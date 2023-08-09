الأربعاء 09 آب 2023
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أبو جاجة يطمح لخطف بطاقة "الأولمبياد" عبر "الأسياد"

الملاكم محمد أبو جاجة بعد فوزه في النهائي أمس -(من المصدر)
محمد أبو جاجة
عمان- يطمح لاعب المنتخب الوطني للملاكمة محمد أبو جاجة، إلى الوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية، والتي ستقام في باريس العام المقبل، عبر بوابة دورة الألعاب الآسيوية التي ستنطلق في 23 من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، في مدينة هانغتشو الصينية.اضافة اعلان
وتحدث أبو جاجة في معرض رده على استفسارات “الغد”، أن حلمه المستقبلي يتمثل في خوض الأولمبياد، والذي يعد أحد أكبر التجمعات الرياضية عبر التاريخ، متمنيا بأن يكتب اسمه بين سجلات اللاعبين الأردنيين الذين شاركوا في هذه الدورة.
وأضاف: “أصبحت دورة الألعاب الآسيوية مؤهلة للأولمبياد بشكل مباشر لصاحبي المركزين الأول والثاني عن كل مركز، وهو ما دفعني لتغيير وزني من تحت 60 كغم إلى تحت 57 كغم، عقب إلغاء الوزن الأول من الأولمبياد، بقرار وتوجيه من المدرب الكوبي للمنتخب الوطني داغوبيرتو سكوت”.
وحقق أبو جاجة البالغ من العمر 25 عاما، إنجازات لافتة خلال أقل من عام، وذلك بعد حصوله على الميدالية الذهبية ببطولة آسيا في عمان، ونيله جائزة أفضل لاعب بالبطولة، إلى جانب حصده أول ميدالية تاريخية لمنتخب الملاكمة ببطولة العالم بنيله الميدالية البرونزية في أوزبكستان، قبل أن يتوج بالميدالية الذهبية الشهر الماضي بدورة الألعاب العربية، التي أقيمت في الجزائر، بعد فوزه في المواجهة النهائية على التونسي سيف الدين العياري.
ويلفت أبو جاجة، إلى أنه يأمل بالوصول للمواجهة النهائية في دورة الألعاب الآسيوية بأول مشاركة تاريخية له بها، من أجل ضمان التأهل للأولمبياد بصورة مبكرة، متأملا بمواصلة حصد الميداليات الذهبية بصعوده على منصة التتويج كبطل بها.
وتابع: “ستكون هناك فرصتان لاحقتان عبر بطولة العالم والتصفيات في حال عدم وصولي للمشهد الختامي عن وزن تحت 57 كغم، لكنني لدي إيمان كبير بتحقيق أول ميدالية ذهبية للأردن في الألعاب الآسيوية، بعد حصول ميداليات ملونة عبر لاعبين سابقين بعيدا عن الذهب، مع ثقتي بجميع زملائي بتحقيق ميداليات بعد فرض اسم المنتخب بقوة مؤخرا في القارة الصفراء”.
ويوضح أبو جاجة، أن المعسكر الذي يقيمه المنتخب حاليا في عمان مع منتخبات إيران والعراق وفلسطين وينتهي في الثامن عشر من الشهر الحالي، قدم الإضافة الكبيرة والكافية له ولزملائه بخوض مواجهات شبه يومية مع لاعبين من تلك الدول، إلى جانب تدريبات صباحية ومسائية مكثفة مع المنتخب.
وواصل: “الإنجازات المتتالية التي حققتها مؤخرا حملتني مسؤولية مضاعفة من أجل إبقاء الملاكمة الأردنية في الطليعة، وتحقيق نتائج نوعية في البطولات الكبرى، وأطمح إلى أن أتصدر التصنيف العالمي في الفترة المقبلة، بعد احتلالي المركز الثالث في آخر تصنيف”.
ويأمل أبو جاجة في الحصول على فرصة للعب في عالم الاحتراف لرياضة “الفن النبيل”، خلال الأشهر المقبلة، والتي تحتاج إلى رجال أعمال وشركات تتبناه وتفتح له آفاق اللعب في أكبر البطولات العالمية، مؤكدا أن حلمه هو الاحتراف الذي يحظى باهتمام وتغطية إعلامية ومالية أفضل من الهواة.
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