الثلاثاء 12 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أبو عواد: عودة الجزيرة إلى "المحترفين" تفرض التخطيط المبكر

فريق الجزيرة لكرة القدم - ( من المصدر)
فريق الجزيرة لكرة القدم - ( من المصدر)
 أكد نائب رئيس نادي الجزيرة د. وائل أبو عواد، أن روح الفريق إداريا وفنيا ساهمت بتحقيق هدف العودة إلى مكاننا الطبيعي بين الكبار، منوها إلى أن ما تحقق رغم اجتهاد منظومة الفريق واهتمام ودعم مجلس الإدارة، لا يمكن وصفه بالإنجاز قياسا بعراقة النادي وما قدمه الجزيرة من نجوم للكرة الأردنية، مشيرا إلى أن الإنجاز الحقيقي، يتلخص بالتخطيط من الآن إلى تجاوز الثباب بين الكبار إلى المنافسة على الألقاب – على حد تعبيره -.اضافة اعلان
وتابع أبوعواد: "مر نادي الجزيرة وجماهيره بشكل عام، وكرة "الشياطين الحمر" بالاختبار الأصعب من العيش في "دوامة الهبوط" التي سبق وأن تجرعنا ألمها، وإن لم تستفد الإدارات السابقة من درس الهبوط الصعب، إلا أننا في مجلس الإدارة استفدنا من هذه التجربة رغم مرارتها، وتمكنا في مجلس الإدارة الحالي، من إعادة دراسة الأمور كما يجب أن تكون، ونظمنا العملية الإدارية وإعادة تهيئة مسار النادي لضمان عودته إلى المسار الصحيح".
وأردف أبوعواد قائلا: "نعلم أن الهبوط كان صعبا من جميع الجهات، ولكن هناك أندية عالمية عريقة ذاقت مرارته في كرة القدم ولا سيما، نادي سانتوس البرازيلي الذي يعيشه حاليا، ولكن لا شك بأن "الهبوط" ولد لدينا العزيمة من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، ونجحنا بإعادة تشكيل فريق الكرة، الذي وفرنا له كل الدعم، وتعاقدنا مع إدارة فنية على كفاءة عالية، عززت الفريق باللاعبين المميزين، ووفرت ميزانية مالية مناسبة نظراً للأوضاع المالية التي تمر بها الأندية، وضمنا العودة إلى دوري المحترفين قبل نهاية بطولة الدوري بثلاث جولات".
وحول طموحات الفترة "الجزراوية" المقبلة المليئة الطموحات والعقبات في ضوء أزمة النادي المالية، قال أبوعواد: "لا شك مررنا في أوقات عصيبة، ولا سيما الأزمة المالية الخانقة، ومسألة الحجز على مقر النادي، والمطالبات المالية لعدد كبير من اللاعبين والعديد من الشكاوى على النادي، وهو الأمر الذي دفع مجلس الإدارة للعمل وفق آلية ممنهجة للسداد، ونجحنا في إنهاء قضية الحجز، وما تحقق يعتبر إنجازا لإدارة النادي في الطريق لحل المشاكل المالية العالقة، والعمل على توفير السيولة المالية المطلوبة لعودة الجزيرة بقوة إلى مسابقات المحترفين".
وزاد أبوعواد: "المرحلة المقبلة تتطلب من مجلس الإدارة الحالي، ومحبي نادي الجزيرة، التكاتف من أجل عودة بريق "الشياطين" وذكريات فرض فيها نفسه رقما صعبا في معادلة الكرة الأردنية، لذا تتطلب المرحلة المقبلة التخطيط السليم وفق مفاهيم إدارية تضمن تحقيق التطلعات الكبيرة، وإيجاد مصادر دخل مالية تكون كفيلة بتسديد المتطلبات المالية التي ستترتب علينا، وبدأنا بمخاطبة بعض الشركات الداعمة، ونتطلع إلى الوصول إلى اتفاقية رعاية نلفها بأهدافنا الكروية للاستحاقات المحلية المقبلة".
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
المنتخب الوطني لكرة اليد خلال مشاركته في بطولة رسمية سابقة - (من المصدر)

تفاؤل بـ"خطة اليد" الجديدة في بناء المنتخب الوطني

منذ 2 دقيقة
لقطة جماعية لبعثة المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية في البطولة العربية - (من المصدر)

أبو طبيخ يؤكد تطور "المصارعة الرومانية" ويتحلى بواقعية "التأهيل الأولمبي"

منذ 6 دقيقة
المدير الفني للمنتخبات الوطنية للتايكواندو فارس العساف يوجه اللاعبة راما أبو الرب في بطولة سابقة -(من المصدر)

برنامج تدريبي خاص للاعبة التايكواندو أبو الرب

منذ 8 دقيقة
download (3)

ريال مدريد يحدد "شرطا نهائيا" للتعاقد مع مبابي

منذ 9 دقيقة
jorgio12

كيليني يقرر اعتزال كرة القدم

منذ1 ساعة
WhatsApp Image 2023-12-12 at 18.54.33

كفرنجة يحقق فوزا كبيرا على يرموك البقعة بدوري الدرجة الثانية لكرة اليد

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الصورة والرقم في سرديات الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

رؤساء أميركا لا يحكمون ولا يقررون

محمود الخطاطبة |اليوم

كأني أقاوم!

نادر رنتيسي |اليوم

زادتهم صدمة طوفان الأقصى ضلالا وجنونا

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

حقيقة النفقات الرأسمالية

سلامة الدرعاوي |اليوم

موازنة العام 2024: تحديات وسيناريوهات

رعد التل |اليوم

الأردن وإسرائيل.. تباعد وجودي

سميح المعايطة |اليوم

غزة والإبادة الذكية

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
قاعدة الأسد الأميركية في العراق - (أرشيفية)

مستنقع واشنطن الوشيك في الشرق الأوسط

ترجمات | منذ24 ساعة
بقايا أشجار متفحمة بعد حريق غابة قرب مدينة ملولة في تونس، 26 تموز (يوليو) 2023 - (المصدر)

قمة المناخ 28: أوروبا وشمال إفريقيا.. مصيران متشابكان

ترجمات |09 كانون الأول 2023
فلسطيني ينظر إلى مربع سكني دمره قصف الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

حرب غزة تظهر تزايدا لخطر التصعيد في المنطقة

ترجمات |03 كانون الأول 2023
إحياء ذكرى جنود أوكرانيين سقطوا في المعارك الأخيرة، كييف، 2023 - (المصدر)

إعادة تعريف معنى النجاح في أوكرانيا

ترجمات |08 كانون الأول 2023
الرئيس الأميركي جو بايدن أثناء مؤتمر صحفي في العاصمة الفيتنامية، هانوي - (أرشيفية)

مصادر القوة الأميركية: سياسة خارجية لعالم متغير (2-2)

ترجمات |06 كانون الأول 2023
دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

هل توجد طريقة للخروج من غزة؟

ترجمات |04 كانون الأول 2023
 