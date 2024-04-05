أبو رياش: منتخب الشابات يضع لقب "غرب آسيا" نصب عينيه

مصطفى بالو

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عمان - يؤمن مدرب منتخب الشابات لكرة القدم حسام أبو رياش، بقدرة الفريق على تقديم عروض مميزة في الاستحقاقات المقبلة، بفضل وفرة العناصر المميزة في صفوفه.ويخوض منتخب الشابات لقاءين وديين أمام لبنان، يومي 24 و27 نيسان (إبريل) الحالي، ضمن تحضيراته للاستحقاقات المقبلة، حيث يتدرب بقيادة أبو رياش، في وجبات تدريبية أسبوعية تقام على ملعب البولو.ورد أبو رياش على استفسارات "الغد"، قائلا: "لدينا مواهب شابة تتسلح بالمعنويات العالية والإمكانات البدنية والفنية، واللاعبات أبدين التزاما وحماسا كبيرين في التدريبات، حيث يضم المنتخب الوطني 24 لاعبة، منهن من تواجد في صفوف المنتخب في فترات سابقة، وأخريات كشفت مباريات فئتهن عن قدراتهن خلال الفترة الماضية".وأضاف: "كان من المفترض أن تقام بطولة ودية تحضيرية في عمان مطلع الشهر الحالي، لكن التزام المنتخبات العربية حال دون ذلك، وتشمل خطة الإعداد العديد من المعسكرات واللقاءات الودية خلال الفترة المقبلة، ونجد اللقاءين الوديين أمام المنتخب اللبناني الشقيق، فرصتين جيدتين، لتقييم المستوى العام ومراقبة الأخطاء، والعمل على علاجها، وتعزيز الإيجابيات، ويغلفنا التفاؤل خلال الفترة المقبلة، مقدرين الدعم والاهتمام من قبل المعنيين في اتحاد الكرة".وحول أهم الاستحقاقات التي سيخوضها منتخب الشابات خلال العام الحالي، أجاب أبو رياش: "سيخوض المنتخب الوطني استحقاقين مهمين هذا العام؛ الأول في بطولة غرب آسيا، والثاني خوض غمار التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى النهائيات، وننظر إلى كليهما ببالغ الأهمية".وتابع: "نطمح لانتزاع لقب بطولة غرب آسيا، التي حلينا فيها بالمركز الثاني العام الماضي، ونوجه بوصلتنا نحو التأهل إلى النهائيات القارية، ونملك الحافز والدعم والاهتمام، ونطمح لأن تكون المناسبتان انطلاقة حقيقية، فيها إنجازات نوعية لمنتخب الشابات".من ناحية ثانية، تحدث أبو رياش عن أهمية إنجاز المنتخب الوطني الأول للرجال، بحلوله ثانيا في كأس آسيا الأخيرة، وانعكاسات الإنجاز على الكرة النسوية، وقال: "بالتأكيد نفتخر بإنجاز النشامى التاريخي، والذي يشكل حافزا كبيرا للكرة الأردنية على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية لكلا الجنسين، ونعمل في منتخب الشابات في حلقة متكاملة، تبحث عن الحضور والتميز للكرة الأردنية، والإنجاز الأخير شكل دافعا معنويا كبيرا للاعبات، خصوصا بعد الاستقبال الشعبي الكبير، والتكريم الملكي الرفيع، إلى جانب المكافآت المحفزة التي تزيد من رغبة اللاعبين واللاعبات في المنتخبات الوطنية، في زيادة حصيلة إنجازات الكرة الأردنية".وتطرق أبو رياش إلى مواضيع أخرى، مثل مباراة الفيصلي والوحدات الأخيرة في دوري المحترفين والتي انتهت بفوز الأول بثنائية نظيفة، حيث قال: "قدم الوحدات شوطا جيدا وأهدر فرصا، والفيصلي عزز تقدمه في الشوط الثاني وعرف كيف يخرج فائزا، ما يجعله في دائرة المنافسة".وتناول أبو رياش أيضا، تميز المدربات واللاعبات المحترفات في الكرة النسوية السعودية، بقوله "تألق اللاعبات في الدوري النسوي السعودي يثلج صدورنا، مما يؤكد أن الكرة النسوية الأردنية تملك الكثير ويؤكد جودة اللاعبات والمدربات".