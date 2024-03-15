الجمعة 15 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أبو الرب تخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة لـ"باريس 2024" اليوم

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لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو راما أبو الرب -(من المصدر)
عمان- تدخل لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو راما أبو الرب، اليوم، منافسات وزن فوق 67 كغم بالتصفيات الآسيوية ‏المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، التي تقام في ‏مدينة تآيان الصينية‏، أملا في حجز مقعدها ‏بالأولمبياد، في حال حققت ‏الميدالية الذهبية أو الفضية.‏اضافة اعلان
ووفقا لقرعة البطولة التي جرت أمس، تخوض أبو الرب مباراتها الأولى اللاعبة الهندية ماريا مارجريت ‏والفائزة تلاقي الفائزة من مباراة القطرية نور محمود واللبنانية ورد سليمان.
وكانت أبو الرب قد أجرت تدريبات مكثفة استمرت قرابة الأسبوع في الصين، استعدادا ‏للتصفيات، وسبق للاعبي المنتخب الوطني للتايكواندو صالح الشرباتي وزيد مصطفى وجوليانا الصادق، أن تأهلوا للأولمبياد رسميا للمرة الأولى ‏بتاريخ التايكواندو الأردنية، وذلك من خلال ‏التصنيف الأولمبي.‏
ويرافق اللاعبة راما أبو الرب، كل من: المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف، اللاعب زيد الحلواني، والمعالجة لانا جوردن.‏
كما يشارك كل من وائل الفراج ويحيى الغوطاني من مخيم الأزرق في الأردن ضمن منافسات وزن تحت 68 كغم.
وأشار الناطق الإعلامي فيصل العبداللات لـ”الغد”: ‏”تعد التصفيات القارية صعبة، ويشارك في وزن لاعبة المنتخب الوطني راما ‏أبو الرب بطلات أولمبيات وفقا لقرعة التصفيات الآسيوية، ويطمحن في حجز مقاعدهن لأولمبياد باريس 2024 من خلال البوابة ‏الآسيوية، نحن متفائلون في أن تتخطى اللاعبة أبو الرب منافساتها، ونتمنى أن تكون القرعة لصالحها وأن تحجز مقعدها ‏للأولمبياد”.‏
وأشار المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف: ‏”قرعة اللاعبة أبو الرب ليست سهلة، حيث ستلاقي ‏لاعبات قويات في الأدوار الأولى يطمحن للتأهل لأولمبياد باريس 2024، لكنها جاهزة وتم إعدادها بالشكل المطلوب مع إخضاعها لأكثر من معسكر تدربي، ونتمنى أن تحقق مرادها للالتحاق بباقي لاعبي المنتخب الوطني الذين تأهلوا ‏مباشرة”‏.
وأضاف: “معنويات اللاعبة أبو الرب عالية، وهو أمر يبعث الأمل، نحن متفائلون في أن ‏تحقق نتيجة مميزة من خلال ميدالية ذهبية أو فضية للتأهل للأولمبياد المقبل”.‏
ومن جهة أخرى، يدرس اتحاد التايكواندو إقامة معسكر تدربي للمنتخب الوطني في إحدى الدول الآسيوية، استعدادا للمشاركة في البطولة ‏الآسيوية الثامنة (عيار 4 نجمات) التي ستقام في فيتنام يومي 14 و15 أيار (مايو) المقبل.‏
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