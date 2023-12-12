الثلاثاء 12 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أبو السعود يواصل تحضيراته لجولات "التأهيل الأولمبي" في الجمباز

لاعب المنتخب الوطني للجمباز أحمد أبو السعود
لاعب المنتخب الوطني للجمباز الفني، أحمد أبو السعود
 يصعد لاعب المنتخب الوطني للجمباز الفني، أحمد أبو السعود، من وتيرة تدريباته بقيادة مدربه الأرميني جورجن سيريكانيان، تأهبا للشروع في خوض المنافسات المقبلة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية، والتي تقام في العاصمة الفرنسية باريس بالفترة من 26 تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) من العام المقبل. اضافة اعلان
ويمتلك لاعب المنتخب الوطني أحمد أبو السعود، فرصة كبيرة للتأهل الأولمبي بالفترة من 15 شباط (فبراير) إلى 15 نيسان (أبريل) من العام المقبل، وذلك عبر خوضه أربع جولات من سلسلة كأس العالم للجمباز في مصر وألمانيا وأذربيجان وقطر، وبما يعزز حظوظه في التأهل التاريخي للأولمبياد.
ويحتاج أبو السعود – الذي يتأرجح على جهاز "حصان المقابض" – إلى جمع عدد كاف من النقاط لتعزيز حظوظه في التأهل الأولمبي، حيث سيتم تأهيل أفضل لاعبين في مجموع النقاط وفقا للتعليمات التي يطبقها الإتحاد الدولي للجمباز، حيث لم ينجح أبو السعود بخطف بطاقة التأهل المباشر إلى الأولمبياد، بعدما اكتفى بإحراز الميدالية البرونزية في بطولة العالم للجمباز، التي اختتمت مؤخرا في مدينة "انتويرب" البلجيكية.
وتعتبر هذه ثاني ميدالية يحققها أحمد أبو السعود في بطولات العالم للجمباز، حيث كان قد توج في نسخة العام الماضي والتي جرت في مدينة ليفربول البريطانية بالميدالية الفضية، والتي جعلته حينها أول لاعب عربي يحقق ميدالية في تاريخ بطولات العالم للجمباز، والتي انطلقت للمرة الأولى العام 1903.
وجدير ذكره، أن الحكمة الدولية ريما عامر، استوفت شروط اختيارها "قاضية" لإدارة منافسات الجمباز في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، في إنجاز أردني يتحقق للمرة الأولى، حيث تحظى ريما عامر بشارة التحكيم الدولية منذ العام 2001 وحتى يومنا الحالي، وتشغل حاليا منصب رئيسة اللجنة الفنية للاتحاد العربي، فضلا عن كونها لاعبة سابقة في المنتخب الوطني ونالت شرف تدريبه لمدة أربعة أعوام، كما كانت عضوا باللجنة الفنية في الاتحاد الآسيوي لنحو 10 أعوام، وأشرفت على تحكيم العديد من البطولات العالمية والدولية والآسيوية والعربية. 
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