جرت في اليونان.وينتظر أن يعلن الاتحاد الأردني برئاسة الدكتور تيسير المنسي عن التفاصيل المتعلقة بهذه البطولة خلال الأيام المقبلة بعد تحديد الدولة التي ستستضيفها.