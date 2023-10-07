"أبو السعود" يُتوج ببرونزية بطولة العالم للجمباز

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عمان - الغد -توج لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، مساء اليوم السبت، بالميدالية البرونزية، على جهاز حصان المقابض في بطولة العالم للجمباز والمقامة في مدينة انتويرب البلجيكية.ونجح "أبو السعود" في تحقيق الميدالية البرونزية بعد حلوله بالمركز الثالث بمجموع نقاط بلغ ١٤.٦٣٣ نقطة.فيما توج اللاعب الأيرلندي، ريس ماكلينغان، بالميدالية الذهبية وجاء اللاعب الأمريكي، جوي يونغ، بالمركز الثاني ونال الفضية.وتعتبر هذه ثاني ميدالية يُحققها أحمد أبو السعود في بطولات العالم للجمباز حيث كان قد توج في نسخة العام الماضي والتي جرت في مدينة ليفربول البريطانية بالميدالية الفضية والتي جعلته حينها أول لاعب عربي يُحقق ميدالية في تاريخ بطولات العالم للجمباز والتي انطلقت للمرة الأولى عام ١٩٠٣.عمان- الغد- غادر مساء اليوم السبت 7 تشرين الأول، وفد المنتخب الوطني ت23 إلى القاهرة، لمواجهة نظيره المصري ودياً الخميس المقبل، ضمن معسكره التدريبي، في إطار التحضيرات لخوض النهائيات الآسيوية نيسان القادم.وضمت القائمة المستدعاة للتجمع 26 لاعباً: مراد الفالوجي، قيس عباسي، أسامة الكواملة، محمد أبو النادي، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، علي الحجبي، هايل الذيابات، فيصل أبو شنب، محمد هشام، عامر جاموس، عون المحارمة، عمر صلاح، محمد كحلان، محمد أبو طه، وسيم الريالات، سيف درويش، عبيدة النمارنة، علي العزايزة، بكر كلبونة، فرج عيد، عارف الحاج، رزق بني هاني، مالك علان، بالإضافة إلى أمين الشناينة ومهند أبو طه.وكان المنتخب أنهى تحضيراته في عمان بخوض لقاء تدريبي أمام فريق الأهلي مساء أمس الجمعة على ملعب الأمير حسين في السلط، انتهى بفوز المنتخب 3-1.ويأتي المعسكر ضمن خطة إعداد المنتخب للمشاركة في النهائيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.وتقام نهائيات كأس آسيا ت 23 في قطر، خلال الفترة من 15 نيسان ولغاية 3 أيار 2024، بمشاركة 16 منتخبا، حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى الأولمبياد مباشرة، فيما يخوض صاحب المركز الرابع مواجهة الملحق العالمي.ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية لمنتخب ت23، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدماً في النهائيات الآسيوية، وتعزيز فرصه في حجز إحدى بطاقات التأهل للأولمبياد.