أبو السعود يحقق رقما قياسيا في الجمباز ويتحضر للأسياد و"العالم"

خالد تيسير العميري

اضافة اعلان

عمان – سجل لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، رقما قياسيا في الموسم الحالي 2023، وذلك بعدما جمع 15.555 نقطة في بطولة كأس التحدي التي اختتمت مؤخرا في مدينة "ميرسين" التركية، ليحصد خلالها الميدالية الذهبية.أبو السعود - الذي تجاوز الأوكراني أوليغ فيرنيف والفينلندي أوسكار كيرميس – قام بتأدية جملة جديدة وبصعوبات كبيرة على جهاز "حصان المقابض"، ليحقق رقما قياسيا كأعلى مجموع للنقاط يحققه أي لاعب في العالم، للموسم الحالي 2023.وقال أحمد أبو السعود في حديثه لـ "الغد": "سعيد جدا بحصولي على رقم عالمي جديد ومثالي مع التعديلات الجديدة، طموحي يزداد يوما بعد الآخر".وأضاف: "أتحضر للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية بمدينة هانغتشو الصينية، وستكون المحطة الأخيرة التي تسبق مشاركتي في بطولة العالم، وهي الهدف الأهم بالنسبة لي من أجل تحقيق نتيجة مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس".وتقام بطولة العالم في بلجيكا بالفترة من 1 إلى 8 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وسيتأهل عنها 12 فريقا مؤلفا من 5 رياضيين إلى أولمبياد باريس، كما سيكون هناك عملية تأهل فردي للاعبين الذين لم يتأهلوا من خلال فرقهم، بواقع 8 رجال و14 امرأة، علما بأن دورة الألعاب الأولمبية ستشهد منافسة بين 192 لاعبا ولاعبة بالمناصفة بينهما على مختلف الأجهزة.وحول وضعه الصحي بعد معاناته من إصابة سابقة في الظهر، أجاب: "الحمد لله لقد تجاوزت هذه المرحلة الصعبة، وأعتقد أنني جاهز اليوم للتحضير بأفضل صورة ممكنة لبطولة العالم"، معربا عن شكره لمدربه الأرمني جورجن سيريكانيان والكادرين الطبي والإداري، ومتمنيا الحصول على الدعم الكافي لتحقيق طموحاته.