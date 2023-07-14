الجمعة 14 تموز 2023
النسخة المطبوعة

أبو رزوق أول المدربين المغادرين في "المحترفات"

1689343072073955600
المدرب بسام أبو رزوق (وسط) أثناء تقديمه سابقا مدربا لعمان اف سي - (من المصدر)
عمان - قدم المدرب بسام أبو رزوق استقالته على طاولة مجلس إدارة نادي عمان اف سي، لوضع حد لمسيرته التدريبية للفريق النسوي في المسابقات المحلية، وذلك بعد مضي 8 جولات على بطولة دوري المحترفات لكرة القدم.اضافة اعلان
وحقق عمان اف سي نتائج متباينة خلال المباريات السابقة ببطولة الدوري، حيث فاز الفريق في مناسبتين على كل من النصر والاستقلال، وتعادل مرتين وخسر مثلهما أمام الاتحاد والأرثوذكسي، ليحتل المركز الرابع على سلم الترتيب وبرصيده 8 نقاط. 
وتنتظر الفريق مشاركة مهمة مقبلة ببطولة كأس الأندية النسوية (الأردن- السعودية)، والمقرر إقامتها في عمان من 21 آب (أغسطس) وحتى الأول من شهر أيلول (سبتمبر) المقبلين، حيث ستشهد البطولة مشاركة 4 فرق من السعودية وهي: النصر، الهلال، الشباب والاتحاد، ومثلها محليا وهي الاتحاد، الأرثوذكسي والنصر إلى جانب عمان اف سي.
ويعد أبو رزوق أول المدربين المغادرين من أندية المحترفات، حيث استمر الجهاز الفني لكل فريق من بين الفرق المشاركة منذ بداية البطولة وحتى الآن بنفس الكادر، إذ يواصل المدرب اللبناني وائل غرز الدين مهمته مع فريق الاتحاد، وسالم القرا مع الأرثوذكسي، ومنير أبو هنطش مع النصر، والمدربة سارة الشهابي مع فريق الاستقلال.
وكان فريق عمان اف سي قد توج بلقب دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي، بعد أن حقق العلامة الكاملة بالفوز في جميع المباريات، وتسجيله أرقاما قياسية، ليشارك في الموسم الحالي للمرة الأولى بين الكبار، وسط تدعيم جيد لصفوفه من قبل اللاعبات المحليات والأجنبيات.
ومن المتوقع أن يكشف نادي عمان اف سي عن هوية مدربه الجديد غدا، حيث تشير المعلومات الواردة لـ “الغد” إلى اتفاق النادي مع مدرب سبق له وأن خاض تجربة الإشراف على الكرة النسوية في فترات سابقة، مع استمرار الجهاز الفني المكون من مساعدة المدرب زينة بيترو والمدرب العام أيوب أبو لاوي، ومدرب حراس المرمى أنس بن طريف والمدير الإداري مروان الشماسنة.
وبدوره، قال المدرب بسام أبو رزوق، إنه فضل إنهاء مسيرته بعد مواجهة عدة صعوبات في قيادة الفريق، معتبرا بأن تجربته التدريبية الأولى على صعيد الكرة النسوية ناجحة من حيث الأرقام والنقاط، لفريق صاعد حديثا لمصاف أندية المحترفات.
وبين أبو رزوق في حديثه لـ “الغد”، أنه من الممكن أن يعود للتدريب في مجال الكرة النسوية لاحقا، إذ يعتقد بأن المهمة ليست سهلة نظرا لاختلاف طبيعة التعامل بين الذكور والإناث في اللعبة، متمنيا للفريق أفضل النتائج في المرحلة المقبلة والتقدم على سلم ترتيب الدوري.
وأضاف: “واجهت عدة صعوبات جعلتني أتردد في إكمال المسيرة حتى النهاية، وأشكر عمان اف سي على منحي الفرصة في الكرة النسوية، وأعتقد بأنني لو تسلمت قيادة الفريق منذ البداية وقبل إبرام الصفقات، لكان وضعي والنتائج أفضل من الوضع الحالي”.
ولفت أبو رزوق إلى أن إدارة النادي تواصلت معه من أجل استمراره مع الفريق لفترة أطول وحتى نهاية الموسم على الأقل، مؤكدا بأن قراره كان نهائيا ولا عودة عنه، بعد دراسته واختيار الوقت المناسب للمغادرة.
WhatsApp Image 2023-07-14 at 20.29.38

أبو طه يرفض عرضا من خورفكان الإماراتي منذ3 ساعة

1689344084383985100

المنتخب الوطني للكراتيه يتوهج في دورة الألعاب العربية منذ4 ساعة

download

تبرئة ميندي من كل التهم الموجهة ضده منذ4 ساعة

فريق الرمثا

الرمثا يفوز على الحسين إربد ببطولة الدرع 12 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الفيصلي يتوج بلقب الدرع للمرة التاسعة في تاريخه

الفيصلي يتوج بلقب الدرع للمرة التاسعة في تاريخه

منذ1 ساعة
1689348939324190800

آرسنال يعلن ضم تيمبر.. وبايرن يوشك على استقدام ووكر

منذ2 ساعة
1689340226503867700

حضور كبير ومشاركة واسعة في النسخة الثانية من سباق السيدات

منذ2 ساعة
1689339757963844500

مراكز متقدمة لليابان والهند وقيرغيزستان في بطولة آسيا للشباب للمصارعة

منذ2 ساعة
1689241624152676000

"الفار" خطوة لإيقاف الاحتجاجات وسحق لمتبني نظرية المؤامرة

منذ2 ساعة
1689342780183945100

الوحدات يسعى لضمان الوصافة بمواجهة السلط في درع "المئوية"

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

أقوى نقد من أميركا للحكومة الإسرائيلية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1689339976363858400

في قلب إدلب المتمردة تحت سيطرة الإسلامويين

ترجمات | منذ2 ساعة
1689157353301110400

‏الموصل العراقية تنهض من رماد "داعش" وتعيد بناء نفسها

ترجمات |12 تموز 2023
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات |11 تموز 2023
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات |10 تموز 2023
اتفاقيات كامب ديفيد، 1978: لوحة معروضة في المتحف الحربي القومي بالقاهرة – (المصدر)

على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمات |09 تموز 2023
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
 