الإثنين 01 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"أبناء العم" أمير وهشام شابان يتألقان في عالم المحركات الميكانيكية

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المتسابق أمير هشام النجار-(من المصدر)
عمان-  يتمتع أبناء العم أمير هشام النجار وهشام أمير النجار بخبرات كبيرة في عالم المحركات، ويتنافسان في سباقات السرعة والرالي والجميخانا، ويستعدان للمشاركة في سباق الهضبة الباها الذي سيقام في السعودية بالفترة من 5-6 حزيران (يونيو) المقبل.اضافة اعلان
وأعلن هشام أمير النجار عن مشاركته في 9 سباقات في السعودية للهضبات والأوتوكروس وكسر الزمن (تايم اتاك).
ويعد السائق الشاب أمير النجار، مشروع بطل حقيقي في عالم المحركات، فهو نجل بطل سباقات السرعة وتل الرمان هشام النجار، ويحظى بدعم كبير من عميه أيمن وأمير ويستمد منهما خبرة كبيرة في عالم الرياضة الميكانيكية.
وقال أمير النجار لـ:"الغد": "أدرس حاليا إدارة أعمال في بريطانيا، وأنتهز الفرصة للمشاركة في السباقات، كسباق الجميخانا، وسأعمل على تنظيم وقتي من أجل المشاركة في سباق الهضبة السعودي، وتحقيق مزيد من الانجازات.. علي أن أقوم بتنظيم وقتي ما بين الدراسة الجامعية والمشاركة في السباقات.
وأضاف:  في المقام الأول أتوجه بالشكر إلى والدي البطل هشام النجار، الذي يمدني بكل خبراته في عالم المحركات".
واستكمل حديثه بالقول: "بدأت المشاركة في رياضة السيارات في سباقات الكارتينغ العام 2014، وتوجت في سباقات الكارتينغ 7 مرات، ففي العامين 2014 و2015، حققت لقب بطولة الأردن للكارتينغ لفئة الميني ماكس، وفي العام 2015، فزت بلقب بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ لفئة الجونيور ماكس، وفي العام 2017، نلت لقبي الجونيور ماكس والجونيور إكس 30، وفي العامين 2019 و2020، أحرزت لقب بطولة الأردن لفئة السينيور ماكس، ونلت لقب بطل مصر للكارتينغ العام 2016 لفئة الجونيور، وشاركت كأول أردني العام 2019 في تجارب أكاديمية ريتشارد ميلز للسائقين الواعدين، والتي أقيمت على حلبة بوغاتي – لومان الفرنسية، ومن أهم إنجازاتي نيل لقب الجولة الأولى من بطولة "إيامي إكس 30 ثيرتي تشالينج" للكارتينغ، التي أقيمت في الإمارات العام 2019 بمشاركة أبطال عالميين وعرب وأردنيين".
وواصل حديثه عن إنجازاته بالقول: "نلت لقب سباق الشارقة الأول العام 2019، إضافة إلى لقب الجوله الأولى من بطولة الإمارات الدولية للكارتينغ، وحصلت على المركز الثاني في بطولة الشرق الأوسط وأفريقيا العام 2020، وحققت المركز السابع في بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأولى في الـ"كروس كارت".
ووضع ابن عمه هشام أمير النجار، بصمته على سباقات الهضبة، بفوزه في الجولة الثالثة من بطولة السعودية، العام الماضي معتليا منصة التتويح، بعدما استطاع تخطي 98 سائقا عربيا وعالميا مشاركا في الجولة.
وقال السائق النجار في تصريحات لـ"الغد": "نلت لقب سباق الهضبة السعودي العام الماضي ونافست سيارات سوبر كار في السباق كفيراري وبورشه، إضافة إلى سيارات عالمية ذات مواصفات قياسية".
وأضاف: "سباقات الهضبة السعودية تختلف كليا عن سباقات الهضبة الأردنية، وتتطلب سرعات عالية على المسار، حيث تصل السرعة فيها في بعض الأحيان إلى 205 كم/ساعة، بينما في سباقات الهضبة المحلية تتراوح سرعتي ما بين 130 -140 كم".
ونوه النجار: "أنصح الجيل الحالي من الشباب بأن يتطلعوا للمستقبل، وأن يتسلحوا بالعزيمة والإرادة وعدم الالتفات لأي أمور أخرى، وأن يركزوا على المشاركة في سباقات الكارتينج التي تعد "المدرسة الأم" للسائق الحقيقي، فقد انطلقت منها وتعلمت الكثير، ويجب الاهتمام بشكل أكبر في سباقات الكارتينج، ويضم الأردن سائقين واعدين وجيلا جديدا يتميز بالقوة وقوة الأداء، وما ينقصه في الوقت الراهن هو الدعم المادي، ونتطلع جميعا إلى الحصول على دعم يمكننا من مواكبة مسيرتنا في عالم الرياضات الميكانيكية".

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