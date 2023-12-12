أبو طبيخ يؤكد تطور "المصارعة الرومانية" ويتحلى بواقعية "التأهيل الأولمبي"

خالد تيسير العميري

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يرى المدير الفني للمنتخب الوطني للمصارعة الرومانية يحيى أبو طبيخ، أن حلول المنتخب الوطني بالمركز الثالث في المجموع العام للبطولة العربية، يعكس مدى التطور الملحوظ ويعزز المكانة التي باتت تحظى بها اللعبة بين نظيراتها من الدول العربية.وأحرز المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية 4 ميداليات ملونة (ذهبية وفضيتان وبرونزية) في البطولة العربية التي اختتمت فعالياتها مؤخرا في العاصمة العراقية بغداد، حيث نجح اللاعب سلطان علي ضامن بإحراز الميدالية الذهبية لوزن (82 كغم)، وفاز اللاعبان صهيب الحسنات وزن (63 كغم) وعمرو عبدالفتاح وزن (77 كغم) بميداليتين فضيتين، في الوقت الذي ظفر فيه اللاعب عمر ضراغمة بالميدالية البرونزية لوزن (72 كغم).ويقول أبو طبيخ في بداية حديثه لـ (الغد): "قارعنا أبطالا معروفين على مستوى اللعبة في البطولة العربية، وهذا يعكس التطوير الملحوظ للاعبي الخبرة الكبار"، لافتا أن مشاركة اللاعبين الشباب جاءت لإكسابهم مزيدا من الخبرات من خلال زيادة الإحتكاك مع لاعبي الدول المجاورة ورفع درجة الثقة بقدراتهم.وحول التأهيل الأولمبي ومدى قدرة المصارعة الرومانية على التواجد في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، يؤكد: "سنشارك باللاعب سلطان علي ضامن وربما ننافس بلاعب آخر، حظوظنا في التأهل الأولمبي ستكون مرهونة بتصاعد أداء اللاعب ونتائجه في المعسكرات والبطولات المقبلة".وستقام بطولة آسيا للرجال في الفترة من 11 إلى 16 نيسان "أبريل" المقبل في قيرغستان، وتتبعها بطولة آسيا التأهيلية بنفس المكان في الفترة 19 إلى 21 من الشهر ذاته، ويسبق البطولتين إقامة بطولة تصنيفية تحظى بمشاركة نخبة من نجوم العالم، حيث يقول أبو طبيخ في هذا الصدد: "البطولتان التصنيفية والآسيوية ستمنحنا في الجهاز الفني للمصارعة الرومانية، الذي يضم إلى جانبي المدرب إبراهيم عرعر، مؤشرات حقيقية حول مدى جاهزية وقدرة اللاعب في المنافسة على التأهل".ويسعى المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية لإعداد اللاعبين، أحمد أبو العدس وصهيب الحسنات ويزن الحسنات ومحمد المحسيري وعمر ضراغمة ويحيى حسين أبو طبيخ، للظهور بصورة جيدة في بطولة آسيا تحت 23 عاما، وإكسابهم خبرات الوقوف على البساط ورفع مستوى الاحتكاك لديهم.ورحب أبو طبيخ بجهود اتحاد المصارعة في استضافة معسكر تدريبي مشترك مع لاعبي منتخبات أوكرانيا ورومانيا وبلغاريا للفئتين تحت 15 و17 عاما في نيسان (أبريل) المقبل، لافتا: "هذا النوع من المعسكرات الداخلية يساهم بتنشيط الفئات العمرية لدينا ويكسبهم الخبرات والاحتكاك مع لاعبين بمستويات عالية"، مشددا أن هذا المعسكر هو الأول من نوعه في المملكة.من جانبه، أكد المدرب الوطني واللاعب الأسبق صالح زريقات - والذي يشغل حاليا منصب رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد العربي للمصارعة - على نجاح البطولة العربية في الجانبين التنظيمي والفني مع وجود لاعبين منافسين من دول الجزائر والعراق وتونس، مشيدا بالتطور الملحوظ على المصارعة الرومانية في الأردن.واستطرد: "الارتقاء بلعبة المصارعة يكون من خلال ديمومة المعسكرات الداخلية والخارجية والمشاركة في العديد من البطولات العربية والإقليمية، فضلا عن خلق الحوافز أمام اللاعبين الذين يمتلكون خامات وجودة عالية للاستثمار بهم".ويرى زريقات، أن المصارعة الرومانية تواصل تحقيق النجاحات على المستويين العربي والآسيوي، خاصة وأن الأردن يمتلك في رصيده 7 ميداليات ملونة بقارة آسيا، فيما يقتصر رصيد إنجازاته في "الحرة" على الصعيد العربي، مؤكدا أن المصارعة الحرة يمكن لها اعتلاء منصة التتويج الآسيوية أسوة بنظيرتها "الرومانية" من خلال إعداد خطة طويلة المدى - حال امتلاكهم لاعبا موهوبا - مثمنا في الوقت ذاته الجهود التي يبذلها رئيس اتحاد المصارعة م.محمد العواملة للارتقاء باللعبة نحو الأفضل.