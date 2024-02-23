أبو السعود يغازل الذهب في "جولة ألمانيا" للتأهل إلى الأولمبياد

خالد تيسير العميري

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عمان- يبحث لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، عن تحقيق ميدالية ذهبية على جهاز "حصان المقابض"، وذلك عندما يخوض اليوم نهائي الجولة الثانية من بطولة كأس العالم في ألمانيا.وتأهل أبو السعود إلى الدور النهائي بعدما جمع 14.800 نقطة وضعته خامسا في مرحلة التصفيات، التي تستضيفها مدينة كوتبوس الألمانية، ويحتاج إلى إحراز الميدالية الذهبية للإعلان الرسمي عن تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".وتقلد "بطل الجمباز" أحمد أبو السعود، الميدالية الذهبية على جهاز "حصان المقابض" في الجولة الأولى من سلسلة بطولة كأس العالم، والتي اختتمت مؤخرا في العاصمة المصرية القاهرة، بعدما جمع 15.066 نقطة وضعته في المركز الأول ومنحته 30 نقطة في مشواره نحو التأهل الأولمبي، للمرة الأولى في تاريخه.ويمتلك أبو السعود فرصا متنوعة للتأهل الأولمبي قبل يوم 15 نيسان (أبريل) المقبل، وذلك عبر خوضه جولتين متبقيتين من سلسلة كأس العالم للجمباز بعد انقضاء جولتي مصر وألمانيا، وهما أذربيجان وقطر تواليا، ويحتاج إلى إحراز ميدالية ذهبية اضافية من الجولات المتبقية، لتحقيق هدف التأهل التاريخي إلى دورة الألعاب الأولمبية، والتي تقام في العاصمة الفرنسية باريس في الفترة من 26 تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) من العام الحالي.ولم ينجح أبو السعود بخطف بطاقة التأهل المباشر إلى الأولمبياد، بعدما اكتفى بإحراز الميدالية البرونزية في بطولة العالم للجمباز، التي اختتمت العام الماضي في مدينة انتويرب البلجيكية، وسبقها في العام 2022 بميدالية فضية تاريخية، علما بأنه حقق أعلى علامة ينالها لاعب في العالم بمجموع 15.555 نقطة، وتحقق ذلك في بطولة كأس التحدي العالمي، التي احتضنتها مدينة "مرسين" التركية مؤخرا.ويرأس الوفد الأردني، م. شادي خوري، ويضم إلى جانبه المدرب الأرمني جورجن سيريكانيان؛ واللاعبين أحمد أبو السعود وسليم ناغوج وأحمد حبيب وأدهم الصقور، إلى جانب الحكم علاء هيكل والمعالجة بدور الرواشدة.