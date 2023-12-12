أبو عواد: عودة الجزيرة إلى "المحترفين" تفرض التخطيط المبكر

مصطفى بالو

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أكد نائب رئيس نادي الجزيرة د. وائل أبو عواد، أن روح الفريق إداريا وفنيا ساهمت بتحقيق هدف العودة إلى مكاننا الطبيعي بين الكبار، منوها إلى أن ما تحقق رغم اجتهاد منظومة الفريق واهتمام ودعم مجلس الإدارة، لا يمكن وصفه بالإنجاز قياسا بعراقة النادي وما قدمه الجزيرة من نجوم للكرة الأردنية، مشيرا إلى أن الإنجاز الحقيقي، يتلخص بالتخطيط من الآن إلى تجاوز الثباب بين الكبار إلى المنافسة على الألقاب – على حد تعبيره -.وتابع أبوعواد: "مر نادي الجزيرة وجماهيره بشكل عام، وكرة "الشياطين الحمر" بالاختبار الأصعب من العيش في "دوامة الهبوط" التي سبق وأن تجرعنا ألمها، وإن لم تستفد الإدارات السابقة من درس الهبوط الصعب، إلا أننا في مجلس الإدارة استفدنا من هذه التجربة رغم مرارتها، وتمكنا في مجلس الإدارة الحالي، من إعادة دراسة الأمور كما يجب أن تكون، ونظمنا العملية الإدارية وإعادة تهيئة مسار النادي لضمان عودته إلى المسار الصحيح".وأردف أبوعواد قائلا: "نعلم أن الهبوط كان صعبا من جميع الجهات، ولكن هناك أندية عالمية عريقة ذاقت مرارته في كرة القدم ولا سيما، نادي سانتوس البرازيلي الذي يعيشه حاليا، ولكن لا شك بأن "الهبوط" ولد لدينا العزيمة من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، ونجحنا بإعادة تشكيل فريق الكرة، الذي وفرنا له كل الدعم، وتعاقدنا مع إدارة فنية على كفاءة عالية، عززت الفريق باللاعبين المميزين، ووفرت ميزانية مالية مناسبة نظراً للأوضاع المالية التي تمر بها الأندية، وضمنا العودة إلى دوري المحترفين قبل نهاية بطولة الدوري بثلاث جولات".وحول طموحات الفترة "الجزراوية" المقبلة المليئة الطموحات والعقبات في ضوء أزمة النادي المالية، قال أبوعواد: "لا شك مررنا في أوقات عصيبة، ولا سيما الأزمة المالية الخانقة، ومسألة الحجز على مقر النادي، والمطالبات المالية لعدد كبير من اللاعبين والعديد من الشكاوى على النادي، وهو الأمر الذي دفع مجلس الإدارة للعمل وفق آلية ممنهجة للسداد، ونجحنا في إنهاء قضية الحجز، وما تحقق يعتبر إنجازا لإدارة النادي في الطريق لحل المشاكل المالية العالقة، والعمل على توفير السيولة المالية المطلوبة لعودة الجزيرة بقوة إلى مسابقات المحترفين".وزاد أبوعواد: "المرحلة المقبلة تتطلب من مجلس الإدارة الحالي، ومحبي نادي الجزيرة، التكاتف من أجل عودة بريق "الشياطين" وذكريات فرض فيها نفسه رقما صعبا في معادلة الكرة الأردنية، لذا تتطلب المرحلة المقبلة التخطيط السليم وفق مفاهيم إدارية تضمن تحقيق التطلعات الكبيرة، وإيجاد مصادر دخل مالية تكون كفيلة بتسديد المتطلبات المالية التي ستترتب علينا، وبدأنا بمخاطبة بعض الشركات الداعمة، ونتطلع إلى الوصول إلى اتفاقية رعاية نلفها بأهدافنا الكروية للاستحاقات المحلية المقبلة".