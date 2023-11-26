الأحد 26 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أبو تريكة: غزة كشفت عورات العالم المنافق (فيديو)

جاء ظهور أبو تريكة بعد إعلان الهدنة الإنسانية بين الاحتلال وحركة حماس
جاء ظهور أبو تريكة بعد إعلان الهدنة الإنسانية بين الاحتلال وحركة حماس

بعد 50 يوماً من الغياب عن المشهد الإعلامي، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو حديثاً للاعب المنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة، في أحدث تصريح له، كشف فيه عن موقفه من أحداث قطاع غزة، ورأيه في رد فعل العالم على ما يعيشه الفلسطينيون، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

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وقد عبَّر أبو تريكة خلال ظهوره عبر قناة "بي إن سبورتس" القطرية عن مشاعره تجاه ما يحدث، وقال: "أنا مش بخير، 50 يوم والعالم  المنافق ساكت صامت، 50 يوم 20 ألف شهيد ماتوا، 50 يوم 8 آلاف طفل فلسطيني استشهد، 50 يوم الآلاف من النساء استشهدوا والعالم صم بكم فهم لا يفقهون".

 

ثم أضاف في التصريح نفسه متوجهاً بالكلام لكل العالم: "كشفناكم، غزة كشفت الجميع، غزة كشفت عورات وسوءات العالم، العالم اللي بيقول على نفسه حر، حر ايه".

 


وختم لاعب كرة القدم السابق كلامه في الفيديو المتداول وقال: "دي القضية الوحيدة اللي في العالم الحق واضح والباطل معروف، إنما إنتوا بتسكتوا عن الباطل ومبتنصروش الحق، والله العظيم لننصر الحق حتى لو ايه، فلتحيا فلسطين.. فلتحيا فلسطين.. فلتحيا فلسطين".

عودة بعد غياب 

قد كان لاعب المنتخب المصري السابق قد غاب عن الظهور على شاشة "بي إن سبورت" منذ بداية الأحداث على غزة، الشيء الذي جعل كثيرين يتساءلون عن السبب، مطالبين بعودته من جديد والحديث عمّا يقع في القطاع من عدوان من طرف دولة الاحتلال الإسرائيلي.


وقد جاءت عودة ظهور أبو تريكة من جديد في المشهد الإعلامي بعد إعلان الهدنة الإنسانية بين الاحتلال وحركة حماس، التي مدتها 4 أيام. -وكالات

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