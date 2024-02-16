أبو الرب تحرز برونزية في كأس الرئيس للتايكواندو

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - حققت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو راما أبو الرب أمس، الميدالية البرونزية لوزن تحت 73 كغم في بطولة كأس الرئيس (عيار ‏‏‏‏‏‏‏‏نجمتين) المقامة في العاصمة الإيرانية طهران.وكانت أبو الرب قد فازت على لاعبة من إيران وخسرت أمام لاعبة من أرمينيا، ضمن سعيها لتحقيق نتائج جيدة لزيادة رصيدها من النقاط في ‏التصنيف الدولي تدعم مشاركتها في ‏‏‏‏‏‏‏‏التصفيات الآسيوية، التي ستقام في الصين خلال شهر آذار (مارس) المقبل، ‏والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024‏.ويلعب زيد ‏‏الحلواني ضمن منافسات وزن ‏تحت 68 اليوم، ويخوض فهد عمار منافسات وزن تحت 87 كغم يوم ‏غد، ‏‎ ويرافق ‏‏لاعبو المنتخب الوطني المدرب محمد البخيت والمعالج لؤي مرايات.‏واقتصرت مشاركة المنتخب الوطني على 3 لاعبين بناء على تنسيب الجهاز الفني الجهاز الفني بالتعاون مع الطبيب المعالج، من أجل ‏‏‏‏‏‏‏‏إراحة اللاعبين نتالي الحميدي (وزن تحت 62 كغم)، وزيد ‏مصطفى ومحمود الطرايرة (وزن تحت 58 كغم)، جوليانا الصادق (وزن ‏‏‏‏‏‏‏‏‏67 كغم) وصالح الشرباتي ( تحت 80 ‏كغم)، حيث يخضع عدد منهم لفترة علاجية بسبب الإصابات، كما أن الجهاز الفني يسعى ‏‏‏‏‏‏‏‏لجاهزية اللاعبين المتأهلين ‏لأولمبياد باريس 2024 بالشكل المطلوب لتحقيق إنجازات مرموقة في الدورة‎.‎وسيتم منح جوائز لأفضل منتخب للكبار للذكور والإناث وأفضل مدرب ‏للذكور والإناث وأفضل رياضي ورياضية وكأس الروح ‏‏الرياضية للذكور والاناث وأفضل حكم للذكور والإناث، إضافة إلى شهادات ‏المشاركة.‏وتعد كأس الرئيس من البطولات القوية ويشارك فيها عدد كبير من المنتخبات العربية والآسيوية والعالمية، وتأتي مشاركة المنتخب ‏‏‏‏‏الوطني في البطولة لتحقيق أعلى استفادة من خلال التركيز على صقل مهارات عدد من اللاعبين، إضافة إلى زيادة رصيدهم من ‏‏‏النقاط في التصنيفين العالمي والأولمبي، وتحقيق أكبر عدد من الميداليات الملونة.‏ووفقا لتعليمات ‏‏‏بطولة كأس الرئيس، سيتم استخدام ‏‏بطاقة "وايلد كارد" للتصفيات، حيث تمنح البطولة فرصة تأهل الفائزين الأربعة ‏الأوائل في ‏‏‏التصنيف الآسيوي إلى بطولة آسيا العام ‏‏‏2025.‏