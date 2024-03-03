أبو جاجة وعشيش يبدآن مشوار "الملاكمة" ببطولة العالم اليوم

مهند جويلس

اضافة اعلان

عمان- يقص المنتخب الوطني للملاكمة اليوم شريط مشاركته في بطولة العالم، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، والتي ستقام في مدينة بوستو أرسيتسيو الإيطالية حتى الحادي عشر من شهر آذار (مارس) الحالي، بمشاركة 602 لاعب ولاعبة من 113 دولة.ويفتتح اليوم اللاعب محمد أبو جاجة مشوار المنتخب من خلال مواجهة الكولومبي جونزاليس لاندازوري، ضمن منافسات دور الـ64 لوزن تحت 57 كغم، فيما يلتقي بالدور ذاته اللاعب حسين عشيش مع الأوزبكي تورابيك حبيبولاييف ضمن وزن تحت 80 كغم.ويتواصل مشوار المنتخب الوطني غدا بلقاء وحيد من خلال مواجهة اللاعب زياد عشيش نظيره شوكوروف شوكوبزون من طاجيكستان، لحساب دور الـ64 من وزن تحت 64 كغم.وتقام مواجهتان للمنتخب بعد غد، حيث يلتقي حذيفة عشيش في وزن تحت 51 كغم بدور الـ32، الفائز من مواجهة الصيني جياماو تشانج ولاعب باربادوس جورجي بريدي، فيما يواجه عدي الهنداوي بدور الـ64 منافسه البرتغالي رودريجيز أنطونيو بوزن تحت 92 كغم.وتقام مواجهة وحيدة للمنتخب يوم الخميس بالدور الـ32 من وزن تحت 63.5 كغم، إذ ينتظر اللاعب عبادة الكسبة، الفائز من مواجهة البرازيلي يوري فالكاو وأليكسي دي لا كروز من جمهورية الدومينيكان، على أن تخوض اللاعبة حنان نصار نزالها الأول يوم الجمعة بلقاء الفائزة من مواجهة الصربية نينا رادوفانوفيتش وتشان تشينج من هونج كونج.ويتكون وفد المنتخب الوطني المشارك في البطولة من: المدير الفني الكوبي داجوبيرتو سكوت، المدرب علي حسن، المدربة ريم الشمري، المدير الإداري محمود الشواربة والطبيب د. هيثم البحر.ويمثل المنتخب الوطني في البطولة كل من: حذيفة عشيش (وزن تحت 51 كغم)، محمد أبو جاجة (وزن تحت 57 كغم)، عبادة الكسبة (وزن تحت 63.5 كغم)، زياد عشيش (وزن تحت 71 كغم)، حسين عشيش (وزن تحت 80 كغم)، عدي الهنداوي (وزن تحت 92 كغم)، وحنان نصار (وزن تحت 50 كغم).ويسعى المنتخب الوطني إلى تكرار إنجاز أولمبياد طوكيو 2020، بوصول 5 لاعبين على الأقل للأولمبياد، ومحاولة نيل الميدالية الأولمبية الأولى، بعدما عجز اللاعبون المشاركون في الأولمبياد الماضي عن بلوغ الأدوار المتقدمة.وظفر لاعب المنتخب الوطني للرجال محمد أبو جاجة، بالميدالية البرونزية ببطولة العالم خلال شهر أيار (مايو) من العام الماضي في أوزبكستان، وذلك للمرة الأولى في تاريخ مشاركات الأردن في البطولة، فيما حصل المنتخب على 10 ميداليات ملونة في دورة الألعاب العربية بالجزائر.