أبو السعود يكشف دور مدربه الأرميني بالتأهل إلى الأولمبياد

خالد تيسير العميري

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عمان – أشاد لاعب المنتخب الوطني للجمباز الفني، أحمد أبو السعود، بالدور الكبير الذي لعبه مدربه الأرميني جورجن سيريكانيان في تأهله التاريخي عن جهاز "حصان المقابض" إلى دورة الألعاب الأولمبية، والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس بالفترة من 26 تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) المقبلين.وتصدر أبو السعود الترتيب النهائي لتصنيف اللاعبين برصيد 85 نقطة بعد احتساب أفضل ثلاث نتائج حققها في الجولات الأربع من سلسلة بطولة كأس العالم، حيث جمع 30 نقطة بإحرازه ذهبية "جولة القاهرة"، و25 نقطة من فضية "جولة ألمانيا"، و18 نقطة من حلوله خامسا في "جولة أذربيجان"، و30 نقطة من ذهبية "جولة قطر".وقال أبو السعود في كلمات مؤثرة وجهها لمدربه جورجن، ووجدت ترحيبا وتفاعلا واسعا من متابعيه عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بينما أقف على أبواب خوض الألعاب الأولمبية، يمتلئ قلبي بالامتنان والعاطفة للمدرب جورجن سيريكانيان، الذي شكلت توجيهاته ودعمه حجري الأساس الثابت في رحلتي الأولمبية، ولا يمكن للكلمات أبدا أن تعبر بشكل كاف عن عمق تقديري إليك".وأضاف: "لقد تركت تأثيرا عميقا في حياتي، ومنذ اللحظة التي دخلت فيها إلى الملعب، كان إيمانك بموهبتي ثابتا، في كل انتصار ونكسة، لقد وقفت إلى جانبي وغرست في داخلي الثقة اللازمة لتجاوز حدودي والوصول إلى النجومية، كانت حكمتك وصبرك وتفانيك بمثابة النور الذي يرشدني وتنير درب النجاح أمامي في أصعب اللحظات".واستطرد: "بعيدا عن المهارات الفنية والبراعة التكتيكية التي صقلت موهبتي فيها، إلا أن إيمانك الراسخ بإمكانياتي منحني حافزا مضاعفا وساهم بتغذية روحي، لقد وجدت شيئا جديدا في داخلي لم أتمكن من رؤيته في نفسي، أنا ممتن لك إلى الأبد، لأن إيمانك بي منحني القوة والإلهام ودفعني إلى الأمام بتصميم لا يتوقف".وواصل أبو السعود حديثه بالقول: "مع استعدادي للشروع بالبدء بهذه الرحلة الضخمة إلى الألعاب الأولمبية، أحمل معي الدروس التي علمتني إياها والذكريات التي تشاركناها والرابط الحقيقي الذي قمنا ببنائه، فأنت لم تجعلني لاعبا رياضيا فحسب، وإنما غرست في داخلي قيم المرونة والمثابرة والروح الرياضية التي ستستمر مرافقة لشخصيتي وذاكرتي خارج نطاق الملعب".وتابع: "تقديرا لمساهمتك الاستثنائية في حياتي ومسيرتي المهنية، فإنني أقدم لك بكل تواضع هذه الكلمات ورموز التقدير، وما هي إلا مجرد لفتة صغيرة مقارنة بالتأثير الكبير الذي تركته في نفسي وحياتي الرياضية والخاصة".واختتم حديثه بالقول: "شكرا لك جورجن لأنك آمنت بي عندما شكك الآخرون، ولأنك أرشدتني عندما ضللت طريقي، وألهمتني للوصول إلى القمة، أنت مدربي ومرشدي وصديقي ونجمي الملهم، وبينما أخطو نحو المسرح الأولمبي، أعلم أنك ستكون معي بالروح وتهتف لي مع وقوفك بجانب الجهاز مع تأدية جملتي الفنية خلال الأولمبياد، وفي كل خطوة على الطريق".