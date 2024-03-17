الأحد 17 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

المدير الفني للمنتخب الأولمبي يكشف عن اختبار لاعبين جدد من أميركا الشمالية

أبو زمع لـ"الغد": هدفنا التأهل للأولمبياد.. و"غرب آسيا" بروفة مثالية للنهائيات

المدير الفني للمنتخب الأولمبي عبد الله أبو زمع يتحدث للزميل مهند جويلس - (الغد)
المدير الفني للمنتخب الأولمبي عبد الله أبو زمع يتحدث للزميل مهند جويلس - (الغد)
 أكد المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 23 عاما عبد الله أبو زمع، أن الهدف واضح منذ تسلمه مهمة تدريب المنتخب الأولمبي، وذلك من خلال التأهل لدورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في باريس الصيف المقبل، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الكرة الأردنية.اضافة اعلان
وبين أبو زمع في حديث خاص لـ"الغد"، أن الوصول للأولمبياد يحتاج إلى مجهود مضاعف من قبل المنظومة بأكملها، إلى جانب التوفيق من اللاعبين داخل أرضية الملعب، مؤكدا أن اتحاد الكرة وفر الظروف كافة، لنجاح هذا الفريق الذي يضم مواهب متميزة تستحق الإنجاز حسب وصفه.
وأضاف: "لا شك أن إنجاز منتخب الرجال في كأس آسيا مؤخرا وضع الجهاز الفني للأولمبي تحت ضغط مضاعف من أجل السير على الخطا نفسها، إلا أنه بالوقت ذاته أعطى اللاعبين دافعا وثقة من أجل تحقيق الإنجاز وخطف إحدى بطاقات التأهل، ونقوم بالبناء على هذا الأمر لتحقيق الإنجاز".
ولفت أبو زمع، إلى أن المجموعة التي جاء فيها المنتخب الوطني في النهائيات الآسيوية صعبة، حيث وقع في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قطر المستضيفة، وأستراليا وإندونيسيا، موضحا أن المنتخب سيخوض معسكرا وديا قبل البطولة بأسبوع يلتقي من خلاله منتخبي الصين وفيتنام يومي 7 و9 من شهر نيسان (أبريل) المقبل.
وزاد: "كنت أتمنى أن تستمر فترة التحضير من بطولة غرب آسيا إلى النهائيات، من أجل التواجد مع اللاعبين لأطول فترة ممكنة، إلا أننا نراعي ظروف الأندية باستعادة لاعبيها واستئناف جولتين بدوري المحترفين".
ويقص "الأولمبي" شريط المشاركة في البطولة القارية للمرة السادسة في تاريخه بمقابلة أستراليا في 15 من شهر نيسان (أبريل) المقبل، قبل لقاء قطر في 18 من الشهر ذاته، على أن يختتم مشواره بالدور الأول بمواجهة إندونيسيا في 21 من الشهر نفسه، علما بأن أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة يتأهلون بشكل مباشر للأولمبياد، وخوض المنتخب صاحب المركز الرابع مباراة فاصلة مع رابع قارة أفريقيا منتخب غينيا.
وغادر المنتخب الوطني مساء أمس إلى مدينة الإحساء للمشاركة في بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية بنسختها الخامسة، حيث سيواجه المنتخب السعودي يوم بعد غد بربع النهائي، علما بأن الفائز من المواجهة يلتقي الفائز من مواجهة كوريا الجنوبية وتايلند في نصف النهائي، والخاسران من المباراتين يلتقيان في مباراة تحديد بقية المراكز.
وخاض "الأولمبي" عددا من المباريات الودية مؤخرا آخرها أمام الحسين إربد عصر الأمس على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب، إلى جانب مواجهة منتخب الرجال الجمعة الماضية على ستاد عمان الدولي، وانتهت بالتعادل من دون أهداف.
وتابع أبو زمع: "تعد بطولة غرب آسيا فرصة جيدة لنا للاستعداد والتحضير لكأس آسيا، وستكون بطولة بالنسبة لنا استعدادية وتنافسية، وراض عن فترة التحضير بشكل عام، وأتمنى أن نصل إلى نهائيات آسيا بصفوف مكتملة".
وأوضح مدرب الأولمبي، أن تدريبات المنتخب الأخيرة في عمان شهدت اختبار اللاعبين، عبد الله حبوش وأحمد أبو غوش، واللذان يلعبان في الولايات المتحدة الأميركية وكندا على التوالي، موضحا بأنهما بجاهزية فنية غير كاملة نظرا لتوقف المنافسات هناك، وارتأى الجهاز الفني تجربتهما للمستقبل".
وواصل: "قمنا باستدعاء الحارس مراد الفالوجي بسبب توجه أحمد جعيدي للمنتخب الأول الذي سيخوض مباراة في تصفيات كأس العالم مع باكستان، على أن ينضم للمنتخب خلال أحداث البطولة، والقائمة جاهزة وعلى أهبة الاستعداد لتقديم مستوى مميز في غرب آسيا، ونسعى إلى زيادة مستوى الانسجام بين اللاعبين قبل النهائيات نظرا لعدم التجمع منذ فترة طويلة".
وشدد أبو زمع على التأثير الذي فرضه غياب 3 لاعبين بسبب الإصابة وهم: هايل الذيابات، مهند العرامشة وأمين الشناينة، نظرا لقيمتهم الفنية مع المنتخب وفرقهم، موضحا أن بقية اللاعبين قادرين على سد الفراغ الذي سيخلفه كل لاعب بمكانه، مع الذكر أن المهاجم رزق بني هاني بدأ بالتدريبات الجماعية مؤخرا.
وأردف: "جربت اللاعبان عامر جاموس وعرفات الحاج في مركز الظهير الأيمن بعد إصابة الذيابات، وجاموس أظهر حضورا طيبا في هذا المركز، ومن الممكن أن نلعب بأسلوب مغاير في الفترة المقبلة بحسب الحاجة، وأعد الجميع أن نقدم أفضل ما لدينا لإسعاد الجماهير الأردنية".
وتضم قائمة "الأولمبي" لـ "غرب آسيا" كلا من: أحمد جعيدي، أنطون عوض، أسامة الكواملة، مراد الفالوجي، دانيال عفانة، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، فيصل أبو شنب، بهاء الشملتي، يوسف حسان، محمد أبو النادي، محمد كحلان، عون المحارمة، بشار الذيابات، عمر صلاح، محمد أبو طه، أحمد السلمان، علي العزايزة، عارف الحاج، سيف بشابشة، سيف درويش، وسيم الريالات، عامر جاموس، رزق بني هاني، مالك علان، بكر كلبونة ومهند أبو طه.
ومنذ أن تسلم أبو زمع مهمة قيادة "الأولمبي" أواخر العام الماضي، خاض المنتخب تحت قيادته مباريات أمام فرق خارجية بواقع 18 مباراة، تمكن من الفوز في 9 مباريات، مقابل التعادل في 6 مباريات، والخسارة في 3 مباريات، إذ سجل المنتخب 28 هدفا واستقبلت شباكه 12 هدفا.
وجاءت مباريات المنتخب كالآتي بحسب التسلسل الزمني في المباريات الودية: فوز على فلسطين (1-0)، تعادل مع فلسطين (0-0)، تعادل مع نادي الرفاع الشرقي البحريني (0-0)، فوز على البحرين (1-0)، تعادل مع البحرين (1-1)، فوز على لبنان (1-0)، وفوز آخر على لبنان (3-0)، فوز على فلسطين (2-1)، وتعادل مع فلسطين (1-1)، وتعادل مع العراق (2-2)، وفوز على الإمارات (2-1)، وتعادل مع إيران (0-0)، وفوز على بروناي دار السلام (9-0)، وفوز على سلطنة عمان (1-0)، وفوز على سورية (2-0)، وخسر من مصر (1-3)، وخسر من السعودية (1-2)، وخسر من قطر (0-1).
كما خاض "الأولمبي" خلال الفترات الطويلة الماضية، العديد من المباريات الودية مع الفرق المحلية والمنتخبات الوطنية، إلا أنها لا تدخل بسجل مباريات المنتخب سواء في فترات التوقف الدولية، أو المباريات الودية غير المعتمدة.
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