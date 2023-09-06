أبو رياش.. الإصابات عطلت تقدمه لاعبا والطموح يقود مسيرته مدربا

مصطفى بالو

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عمان - يبقى لطعم الإنجاز مذاقه الخاص، وتزداد نكهته حلاوة، حين يعتريه الجد والتعب وعرق الاجتهاد في الملعب، متجاوزا المعوقات والصعوبات للوصول إلى الهدف، في بداية تستحق تسميتها "من الصفر"، ليخرج أصحابها من رحم المعاناة إلى عالم النجومية.زاوية "من الصفر" تقف في جديد محطاتها، عند المدافع الذي انطلق من شباب الأردن، وأبدع في صفوف الأهلي ومنتخب الشباب، وله العديد من التجارب المحلية المميزة قبل أن توقفه الإصابة، ليصبح المدرب المتقد بالحماس والمتسلح بالتحدي.إنه حسام أبو رياش، الذي حقق النجاحات في مهنة المتاعب، وحقق العديد من النجاحات، أبرزها وصافة بطولة الأندية النسوية الأردنية السعودية مع فريق عمان FC.من السعودية إلى الأردنيروي أبو رياش حكاية شغفه بالكرة منذ نعومة أظفاره، قائلا: "درت في فلك المستديرة منذ الصغر، وبدايتي كانت في مدارس السعودية، حيث أقامت عائلتي، وأكملت المسيرة في مدارس عمان، وخضت أولى التجارب في فريق شباب الأردن، النادي الذي ارتبطت فيه روحانيا منذ الصغر، تبعا لاهتمام ومتابعة مجلس الإدارة برئاسة سليم خير".وأضاف: "في نادي شباب الأردن، وجدت الاهتمام بصقل موهبتي الكروية وأنا ابن 15 ربيعا، تبعالإمكانياتي التي تم توظيفها في مركزي قلب الدفاع والارتكاز، ومثلت فرق الفئات العمرية 16 و17 و19 سنة، كقلب دفاع منذ العام 2001، واستفدت من عملي مع المدرب صالح دغش في الفئات العمرية، ووصلت الفريق الأول في شباب الأردن في الموسم 2006-2007، تحت قيادة شيخ المدربين عيسى الترك، ورغم أنني شاركت في التدريبات الاستعدادية، تعرضت للإصابة في الرباط الصليبي ما أجبرني عى الابتعاد عن معشوقتي طويلا".منتخب الشبابويشدد أبو رياش، على أن تمثيل المنتخبات الوطنية، شرف كبير، فهو الذي حظي بهذا الشرف مع منتخب الشباب، وشرح: "مثلت منتخب الشباب تحت قيادة المدرب الوطني الكبير أحمد عبد القادر العام 2005، لكن الإصابة بالرباط الصليبي وقتها، أوقفت طموحي بمرافقته مشوار التأهل التاريخي إلى كأس العالم للشباب 2007، وأتذكر من النجوم عبدالله ذيب، حماد الأسمر، أنس بني ياسين، عبدالله الديسي، تامر صالح، أحمد نوفل وغيرهم، في تجربة هي الأجمل في حياتي الكروية".وأكد أبو رياش، أن المدرب الوطني القدير نهاد صوقار، أعاد له الروح وشجعه على العودة إلى الملاعب، بعد إحباطات الإصابة، مفسرا: "خضعت لعملية في الرباط الصليبي، واحتجت العلاج والتأهيل لفترة طويلة، إلا أن المدرب القدير نهاد صوقار، شجعني وحفزني للعودة تحت قيادته ضمن صفوف الأهلي، وتدربت واستعدت عافيتي وحضوري الكروي شيئا فشيئا، وساهمت ورفاقي مع الليث الأبيض، في الصعود بالفريق من دوري الدرجة الأولى إلى رحاب المحترفين بالموسم 2008-2009".وتابع: "بقيت في البيت الأهلاوي تحت قيادة صوقار للموسم التالي 2010-2011، وهو الموسم الأصعب على الأهلاويين، وفيه تم تهبيط الفريق لانسحابه من المنافسات، وبعدها خضت تجارب في درجات أخرى، حيث مثلت شباب الطالبية في الموسم 2013 بالدرجة الثانية، وكنت أطمح إلى مواصلة مشواري الكروي، إلا أن الإصابة بالرباط الصليبي تجددت، فاتخذت قراري بالابتعاد واعتزال الكرة لاعبا".وزاد: "لا أنسى تمثيلي فريق جامعة الإسراء خلال فترة دراستي، والذي عشت معه ذكريات لا تنسى تحت قيادة طيب الذكر المدرب ناصر حسان، حيث مثلت فريق الجامعة بين العامين 2005 و2010، وخضنا منافسات محلية، واستضفنا بطولة الجامعات العربية التي توجنا بلقبها، وحصلت على كأس هداف البطولة، ولعبت إلى جانب زملاء أعزاء أبرزهم لاعب الفيصلي والمنتخبات الوطنية سمعان هلسة".التدريب شغفيوبين أبو رياش، أنه اتجه للتدريب الذي وجد فيه شغفه الكروي، قائلا: "رغم أن التدريب مهنة المتاعب وحرق الأعصاب، إلا أنها تخاطب روح التحدي والمغامرة لدي، لذا سجلت بالدورات التدريبية الآسيوية، وبعدها حصلت أيضا على دورة المنظمة الألمانية (GIZ) في التدريب بالتعاون مع الاتحاد الألماني لكرة القدم، إلى جانب دورة الإصابات الرياضية من اتحاد الكرة، وأهلت نفسي لدخول المعترك التدريبي، وقبل ذلك خضت تجارب معايشة في تدريب فرق شباب الأردن، على صعيد الفئات العمرية والفريق الأول، واستفدت كثيرا من العمل إلى جانب عيسى الترك وجمال محمود".وأردف: "بدأت التدريب في العام 2017، من خلال أكاديمية شباب الأردن، ووقتها قدت الصغار في بطولة الأكاديميات العربية التي جرت في مصر، وخطفنا اللقب، وبعدها تنقلت بتدريب فرق الفئات العمرية في نادي شباب الأردن، لكن تجربتي الحقيقية كانت ضمن الجهاز الفني للفريق الأول 2018، إلى جانب المدربين القديرين محمود الحديد ووسيم البزور".وواصل قائلا: "بقيت مهنة المتاعب تأسرني، وشدني الحنين إلى البيت الأهلاوي من جديد، بصفتي مدربا عاما للفريق في الموسم 2020، وخلال فترة عملي ولعشقي العمل مع المواهب الفتية، عملت ضمن الأجهزة الفنية لمؤسسة "خطوات" ومبادراتها في المناطق الأقل حظا، وبقيت أقدم خدماتي التدريبية لنادي منطقتي التعاون، من خلال إدارة النشاط الرياضي بالنادي، وقيادة فرقه الكروية وفريق الصالات".واستطرد أبو رياش: "تسملت قيادة فريق الوحدة مديرا فنيا في الموسم 2021، وكنت قريبا من الصعود بالفريق إلى دوري الدرجة الثانية، ودربت منتخب المستقبل لدى اتحاد الكرة 2022، وكذلك تسملت قيادة فريق الطالبية في الموسم 2022-2023، وكنا على بعد خطوة من تحقيق حلم المنطقة الذي طال انتظاره لأكثر من 27 عاما، بالصعود إلى الدرجة الثانية لكن لم يحالفنا الحظ، وخسرنا بالركلات الترجيحية أمام حريما، وبعدها مباشرة تسلمت قيادة الفريق النسوي لفريق عمان (FC) في بطولة الأندية الأردنية السعودية التي اختتمت مؤخرا في عمان، وحل فريقنا وصيفا للبطل".أجمل المحطاتوعن أجمل محطاته التدريبية خلال مسيرته وهو ابن 37 عاما حاليا، قال أبو رياش: "كل محطة تدريبية جميلة بحلوها ومرها، وأستفيد منها في خبراتي التراكمية التي تزيد من دافعي وحافزي في رحلة التحديات، لكن أجد تجربتي في نادي الطالبية ضمن منافسات الدرجة الثالثة من المحطات الأروع في مسيرتي التدريبية، حيث اجتهاد مجلس الإدارة، والتفت الجماهير حول الفريق، حتى وصل تعداد الجماهير الحاضرة للمباراة الفاصلة أمام حريما على بطاقة الصعود للدرجة الثانية، إلى ما يزيد على 5000 متفرج، وتأثرت لوداعنا الحزين بفارق ركلات الترجيح، وكنت أمني النفس بإسعاد الجماهير وتحقيق حلم الصعود الذي طال انتظاره، وقدمت اعتذاري لمجلس الإدارة وجماهير الطالبية الذي أعتز بتدريبه وسبق أن مثلته لاعبا".وزاد: "اقتربنا مع فريق سيدات نادي عمان FC من لقب بطولة الأندية الأردنية السعودية، لكن لم يحالفنا الحظ، ونهنئ مواطننا فريق الاتحاد الذي توج باللقب، لكننا بشهادة المتابعين، قدمنا كرة متطورة، وتفوقنا على جميع الأندية السعودية المشاركة، رغم أنني استلمت الفريق للتو ولعبنا بـ14 لاعبة طيلة المنافسات التي اتصفت بالقوة والندية".وعن طموحه في مجال التدريب خلال الفترة المقبلة، قال أبو رياش: "أوجه بوصلة طموحاتي نحو الحصول على شهادة البرو التدريبية، لأطارد أحلامي وأوسع رقعتها محليا وخارجيا، في الوقت الذي أطمح فيه إلى نيل فرصتي في التواجد ضمن الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، والمساهمة بتحقيق إنجاز غير مسبوق للكرة الأردنية".تفاؤل كبيروأبدى أبو رياش تفاؤله بقيادة المدرب المغربي الحسين عموته للمنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، موضحا: "يملك المغربي عموتة الخبرة الميدانية والسيرة الذاتية الكبيرة، وتابعت أدق تفاصيل المدربين المحليين والمحترفين والمباريات الرسمية لأندية المحترفين، لذا أجد خياراته لمباراتي النرويج وأذربيجان التحضيريتين، منطقية إلى حد كبير، متمنيا له التوفيق خلال الاستحاقات المقبلة".وختم: "يملك المنتخب الوطني بعناصره الأبرز فرديا وجماعيا، فرصة كبيرة للذهاب بعيدا في نهائيات آسيا التي تقام في قطر، وأنا متفائل أيضا بقدرة النشامى على تحقيق إنجاز تاريخي في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026".