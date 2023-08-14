أبو شنب: مصيري مجهول مع شباب الأردن.. وأبو زمع طور شخصيتي

مهند جويلس

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عمان - لفت الظهير الأيسر لفريق شباب الأردن فيصل أبو شنب، إلى أن مصيره مع "أسود غمدان" مجهول وغير واضح حتى اللحظة، بعد تراجع نتائج ومستوى الفريق في البطولات المحلية، إذ تلقى الفريق خسارتين في أول جولتين ببطولة دوري المحترفين.وبين أبو شنب في مقابلة خاصة لـ "الغد"، أن هناك جلسات بينه وبين إدارة ناديه، من أجل الوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين لمغادرة أسوار النادي، علما بأن عقده يمتد حتى نهاية الموسم الكروي الحالي 2023-2024، مع التزامه بتدريبات الفريق اليومية.وأضاف: "وضع شباب الأردن في الفترة الحالية صعب جدا، نظرا لمغادرة أبرز عناصر الفريق وعدم تعويضهم بلاعبين آخرين في المستوى ذاته، وغالبية اللاعبين الذين يمثلون قائمة الفريق لا يمتلكون تجارب كافية نظرا لصغر أعمارهم مقارنة ببقية لاعبي البطولة".وأشار أبو شنب البالغ من العمر 22 عاما، إلى أن شباب الأردن مهدد بالهبوط لدوري الدرجة الأولى في حال استمرار الأداء والنتائج على ما هي عليه، وفي حالة عدم فك الحرمان والتعاقد مع لاعبين بين مرحلتي الذهاب والإياب من البطولة، مفيدا بأن ضعف شعبية النادي تجعل الأضواء غير مسلطة على مشاكله رغم وجود خامات وإمكانيات مميزة حسب وصفه.وتابع: "تلقيت عروضا عدة في الفترات الماضية، وتحديدا بعد بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية في العراق، حيث حصلت على جائزة أفضل لاعب في مباراة الإمارات التي منحتنا بطاقة العبور للمربع الذهبي، وارتباطي مع شباب الأردن كان سببا في عدم الاحتراف بالدوري الإماراتي بعد مفاوضات توقفت قبل دخولها في مرحلة رسمية".وبدأ أبو شنب مسيرته الكروية مع الفئات العمرية للنادي الفيصلي، بعد مسيرة من اللعب في الأكاديميات الكروية، إذ نال إعجاب المدرب محمد الفاعوري الذي ضمه لـ "الأزرق"، ليمثل جميع فئاته العمرية وصولا للفريق الأول، الذي لم يمثله بسبب خلافات بسيطة، حيث فضل وقتها ترك النادي والتوقيع لشباب الأردن.وقال: "تمكنت خلال الموسم الحالي من تسجيل 3 أهداف ببطولة الدرع وآخر ببطولة غرب آسيا، والسبب يعود للمدير الفني للمنتخب الأولمبي الوطني عبد الله أبو زمع، والذي طور من شخصيتي داخل الملعب من الناحيتين الدفاعية والهجومية، وأدين له بالفضل الكبير في بروز اسمي على الصعيد المحلي بالآونة الأخيرة".وأكد أبو شنب، أن الأردن يعاني من عدم وجود لاعبين كثر بمركز الظهير الأيسر، والدليل على ذلك تواجد لاعب واحد في القوائم الأخيرة للمنتخب الوطني الأول، هو لاعب العهد اللبناني محمد أبو حشيش، مبديا إعجابه بأفضل اللاعبين الذين شغلوا هذا المركز على الصعيد المحلي سابقا، المدرب الحالي خالد سعد.واستطرد: "يمتلك المنتخب الأولمبي رغبة كبيرة في تحقيق حلم الجماهير ببلوغ دورة الألعاب الأولمبية للمرة الأولى في تاريخه، حيث سنبدأ من خلال التصفيات التي نستضيفها في عمان الشهر المقبل، ومشاركتنا في غرب آسيا لم تكن ملبية للطموح بعد فشلنا في نيل اللقب، حيث كان منتخبنا الأقل تحضيرا من بين المنتخبات المشاركة".وأوضح أبو شنب، أن لاعبي "الأولمبي" حاليا يمتلكون إمكانيات فنية كبيرة تجعلهم من بين أكثر المنتخبات الآسيوية المرشحة للذهاب بعيدا في البطولة القارية، إضافة إلى وجود مدرب مميز قادر على وضع بصمته في اللحظة المناسبة، مشيرا إلى أن عدم الخسارة في أي مباراة تحت قيادة أبو زمع لغاية الآن أمر يدفع للتفاؤل في تحقيق الإنجازات.وختم حديثه: "طموحي كأي لاعب محلي هو الاحتراف في أفضل الأندية الخارجية سواء في الخليج أو أوروبا، ولدي تصميم وعزم كبيران بالوصول إلى هدفي، إلى جانب تمثيل المنتخب الوطني الأول المقبل على تحديات مهمة وصعبة".