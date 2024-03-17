أبو الرب تكمل إنجازا تاريخيا للتايكواندو الأردنية بتأهلها إلى "باريس 2024"

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - أكملت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو راما أبو الرب، يوم أمس عقد المتأهلين الأردنيين لمنافسات اللعبة في أولمبياد باريس 2024.ولأول مرة في تاريخ التايكواندو الأردنية يتأهل 4 لاعبين إلى دورة الألعاب الأولمبية، حيث حجزت أبو الرب مقعدها من بوابة التصفيات الآسيوية التي تختتم منافساتها اليوم في ‏مدينة تاي يان الصينية، لتلحق بباقي اللاعبين الذين تأهلوا مباشرة إلى الأولمبياد عبر التصنيف وهم: جوليانا الصادق وصالح الشرباتي وزيد مصطفى.وكانت أبو الرب، فازت ضمن منافسات (وزن فوق 67 كغم)، في الدور نصف النهائي على اللاعبة اللبنانية ورد سليمان 2-0، ووصلت لهذا الدور بعد فوزها على اللاعبة الهندية ماريا مارجريت 2-0.وبهذا الإنجاز التاريخي يتساوى الأردن بعدد اللاعبين المتأهلين للأولمبياد مع تونس، ويتخطى مصر التي تأهل منها 3 لاعبين، في حين لم يتأهل من المغرب أي لاعب.وصرحت أبو الرب لـ"الغد" قبل خوضها منافسات التصفيات القارية، أنه لا يوجد شيء اسمه المستحيل، متسلحة بالإصرار والعزيمة للتأهل لأولمبياد باريس 2024، والالتحاق بباقي لاعبي المنتخب الوطني المتأهلين.ووقف زملاء أبو الرب في المنتخب الوطني إلى جانبها لتحقيق إنجازها التاريخي، وساهموا برفع معنوياتتها دائما، ولم يدخر اتحاد التايكواندو جهدا في دعمها المطلق لتحقيق النجاح.وكانت أبو الرب، بدأت في رفع وتيرة التدريبات والإعداد الجيد منذ شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وفقا للبرنامج التدريبي الذي أعده المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف، واشتمل على محاور تدريبية مهمة، ومعسكرات خارجية وداخلية حققت أهدافها، واكتسبت خبرات كبيرة وخضعت لتدريبات مكثفة لمدة أسبوع في الصين قبل انطلاق التصفيات الآسيوية.ونشر اتحاد التايكواندو على موقعه الرسمي "فيسبوك": "بطلة المنتخب الوطني للتايكواندو راما أبو الرب تخطف بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس 2024 من خلال مشاركتها في التصفيات الآسيوية المقامة في الصين، ليكتمل بذلك الإنجاز التاريخي للتايكواندو الأردنية بتأهل 4 لاعبين، وبالعلامة الكاملة للمشاركة في الألعاب الأولمبية المقبلة، بعد تأهل الأبطال صالح الشرباتي وجوليانا الصادق وزيد مصطفى بداية العام الحالي، من خلال التصنيف الاولمبي للاتحاد الدولي للتايكواندو".وأضاف الاتحاد: "هذا إنجاز يتحقق لأول مرة في تاريخ مشاركات التايكواندو الأردنية في دورات الألعاب الأولمبية، وبزيادة 100 % على العدد الذي تواجد في آخر مشاركة".وبهذه النتيجة للمنتخب الوطني للتايكواندو يكون المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف، "كسب الرهان والوعد" الذي قطعه على نفسه قبل أعوام، الذي ركز فيه على تأهيل أكبر عدد من اللاعبين لأولمبياد باريس 2024، ولم يكن طريق العساف مفروشا بالورود، بل كان مرهقا في بعض الأحيان عليه وعلى لاعبي المنتخب الوطني، وذلك في سبيل الدخول وتحقيق إنجاز تاريخي على الأصعدة كافة.وقال العساف لـ"الغد": "الحمد لله، كسبنا الرهان وحققنا نتائج مميزة في طريقنا الصعب لتأهل أكبر عدد من اللاعبين لأولمبياد باريس 2024، تأهل 4 لاعبين لأول مرة في تاريخ التايكواندو إلى الأولمبياد 3 منهم عن طريق التأهل المباشر وواحد عن طريق التصفيات الآسيوية، هو ما كنا نتطلع إليه منذ البداية".ومن أهم المشاركات النسوية للتايكواندو في تاريخ الأولمبياد تأهل 4 لاعبات هن: راية حتاحت (أولمبياد لندن العام 2012)، ودانا حيدر التي حرمتها الإصابة من التواجد في ألعاب لندن، لتخضع لعملية جراحية بعد قطع الرباط الصليبي، ونادين دواني (3 مرات في لندن 2012، بكين 2008 وأثينا 2004)، وجوليانا الصادق (أولمبياد طوكيو 2020).وكانت أبو الرب، تأهلت العام 2018 إلى أولمبياد الشباب في الأرجنتين، ونالت في العام 2021، الميدالية الفضية ببطولة الفجر في إيران (عيار نجمتين)، وحصلت على الميدالية البرونزية في بطولة آسيا.وحققت أبو الرب في العام 2022 الميدالية الذهبية في بطولة بيروت الدولية (عيار نجمتين)، ونالت الميدالية الذهبية في البطولة العربية في الفجيرة (عيار نجمتين)، وطوقت عنقها بالميدالية الفضية في بطولة كأس الرئيس (عيار نجمتين)، وحققت الميدالية البرونزية في دورة التضامن الإسلامي (عيار نجمة) في تركيا.ونالت في العام 2023، الميدالية الذهبية في بطولة بيروت الدولية، وفازت بالميدالية الذهبية في بطولة الفجيرة العاشرة، وشاركت في جائزة الصين الكبرى وجائزة باريس الكبرى وجائزة روما الكبرى، وفي دورة الألعاب الآسيوية في الصين وفي بطولة العالم في أذربيجان.وخلال العام الحالي، نالت أبو الرب الميدالية الذهبية بالبطولة العربية الرابعة التي أقيمت في الفجيرة، ونالت الميدالية البرونزية في بطولة الفجيرة الدولية الحادية عشرة، والميدالية البرونزية في بطولة كأس الرئيس عن منطقة آسيا التي أقيمت في إيران.