الخميس 16 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أبو السعود وحبيب يتأهلان إلى نهائي بطولة آسيا للجمباز

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أبو السعود وحبيب يتأهلان إلى نهائي بطولة آسيا للجمباز


 تأهل لاعبا المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود وأحمد حبيب، اليوم، إلى نهائي جهاز حصان المقابض، في بطولة آسيا والمقامة في العاصمة الأوزبكية طشقند.

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وتمكن أحمد أبو السعود من التأهل إلى النهائي بعد أن جمع ١٥:٠٦٦ نقطة وحل في المركز الثاني، فيما نجح اللاعب الصاعد أحمد حبيب في التأهل كذلك بعد أن جمع ١٣.٨٠٠ نقطة في المركز الخامس، وسيقام النهائي يوم بعد غد السبت.


وسبق لأبو السعود أن حقق ٣ ميداليات سابقة في بطولة آسيا بواقع ميداليتين ذهبيتين في نسحتي ٢٠١٩ و٢٠٢٢ وفضية في النسخة الماضية والتي أقيمت بسنغافورة.


وتشكل هذه البطولة محطة تحضيرية مهمة للاعب أحمد أبو السعود والذي حسم مؤخراً تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس ٢٠٢٤) وأصبح أول لاعب جمباز أردني يتأهل إلى الأولمبياد.

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