أبو السعود يبحث عن الذهب لإنجاز هدف "التأهل الأولمبي"

خالد تيسير العميري

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عمان – يواصل لاعب المنتخب الوطني للجمباز الفني، أحمد أبو السعود، رفع وتيرة تدريباته بقيادة مدربه الأرميني جورجن سيريكانيان، بحثا عن التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية، التي تقام في العاصمة الفرنسية باريس في الفترة من 26 تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) من العام المقبل.ويمتلك أبو السعود على جهاز "حصان المقابض"، فرصة كبيرة للتأهل الأولمبي في الفترة من 15 شباط (فبراير) إلى 15 نيسان (أبريل) المقبل، وذلك عبر خوضه أربع جولات من سلسلة كأس العالم للجمباز في مصر وألمانيا وأذربيجان وقطر تواليا، ويحتاج إلى إحراز ميداليتين ذهبيتين من إجمالي أربع مشاركات، سعيا إلى تعزيز حظوظه في التأهل التاريخي للأولمبياد، للمرة الأولى في تاريخه.ويقول أبو السعود في بداية حديثه الخاص لـ"الغد": "أتدرب بمعدل 4 ساعات خلال 6 أيام في الأسبوع الواحد بصالة الأميرة رحمة للجمباز، وترتكز تدريباتي على تعزيز جوانب القوة واللياقة أكثر من الجوانب المهارية"، كاشفا عن قيامه بالاجتهاد في تحضير نفسه ذهنيا، لتحقيق هدف التأهل الأولمبي.ويضيف: "حظوظ تأهلي قائمة إلى دورة الألعاب الأولمبية، لكن المنافسة ستكون عالية بين اللاعبين على التأهل للأولمبياد، خاصة مع مشاركة واسعة لأبطال اللعبة"، مشددا على أن ميداليتين ذهبيتين تفصلانه عن تحقيق طموحه في التأهل الأولمبي، ومثمنا في الوقت ذاته الدعم الذي يتلقاه من اتحاد الجمباز.ومن الجدير بالذكر، أن أبو السعود لم ينجح بخطف بطاقة التأهل المباشر إلى الأولمبياد، بعدما اكتفى بإحراز الميدالية البرونزية في بطولة العالم للجمباز، التي اختتمت العام الماضي في مدينة "انتويرب" البلجيكية، علما بأنه حقق العام الماضي أيضا، أعلى علامة ينالها لاعب في العالم بمجموع "15.555 نقطة"، وتحقق ذلك في بطولة كأس التحدي العالمي، التي احتضنتها مدينة "مرسين" التركية.