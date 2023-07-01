أبو السعود يغازل "الذهب" بعد تأهله إلى بطولة العالم للجمباز

خالد تيسير العميري

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عمان – تأهل لاعب المنتخب الوطني للجمباز الفني، أحمد أبو السعود، إلى بطولة العالم التي تحتضنها بلجيكا في منتصف تشرين الأول (اكتوبر) المقبل.ويأتي تأهل أبو السعود إلى نهائيات بطولة العالم، من خلال النقاط التي جمعها مع اكتمال تأهل الفرق إلى البطولة عقب انتهاء منافسات بطولة آسيا، حيث أحرز أبو السعود الميدالية الفضية آنذاك، بعدما حل ثانيا بجمعه 15.233 نقطة.وقال لاعب المنتخب الوطني للجمباز أحمد أبو السعود في معرض رده على استفسارات (الغد): “لقد أدت الإصابة على عدم مشاركتي في جولتين من بطولة العالم إلى جانب عدم قدرتي على إحراز مراكز جيدة، وهو ما أثر على تصنيفي، لكنني قررت التعايش مع إصابتي حتى الشفاء التام منها”.وتابع: “سأتحضر بطريقة مختلفة وقوية لبطولة العالم، سألعب من أجل إحراز الميدالية الذهبية لضمان التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، الحلم الأولمبي ما يزال موجودا، وسأرفع ساعات التدريب للوصول إلى الجاهزية المطلوبة”.واختتم: “ستكون بطولتي تركيا والصين بمثابة المحطتين التجريبيتين لبطولة العالم، وسأقوم خلالهما بتجربة تحديات جديدة وبصعوبات أكبر”، مثمنا دعم اللجنة الاولمبية واتحاد الجمباز وعائلته والأصدقاء له، في الفترة الماضية.ومن المقرر أن يقوم اللاعب أبو السعود، بتأدية حركات جديدة وبصعوبات أكبر خلال مشاركته في بطولة كأس التحدي العالمي، التي تقام في مدينة “مرسين” التركية نهاية آب (أغسطس) المقبل، إلى جانب تكرارها في دورة الألعاب الآسيوية التي تحتضنها الصين خلال الفترة من 23 أيلول (سبتمبر) إلى 8 تشرين الأول (اكتوبر) المقبلين، وذلك لرفع درجة جاهزيته لخوض بطولة العالم في بلجيكا.وسبق لأبو السعود أن أحرز الميدالية الفضية على جهاز “حصان المقابض” في بطولة العالم التي احتضنتها مدينة ليفربول نهاية العام الماضي، محققا إنجازا تاريخيا بكونه أول لاعب عربي يظفر بميدالية ملونة في تاريخ بطولة العالم للجمباز، والتي انطلقت للمرة الأولى في العام 1903، لينعم عليه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين آنذاك بوسام التميز الذهبي من الفئة الأولى، تقديرا لإنجازه التاريخي وحافزا له على مواصلة تحقيق المزيد من النجاحات.وعانى أبو السعود مؤخرا من “شد عصبي” على مستوى الظهر، تسبب في حرمانه من المشاركة في جولتي “القاهرة” و”الدوحة” ضمن بطولة العالم، وذلك بعدما نصحه الفريق الطبي المتابع لحالته، بعدم المجازفة والمشاركة في البطولات السابقة خوفا من تفاقم إصابته وغيابه عن الموسم كاملا.