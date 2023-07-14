أبو رزوق أول المدربين المغادرين في "المحترفات"

مهند جويلس

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عمان - قدم المدرب بسام أبو رزوق استقالته على طاولة مجلس إدارة نادي عمان اف سي، لوضع حد لمسيرته التدريبية للفريق النسوي في المسابقات المحلية، وذلك بعد مضي 8 جولات على بطولة دوري المحترفات لكرة القدم.وحقق عمان اف سي نتائج متباينة خلال المباريات السابقة ببطولة الدوري، حيث فاز الفريق في مناسبتين على كل من النصر والاستقلال، وتعادل مرتين وخسر مثلهما أمام الاتحاد والأرثوذكسي، ليحتل المركز الرابع على سلم الترتيب وبرصيده 8 نقاط.وتنتظر الفريق مشاركة مهمة مقبلة ببطولة كأس الأندية النسوية (الأردن- السعودية)، والمقرر إقامتها في عمان من 21 آب (أغسطس) وحتى الأول من شهر أيلول (سبتمبر) المقبلين، حيث ستشهد البطولة مشاركة 4 فرق من السعودية وهي: النصر، الهلال، الشباب والاتحاد، ومثلها محليا وهي الاتحاد، الأرثوذكسي والنصر إلى جانب عمان اف سي.ويعد أبو رزوق أول المدربين المغادرين من أندية المحترفات، حيث استمر الجهاز الفني لكل فريق من بين الفرق المشاركة منذ بداية البطولة وحتى الآن بنفس الكادر، إذ يواصل المدرب اللبناني وائل غرز الدين مهمته مع فريق الاتحاد، وسالم القرا مع الأرثوذكسي، ومنير أبو هنطش مع النصر، والمدربة سارة الشهابي مع فريق الاستقلال.وكان فريق عمان اف سي قد توج بلقب دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي، بعد أن حقق العلامة الكاملة بالفوز في جميع المباريات، وتسجيله أرقاما قياسية، ليشارك في الموسم الحالي للمرة الأولى بين الكبار، وسط تدعيم جيد لصفوفه من قبل اللاعبات المحليات والأجنبيات.ومن المتوقع أن يكشف نادي عمان اف سي عن هوية مدربه الجديد غدا، حيث تشير المعلومات الواردة لـ “الغد” إلى اتفاق النادي مع مدرب سبق له وأن خاض تجربة الإشراف على الكرة النسوية في فترات سابقة، مع استمرار الجهاز الفني المكون من مساعدة المدرب زينة بيترو والمدرب العام أيوب أبو لاوي، ومدرب حراس المرمى أنس بن طريف والمدير الإداري مروان الشماسنة.وبدوره، قال المدرب بسام أبو رزوق، إنه فضل إنهاء مسيرته بعد مواجهة عدة صعوبات في قيادة الفريق، معتبرا بأن تجربته التدريبية الأولى على صعيد الكرة النسوية ناجحة من حيث الأرقام والنقاط، لفريق صاعد حديثا لمصاف أندية المحترفات.وبين أبو رزوق في حديثه لـ “الغد”، أنه من الممكن أن يعود للتدريب في مجال الكرة النسوية لاحقا، إذ يعتقد بأن المهمة ليست سهلة نظرا لاختلاف طبيعة التعامل بين الذكور والإناث في اللعبة، متمنيا للفريق أفضل النتائج في المرحلة المقبلة والتقدم على سلم ترتيب الدوري.وأضاف: “واجهت عدة صعوبات جعلتني أتردد في إكمال المسيرة حتى النهاية، وأشكر عمان اف سي على منحي الفرصة في الكرة النسوية، وأعتقد بأنني لو تسلمت قيادة الفريق منذ البداية وقبل إبرام الصفقات، لكان وضعي والنتائج أفضل من الوضع الحالي”.ولفت أبو رزوق إلى أن إدارة النادي تواصلت معه من أجل استمراره مع الفريق لفترة أطول وحتى نهاية الموسم على الأقل، مؤكدا بأن قراره كان نهائيا ولا عودة عنه، بعد دراسته واختيار الوقت المناسب للمغادرة.