أبو السعود وحبيب يتأهلان إلى نهائي بطولة آسيا للجمباز

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عمان-الغد- تأهل لاعبا المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود وأحمد حبيب، أمس الخميس، إلى نهائي جهاز حصان المقابض، في بطولة آسيا والمقامة في العاصمة الأوزبكية طشقند.وتمكن أحمد أبو السعود من التأهل إلى النهائي بعد أن جمع 15:066 نقطة وحل في المركز الثاني، فيما نجح اللاعب الصاعد أحمد حبيب في التأهل كذلك بعد أن جمع 13.800 نقطة في المركز الخامس.هذا وسيقام النهائي يوم غد السبت.وسبق لأحمد أبو السعود أن حقق 3 ميداليات سابقة في بطولة آسيا بواقع ميداليتين ذهبيتين في نسختي 2019 و2020 وفضية في النسخة الماضية والتي أقيمت بسنغافورة.وتشكل هذه البطولة محطة تحضيرية مهمة للاعب أحمد أبو السعود والذي حسم مؤخراً تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) وأصبح أول لاعب جمباز أردني يتأهل إلى الأولمبياد.