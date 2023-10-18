الأربعاء 18 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أبو طبيخ يحرز "برونزية" المصارعة الحرة في بطولة العالم للأساتذة

يحيى-أبو-طبيخ
اللاعب الأسبق ومدرب المنتخب الوطني للمصارعة يحيى أبو طبيخ
عمان – أحرز اللاعب الأسبق ومدرب المنتخب الوطني للمصارعة، يحيى أبو طبيخ، الميدالية البرونزية في بطولة العالم للأساتذة، والتي تحتضنها مدينة "أثينا" اليونانية وتستمر حتى 23 من تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.اضافة اعلان
وفاز أبو طبيخ ببرونزية المصارعة الحرة لوزن (100 كغم)، على أن ينتقل للمنافسة على ذهبية المصارعة الرومانية، في البطولة التي تشهد مشاركة نحو 900 لاعب يمثلون أكثر من 60 دولة، ومن المقرر أن يكون المدرب واللاعب الأسبق صالح زريقات، بدأ مشواره في وقت متأخر من يوم أمس، ضمن منافسات وزن (130 كغم).
وتمنى الحساب الرسمي لاتحاد المصارعة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، التوفيق للمدربين في مشاركتهما الثانية تواليا ببطولة العالم للأساتذة في اليونان، حيث نشر مدونة قال فيها: "بالتوفيق للأبطال نحو الذهب".   
وكان زريقات وأبو طبيخ، شاركا في بطولة العالم للأساتذة "اللاعبين القدامى" التي أقيمت في الربع الأخير من العام الماضي بمدينة "بلوفديف" البلغارية، حيث أحرز زريقات وأبو طبيخ الميدالية الذهبية في المصارعة الرومانية، كما حصلا على الميدالية الفضية في منافسات المصارعة الحرة.
ويتصدر اللاعب الأسبق صالح زريقات، صورة "بوستر" الحساب الرسمي للاتحاد الدولي للمصارعة خلال خوضه مباراة سابقة مع اللاعب الأميركي جورج برو، مشيرا في هذا الصدد: "شعور جميل أن تتصدر صورتي الغلاف الرسمي للإعلان عن بطولة العالم للأساتذة، وكوني اللاعب العربي الوحيد الذي تم اختياره في إعلان البطولة، فإن ذلك سيضاعف من مسؤوليتي نحو الحفاظ على اللقب".
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