أبو السعود يبعث رسائل مطمئنة لـ"الجمباز" قبل خوض الأولمبياد

خالد تيسير العميري

بعث لاعب المنتخب الوطني للجمباز الفني، أحمد أبو السعود، رسائل مطمئنة إلى أسرة اتحاد الجمباز قبل مشاركته التاريخية المرتقبة في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، وذلك بعدما ظفر بالميدالية البرونزية في النسخة الحادية عشرة من بطولة آسيا للجمباز، والتي اختتمت أمس في العاصمة الأوزبكية طشقند.

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أبو السعود يحصد "برونزية" بطولة آسيا للجمباز



وتمكن أبو السعود بقيادة مدربه الأرميني جورجن سيريكانيان من الحلول ثالثا عن جهاز "حصان المقابض" بجمعه 14.633 نقطة، متخلفا عن الأوزبكي عبدالله أزاموف، الذي حل ثانيا بالرصيد النقطي نفسه ومتقدما بأفضلية "أقلية الخصم"، فيما توج الكازاخستاني ناريمان قربانوف بالميدالية الذهبية بحلوله في المركز الأول بعد جمعه 15.600 نقطة.



وسبق لأبو السعود إحراز الميدالية الفضية في النسخة العاشرة من بطولة آسيا للجمباز الفني، والتي احتضنتها سنغافورة صيف العام الماضي، علما بأنه سبق له أيضا إحراز الميدالية الذهبية في بطولتي منغوليا العام 2019 وقطر العام 2022، كما تشكل البطولة محطة تحضيرية مهمة للاعب المنتخب الوطني أحمد أبو السعود، الذي يتأهب للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 والتي تحتضنها العاصمة الفرنسية باريس بالفترة من 26 تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) المقبلين، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.



وقال أبو السعود في معرض رده على استفسارات (الغد): "سعيد بالإنجاز الذي تحقق، قرار المشاركة في البطولة الآسيوية جاء انسجاما مع رؤية اللجنة الفنية والجهاز التدريبي، باعتبارها محطة تحضيرية للأولمبياد تشمل تجربة حركات بصعوبات جديدة"، معربا عن شكره للداعمين وأسرة اتحاد الجمباز واللجنة الأولمبية.



وتأهل أبو السعود إلى "العرس الأولمبي"، متصدرا لقائمة التصنيف العالمي للجمباز الفني للرجال عن جهاز "حصان المقابض"، والصادر عن الاتحاد الدولي للعبة، وذلك مع ختام سلسلة بطولة كأس العالم 2024، حيث انفرد أبو السعود في المركز الأول بجمعه 85 نقطة بعد احتساب أفضل ثلاث نتائج حققها في الجولات الأربع من سلسلة بطولة كأس العالم، حيث جمع 30 نقطة بإحرازه ذهبية جولة القاهرة، و25 نقطة من فضية "جولة ألمانيا"، و16 نقطة من حلوله خامسا في "جولة أذربيجان"، و30 نقطة من إحرازه ذهبية "جولة قطر".



بدوره، قال م. صالح الغويري نائب رئيسة اتحاد الجمباز والناطق الإعلامي في تصريحات لـ"الغد": "كنا نأمل بأن يحقق أبو السعود الميدالية الذهبية كونه اللاعب المصنف الأول في العالم على مستوى جهاز حصان المقابض، لكننا راضون عن ما حققه بطلنا أبو السعود في هذه المشاركة، ونأمل له حضورا مميزا في الأولمبياد"، مؤكدا على قيامهم بترتيب إقامة معسكر تدريبي له في باريس خلال المرحلة المقبلة ويسبق مشاركته الأولمبية، وذلك بالتنسيق مع مركز الإعداد الأولمبي في اللجنة الأولمبية.



وفيما يتعلق بمشاركة اللاعبين أحمد حبيب وزيد الخالدي، أشار الغويري: "ما حققه أحمد حبيب بحلوله سادسا في النهائي يشكل إنجازا كبيرا للاعب واعد، ننظر إليه اليوم باعتباره خليفة لأبو السعود على جهاز حصان المقابض في المستقبل، فيما حصول اللاعب زيد الخالدي على المركز العاشر بالفردي العام ببطولة آسيا بجمعه 74 نقطة، يجعلنا فخورين به".