الإثنين 14 آب 2023
النسخة المطبوعة

أبو شنب: مصيري مجهول مع شباب الأردن.. وأبو زمع طور شخصيتي

لاعب شباب الأردن فيصل أبو شنب (يمين) يتسابق على الكرة مع لاعب الحسين إربد منذر أبو عمارة - (من المصدر)
لاعب شباب الأردن فيصل أبو شنب (يمين) يتسابق على الكرة مع لاعب الحسين إربد منذر أبو عمارة - (من المصدر)
عمان - لفت الظهير الأيسر لفريق شباب الأردن فيصل أبو شنب، إلى أن مصيره مع "أسود غمدان" مجهول وغير واضح حتى اللحظة، بعد تراجع نتائج ومستوى الفريق في البطولات المحلية، إذ تلقى الفريق خسارتين في أول جولتين ببطولة دوري المحترفين.اضافة اعلان
وبين أبو شنب في مقابلة خاصة لـ "الغد"، أن هناك جلسات بينه وبين إدارة ناديه، من أجل الوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين لمغادرة أسوار النادي، علما بأن عقده يمتد حتى نهاية الموسم الكروي الحالي 2023-2024، مع التزامه بتدريبات الفريق اليومية.
وأضاف: "وضع شباب الأردن في الفترة الحالية صعب جدا، نظرا لمغادرة أبرز عناصر الفريق وعدم تعويضهم بلاعبين آخرين في المستوى ذاته، وغالبية اللاعبين الذين يمثلون قائمة الفريق لا يمتلكون تجارب كافية نظرا لصغر أعمارهم مقارنة ببقية لاعبي البطولة".
وأشار أبو شنب البالغ من العمر 22 عاما، إلى أن شباب الأردن مهدد بالهبوط لدوري الدرجة الأولى في حال استمرار الأداء والنتائج على ما هي عليه، وفي حالة عدم فك الحرمان والتعاقد مع لاعبين بين مرحلتي الذهاب والإياب من البطولة، مفيدا بأن ضعف شعبية النادي تجعل الأضواء غير مسلطة على مشاكله رغم وجود خامات وإمكانيات مميزة حسب وصفه.
وتابع: "تلقيت عروضا عدة في الفترات الماضية، وتحديدا بعد بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية في العراق، حيث حصلت على جائزة أفضل لاعب في مباراة الإمارات التي منحتنا بطاقة العبور للمربع الذهبي، وارتباطي مع شباب الأردن كان سببا في عدم الاحتراف بالدوري الإماراتي بعد مفاوضات توقفت قبل دخولها في مرحلة رسمية".
وبدأ أبو شنب مسيرته الكروية مع الفئات العمرية للنادي الفيصلي، بعد مسيرة من اللعب في الأكاديميات الكروية، إذ نال إعجاب المدرب محمد الفاعوري الذي ضمه لـ "الأزرق"، ليمثل جميع فئاته العمرية وصولا للفريق الأول، الذي لم يمثله بسبب خلافات بسيطة، حيث فضل وقتها ترك النادي والتوقيع لشباب الأردن.
وقال: "تمكنت خلال الموسم الحالي من تسجيل 3 أهداف ببطولة الدرع وآخر ببطولة غرب آسيا، والسبب يعود للمدير الفني للمنتخب الأولمبي الوطني عبد الله أبو زمع، والذي طور من شخصيتي داخل الملعب من الناحيتين الدفاعية والهجومية، وأدين له بالفضل الكبير في بروز اسمي على الصعيد المحلي بالآونة الأخيرة".
وأكد أبو شنب، أن الأردن يعاني من عدم وجود لاعبين كثر بمركز الظهير الأيسر، والدليل على ذلك تواجد لاعب واحد في القوائم الأخيرة للمنتخب الوطني الأول، هو لاعب العهد اللبناني محمد أبو حشيش، مبديا إعجابه بأفضل اللاعبين الذين شغلوا هذا المركز على الصعيد المحلي سابقا، المدرب الحالي خالد سعد.
واستطرد: "يمتلك المنتخب الأولمبي رغبة كبيرة في تحقيق حلم الجماهير ببلوغ دورة الألعاب الأولمبية للمرة الأولى في تاريخه، حيث سنبدأ من خلال التصفيات التي نستضيفها في عمان الشهر المقبل، ومشاركتنا في غرب آسيا لم تكن ملبية للطموح بعد فشلنا في نيل اللقب، حيث كان منتخبنا الأقل تحضيرا من بين المنتخبات المشاركة".
وأوضح أبو شنب، أن لاعبي "الأولمبي" حاليا يمتلكون إمكانيات فنية كبيرة تجعلهم من بين أكثر المنتخبات الآسيوية المرشحة للذهاب بعيدا في البطولة القارية، إضافة إلى وجود مدرب مميز قادر على وضع بصمته في اللحظة المناسبة، مشيرا إلى أن عدم الخسارة في أي مباراة تحت قيادة أبو زمع لغاية الآن أمر يدفع للتفاؤل في تحقيق الإنجازات.
وختم حديثه: "طموحي كأي لاعب محلي هو الاحتراف في أفضل الأندية الخارجية سواء في الخليج أو أوروبا، ولدي تصميم وعزم كبيران بالوصول إلى هدفي، إلى جانب تمثيل المنتخب الوطني الأول المقبل على تحديات مهمة وصعبة".
image (7)

رونالدو يغيب عن أولى مباريات النصر في الدوري السعودي منذ2 ساعة

F3gXEEcX0AIWIbC

بداية مثالية للهلال والاتحاد في الدوري السعودي منذ2 ساعة

epa_soccer_2023-08_2023-08-13_2023-08-13-10798843_epa

كلوب: لا تهمني أرقام صلاح القياسية منذ4 ساعة

23

موهبة مصرية جديدة تنضم للدوري الإنجليزي منذ4 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
ستاد الملك عبد الله الثاني في القويسمة - (من المصدر)

"ستاد القويسمة" مرشح لاستضافة بطولة أندية الأردن والسعودية للسيدات

منذ2 ساعة
مدخل غرف ملعب الهاشمي -(من المصدر)

ملعب الهاشمي يحتاج للصيانة.. والأمانة ترد على المطالب

منذ2 ساعة
لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو للناشئين ميسر الدهامشة - (من المصدر)

منتخبات "التايكواندو" تعلن جاهزيتها للاستحقاقات المقبلة

منذ2 ساعة
المدير الفني لفريق الأهلي عماد رشاد - (من المصدر)

رشاد: الأهلي يعاني من غياب الملاعب العشبية.. والحسين ظهر بشخصية البطل

منذ2 ساعة
نموذج لسيارة سباقات واقعية للقيادة عن بعد-(من المصدر)

الذكاء الاصطناعي يغزو سباقات السيارات في الشرق الأوسط

منذ2 ساعة
عدد من اعضاء وفد الوحدات قبل سفره إلى دبي -(من المصدر)

الوحدات يلاقي أهلي دبي بملحق دوري أبطال آسيا

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

أين هو مشروع الأردن؟

ماهر أبو طير |اليوم

مصطلحات شتى.. والمرأة هي الضحية!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

المطلوب لزيادة الصادرات الوطنية

سلامة الدرعاوي |اليوم

كلمة بمثابة النار وأخرى بمثابة النور وأثر كلتيهما ظاهر

تهاني روحي |اليوم

تواجدنا في كأس العالم

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

طوق الياسمين

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
1692008694163791500

‏النيجر ترفض النظام القائم على القواعد‏

ترجمات | منذ2 ساعة
مقاتلة روسية تحلق قرب مسيّرة أميركية في الاجواء السورية في 23 تموز (يوليو) - (أرشيفية)

ردع التصعيد الأفقي الروسي في سورية

ترجمات |13 آب 2023
الملكة ماري من مودينا مع الأمير جيمس ستيوارت، بريشة بينيديتو جيناري الثاني، 1690 – (المصدر)

‏كيف غيرت نظريات المؤامرة مجرى التاريخ؟‏

ترجمات |13 آب 2023
مؤيدون لفلسطين يطالبون بإنهاء الفصل العنصري لإسرائيل - (أرشيفية)

"ديمقراطية" الأبارتايد

ترجمات |12 آب 2023
البروفيسور آفي شلايم أثناء إلقاء محاضرة - (أرشيفية)

مقتطف من كتاب آفي شلايم.. "ثلاثة عوالم، مذكرات عربي يهودي" (2-1)

ترجمات |11 آب 2023
نيجيريون مؤيدون للمجلس العسكري في مظاهرة أمام السفارة الفرنسية في نيامي - (المصدر)

"ليس انقلابا آخر كالمعتاد": ما الذي يحدث في النيجر؟

ترجمات |09 آب 2023
 