أبو السعود رابعا في كأس التحدي العالمي للجمباز

خالد تيسير العميري

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عمان – اختتم لاعب المنتخب الوطني للجمباز الفني، أحمد أبو السعود، مشاركته في بطولة كأس التحدي العالمي التي استضافتها جمهورية سلوفينيا، بحلوله رابعا، وذلك في إطار تحضيراته للمشاركة بدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، خلال الفترة من 26 تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) المقبلين.ولم يحقق اللاعبان أحمد حبيب وأحمد سلامة أي نتائج تمكنهما من التأهل لنهائيات البطولة، التي تأتي بأبعاد تحضيرية للمنتخب الوطني، والذي يضم وفده المشارك، المدير الفني الأرميني جورجن سيركانيان والمعالجة بدور الرواشدة أيضا.وقال نائب رئيسة اتحاد الجمباز والناطق الإعلامي م. صالح الغويري في حديثه لـ"الغد": "هدف المشاركة لأبو السعود يتمثل في تحضيره "للعرس الأولمبي"، وثقتنا كبيرة به لتحقيق الأهداف المنشودة خلال المرحلة المقبلة"، حيث ينتظر أن يدخل أبو السعود في معسكر تحضيري بباريس يسبق مشاركته التاريخية في الأولمبياد.وكان أبو السعود، ظفر مؤخرا بالميدالية البرونزية على جهاز "حصان المقابض" في النسخة الحادية عشرة من بطولة آسيا للجمباز، والتي استضافتها العاصمة الأوزبكية طشقند، فيما حل أحمد حبيب سادسا في النهائي، وجاء زيد الخالدي عاشرا في الفردي العام، وسبق لأبو السعود إحراز الميدالية الفضية في النسخة العاشرة من بطولة آسيا في سنغافورة العام الماضي، علما بأنه سبق له أيضا إحراز الميدالية الذهبية في بطولتي منغوليا العام 2019 وقطر العام 2022.وتأهل أبو السعود إلى الأولمبياد متصدرا لقائمة التصنيف العالمي للجمباز الفني للرجال عن جهاز "حصان المقابض" والصادر عن الاتحاد الدولي للعبة، وذلك مع ختام سلسلة بطولة كأس العالم 2024، حيث انفرد أبو السعود في المركز الأول بجمعه 85 نقطة، بعد احتساب أفضل ثلاث نتائج حققها في الجولات الأربع من سلسلة بطولة كأس العالم، حيث جمع 30 نقطة بإحرازه ذهبية جولة القاهرة، و25 نقطة من فضية "جولة ألمانيا"، و16 نقطة من حلوله خامسا في "جولة أذربيجان"، و30 نقطة من إحرازه ذهبية "جولة قطر".