الأربعاء 06 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

أبو السعود يحقق رقما قياسيا في الجمباز ويتحضر للأسياد و"العالم"

1693992123287439300
لاعب المنتخب الوطني للجمباز أحمد أبو السعود يؤدي حركته على جهاز حصان المقابض - (من المصدر)
عمان – سجل لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، رقما قياسيا في الموسم الحالي 2023، وذلك بعدما جمع 15.555 نقطة في بطولة كأس التحدي التي اختتمت مؤخرا في مدينة "ميرسين" التركية، ليحصد خلالها الميدالية الذهبية.اضافة اعلان
أبو السعود - الذي تجاوز الأوكراني أوليغ فيرنيف والفينلندي أوسكار كيرميس – قام بتأدية جملة جديدة وبصعوبات كبيرة على جهاز "حصان المقابض"، ليحقق رقما قياسيا كأعلى مجموع للنقاط يحققه أي لاعب في العالم، للموسم الحالي 2023.
وقال أحمد أبو السعود في حديثه لـ "الغد": "سعيد جدا بحصولي على رقم عالمي جديد ومثالي مع التعديلات الجديدة، طموحي يزداد يوما بعد الآخر".
وأضاف: "أتحضر للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية بمدينة هانغتشو الصينية، وستكون المحطة الأخيرة التي تسبق مشاركتي في بطولة العالم، وهي الهدف الأهم بالنسبة لي من أجل تحقيق نتيجة مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس".
وتقام بطولة العالم في بلجيكا بالفترة من 1 إلى 8 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وسيتأهل عنها 12 فريقا مؤلفا من 5 رياضيين إلى أولمبياد باريس، كما سيكون هناك عملية تأهل فردي للاعبين الذين لم يتأهلوا من خلال فرقهم، بواقع 8 رجال و14 امرأة، علما بأن دورة الألعاب الأولمبية ستشهد منافسة بين 192 لاعبا ولاعبة بالمناصفة بينهما على مختلف الأجهزة. 
وحول وضعه الصحي بعد معاناته من إصابة سابقة في الظهر، أجاب: "الحمد لله لقد تجاوزت هذه المرحلة الصعبة، وأعتقد أنني جاهز اليوم للتحضير بأفضل صورة ممكنة لبطولة العالم"، معربا عن شكره لمدربه الأرمني جورجن سيريكانيان والكادرين الطبي والإداري، ومتمنيا الحصول على الدعم الكافي لتحقيق طموحاته.
WhatsApp Image 2023-09-06 at 20.02.22

الصريح يفوز على ام القطين بكرة الأولى منذ2 ساعة

789

رونالدو يتفوق على العوضات باستفتاء أفضل لاعب بغرب آسيا منذ2 ساعة

1693990440257405000

6 منتخبات تؤكد مشاركتها بالبطولة العربية للناشئين بكرة اليد منذ3 ساعة

1694002280617915400

حضور أردني في رالي لبنان.. وعطاري يخوض سباق الهضبة منذ3 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1693997729497627700

"أبدع".. معرض فني يحتضن إبداعات الأطفال واليافعين

منذ1 ساعة
10

اختبار ودي صعب لمنتخب "النشامى" أمام النرويج

منذ2 ساعة
1693999325487725200

المنتخب الوطني ينتظر مباراته رقم 37 أمام الأوروبيين.. والنرويج تخوض اللقاء العشرين أمام العرب

منذ2 ساعة
1693997836717637300

الفيصلي يعترض رسميا على موعد مباراته أمام الحسين بالدوري

منذ2 ساعة
1693997836767637500

"الإنجليزية" يبدأ حملة الدفاع عن لقب "سلة الناشئين" بمواجهة الأرثوذكسي

منذ2 ساعة
1693992123237439100

أبو رياش.. الإصابات عطلت تقدمه لاعبا والطموح يقود مسيرته مدربا

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

الكتابة للمراكز الفكرية..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
ترجمات
نقل جثامين الضحايا من موقع تحطم الطائرة التي أقلت قادة "فاغنر" في روسيا - (أرشيفية)

رأس مجموعة "فاغنر" يقطع.. ومرتزقة يتملكهم الخوف

ترجمات | منذ1 ساعة
الجنرالان الأميركي مارتن ديمبسي والإسرائيلي بيني غانتس يترجلان من طائرة بلاك هوك إسرائيلية أميركية الصنع، 2012 – (المصدر)‏

الجدل الجديد حول المساعدات الأميركية لإسرائيل

ترجمات | منذ1 ساعة
تعبيرية، غولدن كوزموس – (المصدر)

نهاية عصر البشر

ترجمات |05 أيلول 2023
1693829480474593400

فك شيفرة علاقات "الاستعمارية الجديدة": الآثار الجيوسياسية للانقلاب النيجيري‏

ترجمات |04 أيلول 2023
Untitled-1

من قتل يفغيني بريغوزين؟‏

ترجمات |04 أيلول 2023
ليبيا

صعود العلاقات الإسرائيلية الليبية وانهيارها الفوري

ترجمات |04 أيلول 2023
 