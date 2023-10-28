أبو خديجة تضمن ميدالية ثانية للملاكمة ببطولة آسيا للشباب

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ضمنت لاعبة المنتخب الوطني للملاكمة ميس أبو خديجة، ثاني ميدالية أردنية بمنافسات بطولة آسيا للشباب والناشئين، والتي تقام في العاصمة الكزخية أستانا بمشاركة 435 لاعب ولاعبة من 22 دولة.وتمكنت أبو خديجة من التفوق على منافستها الفيتنامية تروك هان تران تي، ضمن منافسات البطولة الآسيوية (وزن تحت 57 كغم)، في الدور ربع النهائي، على أن تلتقي اللاعبة الأوزبكية إبروخيمجونوفا مشتاريبونو يوم غد لحساب نصف النهائي.وتمكن عمر الحديدي في وقت سابق من ضمان أول ميدالية للمنتخب الوطني بالبطولة، بعد تجاوزه منافسه التايلندي ريتانان نويمانغ، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من وزن تحت 63.5 كغم، علما بأنه فاز في مواجهته السابقة على ايرنيست كي كو من هونغ كونغ في ثمن النهائي.وودع اللاعب رازي حياصات المنافسات أمس، بعد خسارته أمام اللاعب ميرازاكير كوشاليف من قيرغيزستان، لينضم لقائمة المودعين من المنتخب وهم ماهر مشاعلة، عمر قريش، قيس عشيش، راشد حياصات وأوس عشيش، يامن فحماوي ونادين المناصير.ويقود المنتخب الوطني المدرب عمر المجالي، ويعاونه كل من جهاد الزعبي، محمد حيمور والمدربة ريم الشمري.